Por lo que la directora del centro especial 9 de Octubre María Elmy Vargas, dice que tomará acciones legales.

Y con toda razón, ya qué a la directora del mencionado centro de estudios, se le conoce desde hace años como la impulsora de gestiones a fin que el CEBE 9 de Octubre, hoy en día cuente con una mejor infraestructura y sea reconocido a nivel nacional. Ella narra sobre quienes trataron de perjudicarla.

“El año 2017 la UGEL/ Maynas me sancionó por 3 meses, supuestamente por haber cometido tres cargos como; causar perjuicio a los estudiantes, no conformar un comité de recursos y ayudar a la Apafa. Yo como sabía que no tenía nada que ver con actos dolosos, apelé a SERVIR exactamente al segundo tribunal. Hoy ha salido la Resolución 190-2018 dándome la razón y revocando la Resolución de la Ugel/Maynas.

Me hicieron mucho daño, han pretendido mellar mi imagen de profesional ganada durante 34 años que he entregado a la educación en la modalidad de educación especial. El CEBE ahora es un referente a nivel nacional, uno de los más y mejores considerados.

34 años a favor del sector para que de la noche a la mañana me hagan ese daño. No lo aceptaré y tomaré acciones legales prontas para que paguen por ese daño ocasionado. Haré valer todos mis derechos, me han estado perjudicando en el concurso de ascensos y ahora SERVIR echa al tacho todo el accionar de ellos”, subrayó Vargas.