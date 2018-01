Mencionó fiscal superior Julio Arriarán, respecto a decisiones de la Fiscalía de la Nación de retirar la confianza a algunos magistrados.

Así lo manifestó el Dr. Julio Arriarán Lora, fiscal adjunto superior de la segunda fiscalía superior penal de Loreto, pero antes hizo un balance de su despacho indicando que sí obtuvo resultados positivos en cuanto a penas para aquellas personas que cometieron delitos contra la sociedad.

“Sí tuvimos resultados positivos en el 2017 y esto fue porque el poder judicial y el ministerio público estamos enfrascados en la lucha por sacar los casos adelante. Se han conseguido sentencias que dan seguridad a la población.

Se han sacado sentencias condenatorias para delitos contra el patrimonio y hurto agravado, la sala penal está sentenciando de manera oportuna y eficaz. El ministerio público está detrás de esos casos que perjudican a la población” declaró Ariarán.

¿Y qué le ha parecido el despido hecho por la Fiscalía de la Nación al fiscal de Requena?

-En toda institución encontramos buenos y malos elementos. Algunos que desprestigian a la institución y otros elementos que ennoblecen la labor del ministerio público.

No es lindo sacar a funcionarios o trabajadores que no cumplen con su trabajo, pero el fiscal está comprometido para dar un servicio a la sociedad. La sociedad espera mucho del ministerio público y nosotros no podemos defraudar esa confianza.