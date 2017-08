“El gobierno tiene plazo hasta el 30 de agosto para presentar los decretos supremos”, dijo doctora Diana Mattos

Los médicos en Loreto están muy atentos a lo que ocurre y ocurrirá en estos días en el ministerio de Salud en cuanto al cumplimiento del acta que fue firmado por la ministra Patricia García y los miembros de la Federación Médica Nacional.

La presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente, doctora Diana Mattos, recuerda que solo han suspendido la huelga hasta el 30 de agosto. Esto recalcó teniendo en cuenta las declaraciones de las enfermeras que todavía continúan con su lucha y que no recibieron un antalginazo como los otros sectores.

“Nosotros sabemos que hasta el 30 de agosto el gobierno tiene que presentar todos los decretos supremos, donde saldrían los montos y las fechas. Ojo que lo nuestro es una suspensión de la huelga, no hemos levantado. Si el ministerio de Salud no cumple en la fecha que dijeron, la huelga se reiniciará.

Es verdad que hemos suspendido la huelga con algunos acuerdos donde no especifican montos. La fecha sí se precisó porque dice que será a partir de enero del 2018, y se espera que haya algún desembolso.

Lo que el premier explicó es que están priorizando tres sectores: salud, educación y seguridad ciudadana. Cuando ellos tengan el presupuesto, recién van a poder decir el monto. Los médicos no nos hemos contentado con lo que nos dieron, así no es”, explicó Diana Mattos.

La doctora recordó que la huelga médica duró más de un mes, mientras que la lucha de las enfermeras recién tiene 11 días.

