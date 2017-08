Proyecto amazónico fue presentado por AMPA que representó al Perú

Biólogo Miguel Tang es el Director de Economías Verdes de Amazónicos por la Amazonía.

El Perú está de fiesta. Los Premios Latinoamérica Verde, el más prestigioso e importante certamen en defensa de la biodiversidad tuvo a nuestro país como el ganador absoluto de su cuarta edición desarrollada la noche del jueves en Guayaquil, Ecuador.

Se trata del proyecto “Gastronomía y Conservación” presentado por Amazónicos por la Amazonía (AMPA) que ya viene conectando la gran despensa amazónica andina con la cadena gastronómica peruana, pero asegurando la sostenibilidad de los insumos, la defensa de los bosques y mejorando la calidad de vida de los campesinos.

El proyecto peruano ganó primero en la categoría Bosques y Flora, una competencia que estuvo muy reñida entre Perú, Panamá y Argentina, los tres países que llegaron a la final en ésta que fue una de las más peleadas de las 10 categorías.

Pero la sorpresa no quedó allí, sino que minutos después se consagró como el ganador absoluto de las diez categorías, recibiendo el premio que consiste en dinero para ayudar a la implementación del proyecto y la participación como embajador latinoamericano en la convención de Cambio Climático a desarrollarse en las Naciones Unidas en Nueva York.

Karina Pinasco, directora ejecutiva y Miguel Tang Tuesta, director de Economías Verdes de AMPA, recibieron los premios en nombre del Perú, sin duda un logro a la tenacidad y amor por la Amazonía, de parte de esta pareja de emprendedora que desde AMPA apostaron por esta iniciativa y ahora cosechan el reconocimiento para la Amazonía, los productores y cocineros peruanos.

“No hemos probado aún ni el 10% de lo que la Amazonía tiene para ofrecer y la gastronomía es la gran puerta para descubrir este patrimonio; sin embargo, no solamente se trata que su vastedad sea para restaurantes de alta cocina, sino también para la seguridad alimentaria de quienes lo producen y cuidan los ecosistemas. Gastronomía y Conservación, la iniciativa de AMPA, busca aprovechar estos insumos colocándolos en el mercado, pero también acercar a chefs y productores con un mismo objetivo: la conservación del bosque amazónico, el consumo responsable y la deforestación cero, tomando en cuenta la alarmante cifra de 170 mil hectáreas de bosque perdidas al año”, sostuvo Pinasco durante su presentación en el certamen.

Cabe destacar que este premio servirá para llamar más la atención sobre la despensa amazónica y abrirá mercados a los productos de nuestros guardianes de la biodiversidad, ayudando de esa manera a la conservación y a elevar la calidad de vida de miles de agricultores y campesinos peruanos que apuestan por la sostenibilidad.

Los premios Latinoamérica Verde buscan premiar proyectos innovadores que brinden soluciones a problemas globales y que demuestren que cambiar es posible. Es la primera vez que el Perú gana el premio absoluto y además de la categoría ganada por AMPA, también logró hacerse de la categoría Producción y Consumo Responsable con un proyecto de Evea.

“De Perú solo participaron como finalistas dos iniciativas ecologistas, pero la nuestra es la única que tiene que ver directamente con despensa amazónica, productor, deforestación y hábitos alimenticios que están perjudicando nuestra biodiversidad. Queremos colocar los productos que durante siglos permanecieron olvidados y dinamizar la economía de los pobladores amazónicos que día a día se suman a esta iniciativa y se convierten en guardianes del bosque. Si no paramos la deforestación, no habrá nada que podamos hacer luego”, expresó Miguel Tang.

En la categoría Agua ganó Ecuador; Categoría Desarrollo Humano, Chile; Categoría Energía, Colombia; Categoría Finanzas Sostenibles, Colombia; Categoría Gestión Urbana, Uruguay; Categoría Manejo de Residuos Sólidos, Bolivia; Categoría Océanos, Brasil y Categoría Biodiversidad y Fauna, México. (Gonzalo López)