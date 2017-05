Niños participan por primera vez en campeonato organizado por la FPF

Buscará ser protagonista en su primera vez. El equipo “Los Guerreritos” hizo su debut en los campeonatos de fútbol de menores, específicamente en el Fútbol 7 del Proyecto Creciendo con el Fútbol que organiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Este 2017 marca el inicio de su fundación y lo hace de la mejor manera participando en dos categorías Sub 06 y Sub 10. Estos niños con proyección, son en su mayoría de condición humilde y provienen del sector de la Túpac Amaru.

Los menores, entrenan tres días a la semana bajo la batuta del experimentado profesor Mario Ayllón Soria, que de manera silenciosa viene realizando un trabajo de inclusión social junto a la señora Sara Montreuil. “El deporte debe ir de la mano con los estudios, acá estamos para que aprendan a tener disciplina dentro y fuera de la cancha. Esto recién comienza”, sostiene el DT.

Para que los niños puedan participar bien uniformados, recibieron el apoyo de la empresa privada, siendo “Cereal Milli” el que apostó por este puñado de niños loretanos, sobre todo de 05 y 06 años de edad, que sábado a sábado prometen dar todo de sí.

“Agradecemos a los propietarios de Cereal Milli por haber confiado en el equipo para poder vestirlos, les aseguramos que no los vamos a defraudar en nuestro primer año participando”, indicó la delegada Sara Montreuil. (Gonzalo López)