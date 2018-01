Joven fue encontrado inconsciente

Un joven de aproximadamente 18 años fue ingresado de emergencia al Hospital Iquitos luego de ser encontrado completamente inconsciente a un lado de la pista en la primera cuadra de la calle García Sáenz, en el distrito de Belén, por sus síntomas se presume que haya sido víctima de las temidas peperas.

Fueron los estibadores del lugar quienes se percataron muy temprano de la presencia de este muchacho tirado en la calle, pero, no le dieron mayor importancia pues creían que se trataba de un borracho; sin embargo, al ver que no reaccionaba con el transcurrir de las horas, intentaron despertarlo, pero el sujeto no reaccionaba por ningún motivo.

El joven que vestía un pantalón jean y un polo blanco, habría sido víctima del robo de sus zapatos y de su dinero, además de presentar golpes y manchas de sangre en la cara y brazos, por lo que se presume que estuvo libando licor y fue víctima de las mujeres de mal vivir, quienes lo habrían arrojado desde un motocarro luego de despojarlo de sus pertenencias.

Hasta el lugar llegaron los serenos de Maynas, y lo trasladaron hasta el Hospital Iquitos, donde debido a sus condiciones, fue ingresado de emergencia para que reciba la atención médica necesaria. (C. Ampuero)