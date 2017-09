Hombre las violentó al tomar fotos de sus partes íntimas

*Mañana será la audiencia en el Poder Judicial.

David Flores Cavero (21) se aprovechó de la confianza que la señora Soraya Grández Da Silva, le tenía a su madre de nombre Margarita, a quien le dejaba encargadas a sus pequeñas de 4 años, mientras ella salía a buscar un terreno donde poder levantar una casita.

“El hecho ocurrió el 29 de agosto en la calle Los Naranjos por la zona de Pampa Chica. La señora era como de mi familia, yo le decía tía porque vivía como 10 años ahí. Un día me llama y me dice que vaya porque había encontrado a su hijo haciendo algunas cosas a las dos pequeñas, agregó que lo botó de su casa diciéndole que no iba a criar a un monstruo dentro de su casa. Un poco más y violaba a mis dos niñas.

Yo corrí de inmediato y encontré a otras personas ahí llorando, dijeron que gracias a Dios no pasó nada en extremo (violación) y que el tipo les había tocado sus partes y tomado fotos en su celular. A mí me duele mucho hablar de esas cosas. Hice la denuncia, llevé a mis niñas al médico legista, pasaron por la cámara Gesell y contaron todo. Les mostraron el rostro de 4 hombres, ellas identificaron a David Flores Cavero.

Después de la denuncia mi amiga me dice que retire la denuncia y yo cómo iba a retirarla si les ha hecho un inmenso daño a mis hijitas. Ahora la justicia está citando al sujeto en varias oportunidades y éste no se presenta, ni siquiera sus abogados. El viernes 19 de diciembre será la última y espero que si no están sus abogados, le consigan un abogado de oficio, esto ya no se puede dilatar más”, señala la mamá.

Agregó que la fiscal de manera irresponsable dejó que le dieran libertad en anterior oportunidad al individuo que había sido capturado, el mismo que recibiría prisión preventiva. “Yo no puedo permitir que se archive el caso, o sea, no hay justicia para los niños y sí para los delincuentes, eso no, de ninguna manera”, expresó la mamá.