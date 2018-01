Hoy es un día especial para los que habitamos la Amazonía peruana o para quienes así lo sentimos, a las 10:15 am. está programada la llegada del Papa Francisco a la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la Región Madre de Dios, donde según su agenda compartirá con la población mestiza e indígena.

Su llegada ha hecho que miles recordemos a su santidad el Papa Juan Pablo II cuando en febrero de 1985 llegó a Iquitos y realizamos la peregrinación caminando a lo largo de la avenida Quiñones, para llegar a la explanada del aeropuerto Francisco Secada Vignetta.

Allí pudimos verle a lo lejos. Igual nos causó regocijo, era la distancia más cercana que podíamos tener de un hombre con los méritos suficientes para haber llegado a tan alta investidura espiritual, y que años después fuera reconocido como un santo. En aquel lugar hubo todo un gozo, porque sabíamos que nos lo decía con cariño: “el papa también es charapa”.

Entonces la visita del Papa Francisco en este mes a una parte de nuestra selva peruana, también nos lleva a recordar una canción que decía: “los hijos de la selva te alabamos Señor… los boras y aguarunas, los kichwas y shipibos, los seres del bosque te alaban Señor”…y en este encuentro además estará presente la población indígena que desde Iquitos también fue una delegación.

La presencia del máximo representante de la Iglesia Católica en Madre de Dios hace que temas como la deforestación de la naturaleza, la contaminación por la minería aurífera, la explotación laboral de niños, la explotación sexual de adolescentes y muchas mujeres vulnerables, se vuelvan a los ojos del país y del mundo.

De principio que nuestras autoridades refuercen su accionar para revertir esta crítica y hasta criminal situación social en Madre de Dios, que ante los ojos del Señor es pecado mortal. Se sabe que hay sectores donde es como la tierra de nadie por la casi nula presencia del Estado. El Papa estaría bien informado de todo lo que ocurre y su mensaje apuntaría a estos males generados por los humanos de esta parte del mundo.

Luego de su llegada a Puerto Maldonado, el Papa Francisco a las 10:30 am. tendrá un “Encuentro con los pueblos de la Amazonía” en el Coliseo Regional de Madre de Dios, a las 11:30 am. “Encuentro con la población” en el Instituto Jorge Basadre. A las 12:15 pm. visita al “Hogar Principito”, a las 13:15 pm. almuerzo con los representantes de los pueblos de la Amazonía en el Centro Pastoral “Apaktone”, y a las 14:35 pm. salida en avión hacia Lima. Que su mensaje y la palabra de Dios que predica, cale en nuestra mente y acciones.