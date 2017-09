Por: Ing. César Calderón Vela

Reg. CIP N° 32486

Cabo Pantoja río Napo, centro poblado urbano que se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Napo, es capital del distrito de Torres Causana y a unos metros más al norte se encuentra la desembocadura del río Aguarico que nace en el Ecuador y tiene como afluente al río “Lagartococha” o Zancudo que de acuerdo al tratado de Río de Janeiro hace de límite natural con la frontera con Ecuador. A partir de ese punto de unión, el Aguarico también es línea limítrofe hasta su desembocadura en el río Napo. En este punto y en el lado peruano se levanta la localidad y guarnición de Cabo Pantoja. Este nombre se dio en homenaje al cabo Víctor Pantoja Padilla, nacido en Iquitos y muerto en acción de guerra en el año 1904 con tropas ecuatorianas. La población de este distrito la conforma en su mayoría de la etnia indígena “kichwa” conocidos como los “Napuruna”, “kichwaruna” o quechuas del Napo, son una etnia que habita las riberas del río Napo entre Perú y Ecuador. En el Perú habitan la cuenca del río Napo en los distritos de Napo, Mazán, Putumayo y Torres Causana. En el Ecuador habitan en el Alto Napo así como los ríos Ansuy y Jatun Yacu, en donde se les conoce también como “Quijos” “quechua”. Y la etnia “secoya” conocidos como “Tucano”, “Tukano” “Yepa” “Masa” o” Dasea” que son un grupo étnico indígena nativo de las selvas del departamento colombiano del Vaupés y el estado brasileño del Amazonas, en la frontera colombo-brasileña. Es lamentable que en estas comunidades de frontera, el Estado peruano no hace presencia con sus instituciones, hacemos mención ya que en la actualidad solamente es el Programa Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo-PEDICP una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura, y con la presencia de técnicos agropecuarios que radican en el lugar como de David Vásquez Llucema (Cabo Pantoja); Luis Hernando Jurafo Sosa (Campo Serio); Jin Díaz Pinedo (Aguarico Monterrico), quienes prestan servicio de asistencia técnica a todas estas comunidades y a su población con la entrega de módulos de crianza de gallinas regionales, almacigo y siembra del cultivo de cacao en su fase de cultivo nativo, construcción de piscigranjas, del mismo modo para ser beneficiario de estos módulos de gallinas se pide como contrapartida la siembra de cultivos de maíz, yuca, plátano, arroz y pijuayo-palmito. Dentro de las potencialidades que cuenta este distrito de Torres Causana, es la calidad de sus suelos que tienen para el desarrollo agrícola, una de las características más perceptibles que he podido observar es su tipo de suelo de color oscuro, la misma que denota la presencia de materia orgánica, esto es muy bueno ya que incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) de un suelo, la descomposición de la materia orgánica produce CO2; NH4+; NH3-; PO4 3-; y SO4= estos iones son la fuente de elementos nutritivos para el crecimiento de las plantas agrícolas. Asimismo, su profundidad que va desde 30 a 50 cm, textura franco limoso y una estructura granular al coger un puñado de tierra apretándole con la fuerza de los dedos (puño) y luego poner en la palma de la mano y al desmoronarse nos da una vista del suelo indicando su suavidad y de su forma granular. Donde el cultivo de maíz (Zea mays) se desarrolla bien con buenos rendimientos de sus mazorcas; asimismo, se ha podido observar que tiene buenas condiciones para la siembra de cítricos como el “limón sutil” que rinde bien por planta, es necesario que está población vea que a partir de sus suelos saquen provecho con la siembra de estos cultivos y que la razón del desarrollo de estos pueblos está en este recurso “suelo”, es necesario que los programas sociales interrelacionen en la “firma de acuerdo” y se exija como cumplimiento de sus corresponsabilidades la instalación de cultivos de pan llevar u otros cultivos que le generen ingresos a su precaria situación económica; es decir, que estas poblaciones vivan del trabajo agrícola y que no solamente esperen los desembolsos de S/200.00 soles cada dos (2) meses, esto a raíz de muchas personas donde dejan testimonio que muchos años antes, estas comunidades tenían una producción que era admirable como gallinas regionales, plátano, yuca, maíz, toronja, papaya, arroz y que hoy en día estos programas sociales han malogrado el accionar del trabajo rural de estas personas, y que ahora no realizan su siembra por esperar las dádivas de los programas sociales como el Programa Social JUNTOS. Muchos de los proyectos nacionales se enfocan y se concentran en modernizar las grandes ciudades enfocándose en los sectores vivienda y transportes, y nada en la zona rural de esta parte de nuestro país. Pues los procesos de Afiliación con la identificación de los hogares y su proceso de validación a través de las Asambleas Comunales de Validación se exijan que estas familias se dediquen a la agricultura con la medición de sus áreas sembradas. La verificación del cumplimiento de corresponsabilidades esté vinculada con el cumplimiento de estas actividades agrícolas y que esto sea una condición previa para la transferencia de incentivos monetarios y con esto mejoraremos sustancialmente la calidad de vida de estas familias vulnerables por la pobreza y pobreza extrema.

DENUNCIAN ROBO DE

MOTOR Y DESLIZADOR

Aprovecho este artículo para denunciar el robo el día 27 de Agosto del 2017 a horas 2:00 am. personas no del lugar hurtaron el motor fuera de borda marca “MERCURY” Modelo 1015207FD, con número de serie #18908925 de 15 HP. Asimismo, de un bote deslizador de aluminio color crema, con las características siguientes; Eslora 6.00 metros de largo; Arqueo Bruto 0.82 cm. Manga 1.30 m. Puntal 0.60 cm. con matrícula N° IQ-50150-BF. Dicho Bote-Motor se encontraba atado con cadena y candado, al pontón del embarcadero de Campo Serio para su mayor seguridad, dicho bien es de propiedad del PEDICP.