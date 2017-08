– Hoy en Corte de Loreto estará ex miembro del Tribunal Constitucional, Dr. Carlos Fernando Mesía Ramírez

– Se tocará el caso Huatuco Huatuco

Además sobre las reposiciones laborales, es posible o no, estos y otros temas

Todo está listo para que el día de hoy el ex miembro del tribunal Constitucional, Dr. Carlos Fernando Mesía Ramírez este dictando un importante seminario denominado “Los Últimos Precedentes Vinculantes del Nuevo Tribunal Constitucional”, la misma que se realizara a partir de las seis de la tarde en el auditorio central de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Temas como el controvertido caso Huatuco Huatuco, reposiciones laborales, los plazos determinados en un proceso, entre otros, se estará analizando en el presente seminario, es por ello que toda la población esta cordialmente invitada a participar de esta importante cátedra.

El ingreso al evento es totalmente libre, como se sabe el doctor Mesía Ramírez fue ex Presidente y Vicepresidente del Tribunal Constitucional, además se encuentra vigente como miembro Titular en representación de Perú en la Comisión de Venecia, Primer magíster en Derecho Constitucional graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ha sido distinguido con el Máximo Grado “José Gabriel Gálvez Egúsquiza” por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, Doctor Honoris Causa por: la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad “Los Angeles” de Chimbote, Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y recibió la distinción con la Medalla de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

También ha ejercido la docencia como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de las Universidades de San Martín de Porres y de la Universidad de Lima, así como en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Academia de la Magistratura. Ha sido profesor de Historia Constitucional del Perú en la Maestría en Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

La amplia experiencia del ex magistrado del Tribunal Constitucional hará que este seminario sea de mucha importancia. Muchos se inquietan en conocer su ponencia. (Oficina de Imagen Institucional – CSJLO).