Local está ubicado a una cuadra del Departamento de Emergencia de la PNP.

Le costó no haber dormido en su local. El propietario del restobar cevichería “Mama Iguana”, se llevó la peor sorpresa de su vida cuando llegó a su negocio y vio que todas sus cosas habían sido robadas. Unos desconocidos ingresaron al local de José Valencia Soto (29) y se llevaron un sintetizador de 4 mil 600 soles, tres parlantes que le costó a 2100 soles, una consola de 600 soles, dos balones de gas y 25 cajas de cerveza de 1,087 soles, todo valorizado en más de 10 mil soles.

El hecho ocurrió en la Av. Guardia Civil distrito de Iquitos, cuando los ladrones se percataron que no había nadie en el inmueble. Los delincuentes violentaron la puerta principal, al parecer, con una pata de cabra y arrasaron con todo lo que había en el lugar.

Una vez dentro, los delincuentes hasta se dieron el lujo de tomarse media caja de cerveza. Luego cargaron con los balones de gas, los mariscos que había en la refrigeradora e incluso dejaron los restos para que “mocho” el perro que supuestamente cuidara la casa, comiera sin ningún problema.

Según José, los facinerosos habrían hecho hasta dos viajes en algún vehículo para cargar con lo robado.

“Mi hermano había dicho que el local estaba cerrado, por eso me confié y no me quedé a dormir, me había quedado en otro lugar, pero lo que si estoy seguro es que los ladrones habían venido la semana pasada a ver todos los movimientos cuando vendía unas parrilladas. Lo que más me molesta es que a una cuadra está el Departamento de Emergencia de la policía nacional y poco o nada hicieron para ver a los delincuentes, quienes se dieron todo el tiempo del mundo para robarse mis cosas. Ahora tendré que empezar de nuevo”, dijo el agraviado.

Valencia señaló que hace 15 días empezó con su negocio y hasta el momento todo le iba bien, no quiere pensar que esto habría sido premeditado por algunas personas envidiosas que cometieron este ilícito penal. El caso fue denunciado a la comisaria del sector. (C. Ampuero)