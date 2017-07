Sergio Barcia, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto

Dice es la instancia regional quien debe implementar las medidas

“Hemos notado un cambio de receptibilidad de nuestras propuestas de parte del gobierno regional”

El presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Sergio Barcia, se refirió a la convocatoria que realizaron para contribuir a salir de la crisis económica que afecta a nuestra región Loreto. “Las conclusiones de la mesa de trabajo lo vamos a trasladar al gobierno regional, quien es que debe implementar las medidas”.

Anotó: “Nosotros hemos notado un cambio de receptibilidad de nuestras propuestas de parte del gobierno regional en las últimas semanas y tanto es que han participado en la Mesa de Trabajo que se ha instalado el día martes”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, recordó: “El día 26 de junio pasado se llevó a cabo la primera asamblea abierta de nuestro gremio en toda su historia, a la cual fueron invitados el gobierno regional, los gobiernos locales, los colegios profesionales y las principales instituciones públicas de la región, entre ellas parte de la sociedad civil también fue partícipe.

Se llegó a la conclusión de que hay que conformar tres mesas de trabajo, una de ellas de propuestas legislativas, la segunda de shock de inversiones y la tercera un plan regional. Las tres mesas se han instalado el martes último pasado y están trabajando. Tienen un plazo perentorio de trabajo de 60 días”.

Señaló que cumplido el plazo “deben presentar una propuesta para reactivar la economía de manera inmediata, de la región. Por ejemplo, en el shock de inversiones es obvio que se va a proponer obras de infraestructura básica que requiere la región para poder reactivar la economía porque el sector construcción es uno de los sectores que más rápido dinamizan la economía.

En el caso de Loreto se ha golpeado fuertemente la recesión económica a los tres principales sectores de la economía de la región, como son el sector hidrocarburos, el sector forestal y el sector construcción.

HABLAR DE LORETO Y NO DE AMAZONÍA EN GENERAL

“Esta es una crisis eminentemente regional, no implica el resto de la Amazonía, por lo tanto yo he venido diciendo hay que empezar a hablar de Loreto y no hablar de la Amazonía peruana, porque las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali y parte de Huánuco que pertenecen a la Amazonía, cuentan con condiciones diferentes.

Nosotros estamos con unas condiciones de aislamiento geográfico distintas al resto, no estamos conectados al resto del país por una carretera, no estamos conectados a la red de la energía eléctrica nacional, y contamos con el peor internet de toda Latinoamérica, entonces esas condiciones de aislamiento geográfico nos hacen diferentes al resto del país. Nosotros vivimos una realidad similar a la que viven por ejemplo los estados vecinos de la Amazonía de Brasil que son el Pará, el Estado del Amazonas y otros donde ocho meses del año de los doce vivimos inundados, prácticamente. Para comprender la realidad de una u otra región no se puede comparar Ucayali o San Martín con lo que vivimos los loretanos.

La Cámara de Comercio va a hacer escuchar su voz las veces que sea necesario, no se trata de limar o no limar asperezas, las veces que sea necesario vamos a hacer escuchar nuestra crítica si hay que criticarlo, si hay que elogiar algo lo vamos a hacer”.

EXPECTATIVA POR MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“Estamos expectantes del mensaje a la Nación del presidente de la República, creo que nunca antes se ha tenido tanta expectativa por un mensaje presidencial, es el más esperado de los últimos años. Creo que el equipo del gobierno central del Ejecutivo es un equipo de primer nivel como técnico. Creo que el presidente va a saber replantear el tema porque le ha faltado un poco de manejo político.

Si bien es cierto hay una desaceleración a nivel nacional en el tema económico, en el primer trimestre se ha estado creciendo 2.2 %; sin embargo, a raíz de un desastre natural como es los efectos del Niño Costero, somos el país que más crece en América Latina. Estábamos acostumbrados a crecer en los últimos años de 3 a 5 %. Tengo mucha expectativa y esperanza que el Ejecutivo adopte las medidas adecuadas. Yo creo que está faltando que se sintonice un poco más con el pueblo. Aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a todos los loretanos de fe y esperanza, y terminar diciendo que Viva el Perú y que Viva Loreto. (Diana LM.)