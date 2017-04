Sujetos abandonaron a su víctima y se dieron a la fuga

Un poco más y no lo cuenta. Una joven quien regresaba caminado a su casa por la calle San Antonio, fue víctima del delito contra el patrimonio en la modalidad de arrebato por parte de dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta.

Según la agraviada, Cindy Gabriela Lozano Flores, el sujeto que iba como pasajero fue quien le arrebató su celular marca Alcatel valorizado en un poco más de 900 soles. La joven de 23 años al tratar de evitar el robo, forcejeó con el sujeto que iba como pasajero y al ver que no le podían robar, le arrancaron parte del cabello y la arrastraron varios metros por el pavimento, dejándole con varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

Tras esta situación, los vecinos del lugar salieron en ayuda de la joven, mientras que un grupo de motocarristas fueron tras los sujetos, pero ya era demasiado tarde, los hampones lograron darse a la fuga por rumbo desconocido.

“Estaba conversando con mi papá para decirle que ya estaba regresando a mi casa, cuando de pronto estos delincuentes se acercaron bien cerca de mí y se abalanzaron contra mi persona y me asaltaron, no dejé que se robaran mi celular, por eso es que se ensañaron contra mí. Por el lugar no había ni un policía, ni un sereno patrullando el lugar, los vecinos salieron en mi apoyo, pero luego que estos sinvergüenzas me arrastraran por el suelo”, contó la agraviada.

La joven completamente adolorida llegó hasta su vivienda ubicada en la calle Putumayo cuadra 28 y contó a sus padres lo que le había sucedido. “No hay seguridad, solo espero que las autoridades hagan algo al respecto, y no esperen que alguien muera para que recién tomen cartas en el asunto”, sostuvo Cindy.

(C. Ampuero)