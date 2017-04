Abogado defensor, Cristian Matos.

Al término de la apelación de sentencias realizada ayer por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto – CSJLO, en la Sala de Audiencias de Guayabamba (costado Penal de Iquitos), uno de los abogados defensores del expresidente regional Yván Vásquez Valera, Abog. Cristian Matos, se refirió a la audiencia.

“Lo que más ha resaltado en la audiencia es que faltan pruebas para condenar. Es lo que más ha resaltado. Sin embargo el juez Chumbe ha condenado de una manera errada, que tanto es así que el Ministerio Público inclusive está pidiendo la nulidad de la sentencia condenatoria a los miembros del comité de la OPIPP”, dijo Matos.

En relación al estudio ambiental y el supuesto de que no era necesario convocar a una licitación para encargar su realización, señaló: “Hay un entrevero netamente administrativo, pero no un delito. Eso es un hecho que no se le adjudica al señor Vásquez. Ese es un hecho tres en el cual han absuelto a los miembros del comité y por lo tanto es el fiscal el que está pidiendo la apelación”.

Agregó: “En el hecho que está el señor Vásquéz, es más sencillo. En ese caso por ejemplo se le atribuye haberse coludido con Ricardo Rojas Vargas para que sin licitación pública se le contrate y elabore el perfil del proyecto del alcantarillado. No se ha demostrado que haya habido contrato entre el gobierno regional y Ricardo Rojas Vargas.

El Gorel no se perjudicó porque no le pagó ni diez céntimos al señor Rojas para que elabore el perfil. No hubo proceso de licitación porque el gobierno regional de Loreto no tenía que licitar, el que lo tenía que hacer era la EPS Sedaloreto. Ellos tenían que llevar a cabo un proceso de licitación si querían contratar un especialista, pero en este caso no es obligatoria la contratación si alguien te regala un trabajo. Y se sometieron a controles de las instancias del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Economía y Finanzas, ambos aprobaron, y este último el Ministerio de Economía declaró viable el proyecto. Todo está correcto. No tiene nada que ver el señor Vásquez Valera, ni el gobierno regional de Loreto”. (Diana LM.)