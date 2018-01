Comienza el 2018 y con él una nueva temporada de tenis en la ATP en la que los mejores tenistas del mundo se están preparando para llegar a los más alto en una nueva e intensa campaña. Los Nadal, Feder y compañía entran como siempre en las apuestas de tenis en 888sport para mantenerse en lo alto de la clasificación, pero hay jóvenes promesas que vienen pisando fuerte por detrás. Repasaremos pues los grandes tenistas para este año.

Mejores tenistas para 2018

– Rafa Nadal: el manacorí siempre están en las listas de los mejores y no será menos en 2018. Ha comenzado la temporada con fuerza en el Open de Australia y pretende llegar hasta la final con paso firme. Sus problemas con las lesiones no le dejará estar en todas las competiciones que desearía, pero seguro que sus grandes actuaciones en los campeonatos más importantes le harán mantenerse entre los mejores del mundo, y a ser posible en el número 1 de la ATP, el cual ostenta hasta el momento.

– Roger Federer: a sus 36 años no baja el nivel y sigue estando fuerte y entre los mejores del planeta. Tras el gran final de temporada en 2017 se conseguía colar hasta el puesto número 2 de la clasificación mundial, solo por detrás de Nadal, al cual intentará alcanzar lo antes posibles. En este curso lo veremos codearse con los mejores y llegar lo más lejos posible en cada torneo que dispute. Al suizo no le importa su edad y no parará de jugar a este gran nivel hasta que el físico le comience a fallar.

– Grigor Dimitrov: el búlgaro de 26 años conseguía sorprender a todos los aficionados a este deporte y colarse en el podio de la ATP como el tercer clasificado. La temporada pasada tocaba el cielo al ganar la World Tour Finals, donde se dan citan los mejores clasificados del año. En este 2018 intentará mantenerse al mismo nivel y llegar incluso a conseguir el número uno. Por ahora, sigue inmerso en el Open de Australia.

– Stan Wawrinka: el suizo se lesionaba de gravedad en el verano del año pasado y decía adiós a la temporada de forma prematura, cayendo fuera del top 10 de la ATP. Actualmente ha conseguido escalar hasta el puesto ocho y espera no solo no bajar de ahí, sino seguir subiendo y dar presión a los más fuertes. Todavía necesita rodaje y mejorar el ritmo, ya que en Australia fue eliminado en segunda ronda por el estadounidense Tennys Sandgren. No cabe duda que será de los mejores del año.

– Juan Martín del Potro: el argentino es uno de los mejores tenistas que hay en el mundo, poniendo en serios apuros a todos sus rivales, peros las lesiones no le han dejado tener la continuidad que desea y ha perdido en muchas ocasiones su puesto en la ATP. En estos momentos, es el número 10 mundial y ha sido eliminado en la tercera ronda del Open de Australia por el checo Tomáš Berdych, por lo que ya prepara la siguiente competición.