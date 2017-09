Hace poco fue inaugurado

Los alumnos de la Institución Educativa “Enry Linares Soto” ubicado en los cruces de la calle Cornejo Portugal con San Francisco en el distrito de Belén, perdieron varias horas de clases tras registrarse una protesta en el frontis de este colegio, una protesta con quema de llantas por parte de los vecinos de este sector apoyados por obreros de construcción civil.

La tremenda humareda que emanaba de la quema de llantas y que afectó no solo a este colegio, sino a las viviendas de esta zona, hizo que los profesores opten por suspender las actividades escolares en este plantel.

Sin embargo, otra cosa que llamó la atención fue el mal estado de la losa deportiva que está ubicada en el interior de esta institución educativa.

Se pudo observar que a pesar de haber sido inaugurada recientemente, la losa polideportiva y patio de honor del plantel, se encuentra en mal estado, al parecer, la rompieron de nuevo para refaccionar de alguna manera.

En el lugar había personal obrero realizando trabajos de albañilería, la zona estaba cerrada con cinta de seguridad de color amarillo, para que los alumnos no puedan ingresar al área, había materiales de construcción, como bolsas de cemento, arena y una mezcladora.

La pegunta que se hicieron los padres de familia quienes habían llegado al plantel fue ¿Por qué están rompiendo el piso si hace poco el colegio fue inaugurado? ¿Qué pasó? Según el presidente de la Apafa indicó que va a pedir un informe al respecto sobre esta situación. (C. Ampuero)