Maestros que están en huelga indefinida se concentran hoy en la plaza 28 de Julio

Hoy lunes 07 de agosto la mayoría de instituciones educativas reinician sus clases luego de un periodo de vacaciones. Teniendo en cuenta eso, los docentes que han entrado a una huelga indefinida desde la semana pasada, se concentran hoy en la plaza 28 de Julio a partir de las 8:00 de la mañana, continuando con su medida de lucha.

Las cabezas de esta acción están seguros que desde hoy más maestros se unirán a la medida y no asistirán a dar clases como una muestra que no están de acuerdo con la política de trabajo y soluciones del gobierno de PPK.

Por lo pronto, ya han confirmado su presencia a la concentración y movilización de este lunes, los colegios CNI, que es el abanderado de esta huelga, Túpac Amaru, MORB, Rosa Agustina y otras instituciones educativas de la ciudad de Iquitos.

Ellos refieren que el Ejecutivo no les está escuchando y que el acta firmado el jueves por la ministra de Educación y los presidentes regionales es una traición y provocación debido a que no fue discutido con ellos; es decir, con los maestros que han formado un Comité de Lucha de los Sutes Regionales, dando a entender que se desligan del Sutep debido a que consideran que no está siendo congruente con sus demandas.

El fin de semana dos maestros de la región Loreto iban a viajar a Lima para integrarse al indicado comité de lucha, pero por cuestiones económicas fue imposible. Ahí se busca negociar con la ministra de Educación y así llegar a mejores acuerdos como por ejemplo, si en el acta dice que el aumento a 2 mil soles del sueldo será a partir de diciembre, ellos piden que sea en setiembre.

Por su parte, las bases que apoyan a la directiva del Sute Maynas que encabeza el profesor César Coral, sí comenzarán sus clases hoy; además, anuncian conferencia de prensa a las 7:30 de la mañana en la Casa del Maestro. (Gonzalo López)