“A otras no les pagan hace cuatro meses”, indica secretaria del sindicato de Enfermeras de Loreto

“La ministra de Salud es una mujer indolente”.

“Trabajamos en condiciones infrahumanas”.

Silvia Angulo Rengifo, recientemente elegida secretaria regional del sindicato de Enfermeros de Loreto, fue muy clara para detallar la situación caótica que vive el sector Salud donde ellos forman parte y viven el día a día estos hechos penosos.

“Los puntos a nivel nacional son casi similares a lo que se suscita en nuestra región, por ejemplo, en Loreto hay establecimientos como el hospital Iquitos y otros donde la enfermera hace 12 guardias en el mes y solo les pagan 10. A las nuevas nombradas les pagan 5 guardias. Se puede decir que está disparejo ese pago, todas hacen 12, pero les pagan menos.

En el hospital Santa Gema les pagan 5 guardias pero hacen 12. En el hospital Regional tenemos el problema que hay un grupo de 45 enfermeras contratadas bajo la modalidad de terceros (locación) que desde hace más de cuatro meses están sin pago de sus sueldos.

También en los establecimientos nivel I-4, I-3, de periferia y los hospitales, tenemos 99 enfermeras especialistas que no les pagan un bono por especialidad, que ahora con la nueva reforma de salud exigen al profesional de enfermería que tengan especialidad”, indicó la licenciada Silvia Angulo.

La enfermera da fe, al igual que los médicos y las obstetras, de las penurias que está pasando el sector Salud.

“Otra de las razones de nuestra lucha, aparte de las reivindicaciones salariales, son las condiciones infrahumanas en la que trabajamos, ahorita el SIS no entrega los medicamentos necesarios para brindar la atención de un paciente en caso de emergencia. Para canalizar una vía necesitas la solución y la conexión, entonces el familiar termina comprando y muchos no lo pueden hacer porque no tienen el dinero suficiente. La enfermera muchas veces tiene que solucionar y prestar en otras áreas para atender al paciente.

Este hospital Iquitos denominado alterno donde estamos ahorita, no cuenta con la infraestructura correspondiente para brindar atención, en Emergencia no contamos con agua las 24 horas, hace cuatro días hubo una lluvia torrencial y el área de sala de operaciones se inundó, hay paredes recién refaccionadas donde filtra el agua. Realmente no estamos brindando una atención de calidad a los pacientes en el hospital Iquitos.

Lamentablemente venimos trabajando hace un año con una ministra que no siente amor por la población peruana, creo que es una mujer indolente que no le interesa la gente”, refiere.

(Gonzalo López)