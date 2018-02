Señaló el director de agricultura respecto a las trabas que impiden a productores vender cosecha a Qaliwarma.

“Antes se hablaba que no había producción agrícola en Loreto, nosotros estamos desarrollando la producción de arroz, tapioca, fariña, plátano, hay mucha producción en estos momentos. La traba es que no se puede vender a QaliWarma a través del proveedor porque ellos exigen muchos requisitos como el Registro Sanitario (que sí lo tiene la mayoría), pero no tienen el plan de manejo o autorización del establecimiento como molino.

No se cumple con las especificaciones porque son de pedido extremadamente inocuos”, declaró el director de agricultura. El propósito es producir, se produce ¿pero a quién le vendo? La dirección lo que quiere es articular al agricultor, al proveedor de productos agrícolas con QaliWarma, pero no se puede por esas exigencias.

Espero que siga el debate para promover al pequeño y mediano productor agrícola. Se vende los productos al mercado local, se cumple con el rol promotor del Estado, pero se necesita asegurar un mercado grande y para eso está Qaliwarma, algo se tiene que hacer. Hay mercado local, pero no como se quisiera a través del programa social”, mencionó el director.

Han actuado con rapidez frente al técnico de campo de Disafilpa que venía cobrando por titulación de tierras ¿qué harán para que haya un mejor filtro y no ingresen esos servidores?

-No se puede controlar todo. He leído en el diario la Región la noticia. Se tuvo denuncias verbales por lo que no se ha abierto un proceso de investigación, se le sacó del cargo. Quiero recordarles a las comunidades que la titulación de tierras es totalmente gratuita, que no se dejen sorprender por gente que tiene malos hábitos.