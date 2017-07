Motos invaden veredas, se colocan hasta de tres filas y para colmo gran parte pertenece a efectivos policiales.

Parece paradójico lo que se vive en la primera cuadra de la calle Morona, la misma que se encuentra totalmente invadida por motos. Si, sé que este problema no solamente es en esta calle, sino que es algo que se vive en gran parte de la ciudad, como otra que es álgida la calle Arica cuadra 2 (frente al multicine) donde las motos también son un dolor de cabeza.

Pero, volvamos a centrarnos en la primera calle en mención (Morona cuadra 1), donde se puede ver como las motos están colocadas hasta en tres filas, invaden las veredas haciéndolas más reducidas, se encuentran estacionadas incluso en pase destinados para personas minusválidas y en la misma esquina (curva).

A esto le sumamos que esta cuadra se encuentra en la zona monumental de la ciudad, no entendemos por qué los operativos que hace la Municipalidad de Maynas no se trasladan también a esta calle que poco a poco se ve reducida, volviéndose tedioso el tránsito, impidiendo que las unidades vehiculares grandes puedan transitar con normalidad.

Bueno, y volviendo a la frase “parece paradójico”, pues algunos ciudadanos nos informaron que gran parte de estos vehículos pertenecen a efectivos policiales que laboran en la comisaría de Morona, por eso lo paradójico al ver que los que deberían dar el ejemplo y sobre todo los que imparten orden, sean los que están generando el desorden y el mal hábito.

Es cierto que nuestra ciudad carece de zonas de estacionamientos amplios, pero también hay responsabilidad compartida con estos establecimientos que deberían prever su estacionamiento particular, como ya se ve en algunos negocios; son pocos, en realidad, que están implementando sus estacionamientos privados. (MIPR)