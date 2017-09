Moisés Panduro, asesor en cuanto a temas de conectividad del Gore Loreto nos da más detalles sobre la nueva embarcación

“Terminales de pasajeros en Indiana, Pebas, San Pablo, Caballo Cocha y Santa Rosa estarán concluidos en diciembre”.

Como es sabido, el Ferry ya se encuentra en el río Amazonas y está camino a nuestra ciudad. Se conoció que será Indiana la localidad que recibirá a dicha embarcación, ahí atracará a la espera de llegar a Iquitos para el viaje inaugural del 03 de marzo teniendo como uno de los pasajeros al presidente PPK.

Por lo pronto, es necesario conocer un poco más sobre la embarcación, que por cierto, como introducción la empresa encargada está promocionando sus viajes a precios muy cómodos: Iquitos-Indiana a 10 soles; Iquitos-Pebas 21 soles; Iquitos-San Pablo 39 soles; Iquitos-Caballo Cocha 48 soles; Iquitos-Santa Rosa 56 soles (según el contrato, el costo es 80 soles).

El ingeniero Moisés Panduro, asesor en cuanto a temas de conectividad en el gobierno regional de Loreto, nos hace saber más sobre lo que será esta embarcación y cómo serán los viajes.

“La embarcación es modelo Mutawa 203 de fabricación noruega que ha sido comprado en Arabia Saudita, a los empresarios les costó más de 7 millones de dólares. La empresa ganó un contrato para realizar el transporte fluvial entre Iquitos y Santa Rosa durante dos años con puntos intermedios en Indiana, Pebas, San Pablo y Caballo Cocha. El subsidio lo pone el gobierno nacional porque es política de Estado, es por eso que costará poco.

Al término de dos años, se evaluará el contrato que consistirá en la calidad del servicio, en la demanda de los usuarios y hasta en la aparición de otras empresas que entran a competir”, dice Panduro Coral.

– ¿Los viajes será como si estarían en un aeropuerto y en un avión?

Exacto, a eso le llamamos formalización y modernización; es decir, cuando viajes en esta nave vas a tener que comprar tu pasaje en una agencia que pondrá la empresa (todavía no se anuncia dónde será el local). En la agencia te pondrán una hora de salida de la embarcación, debiendo estar el pasajero en el terminal dos horas antes. El pasajero no entrará ni al puerto de embarque ni a la embarcación con su familia, como en el aeropuerto.

Ante de ingresar a la nave habrá un control para identificar tu identidad y se revisará el equipaje de mano, ya que el equipaje de carga se meterá antes también y es un peso máximo de 30 kilos por pasajero.

Todo eso se tiene que cumplir porque el mismo contrato señala que, por ejemplo, no sale a la hora definida ya tiene una penalidad. Eso obligará a la empresa a ser puntual y responsable a la prestación de servicio.

– ¿Los pasajes también podrán ser comprados en las localidades donde hará escala la nave?

Por supuesto, por eso la empresa tendrá que instalar agencias que no es difícil habilitarlo. Es cuestión de ir adecuándose. Por ejemplo, sobre el internet, estamos haciendo la gestión para que una red troncal que tiene una empresa desde Iquitos a Santa Rosa entre en funcionamiento en la embarcación para que durante el camino el pasajero pueda estar enlazado con su familia.

– Habrá mucha demanda para comprar los pasajes debido al bajo costo

Así es. Son 200 asientos subsidiados y 100 de clase turista. El día que no haya cupos, la nave no podrá recibir un pasajero más, acá no hay que irá parado. La clase turista estará en el segundo piso y costará algo de 452 soles ida y vuelta. Todos los pasajeros recibirán su refrigerio como en el avión pero los que paguen más tendrán quizá un menú a la carta.

– Cómo se hará con el tema de la vaciante de los ríos

Mientras dure el proceso para la concesión de las hidrovías tendrá que tomarse algunas medidas complementarias como atracar en lugares que tengan el calado suficiente, por lo pronto hay pontones que están adecuando. Ya el señor Patiño, jefe de la Autoridad Portuaria Nacional, nos hizo ver los expedientes de los proyectos de terminales de pasajeros en Indiana, Pebas, San Pablo, Caballo Cocha y Santa Rosa que estarán concluidos en diciembre.

– Habrá que tener cuidado con los piratas de río.

No creo que haya problemas porque todos los pasajeros serán revisados, además porque esa embarcación tiene contacto satelital que le permite comunicar cualquier situación de emergencia en el momento.

– ¿Cuántos viajes hará esa embarcación?

Tres de ida y tres de vuelta. O sea, tres viajes redondos. (Gonzalo López)