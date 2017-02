Está como no habido y padres de familia hicieron la denuncia del caso

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial Nº 29 “Fernando Belaunde Terry”, ubicado en las esquinas de las Calle Putumayo con 15 de Junio, distrito de Iquitos, fue denunciado ante las respectivas autoridades por sustraer la suma de 2 mil 500 soles de los aportes que hacían los padres a la APAFA de este jardín.

Según la tesorera de esta directiva, Tania Panduro Gonzales (38), dijo que el presidente de la APAFA, Jorge Chávez Meza, empezó a cobrar el aporte que hacen los padres de familia, debido a que ella no tenía tiempo.

Chávez Meza, no habría dado cuenta a su directiva ni a la directora de la I.E.I. y desde el pasado 10 de febrero se encuentra en calidad de no habido.

“Le buscamos por todos lados, nos fuimos a su casa que queda cerca del jardín, pero sus familiares no dan razón alguna de él, hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo entre todos nosotros y evitar la vía legal, pero esta desaparecido, no da la cara. No sé porque nos hizo eso, él es una persona tranquila, pero al parecer la plata le tentó”, dijo la tesorera.

Ante esta situación Tania Panduro y la directora de este plantel realizaron la denuncia del caso en la comisaría Morona Cocha para las diligencias conforme a ley.

(C. Ampuero)