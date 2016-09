“La señora miente, nunca le acosé ni nada por el estilo”

Sostuvo funcionario edil, Jaime Torres

Ante esta denuncia, Jaime Torres Arcentales, jefe de áreas verdes de la municipalidad distrito de Punchana se mostró sorprendido por las declaraciones de María Isabel y dijo que todo lo que manifestó a un medio radial no se ajusta a la verdad y que por lo tanto miente.

En su defensa el funcionario dijo que la señora en varias oportunidades le insultó e intentó agredirle físicamente, “la señora es muy compulsiva y agresiva, en una oportunidad cuando me fui a superior a los trabajadores de mi área la encontré sentada y comiendo en horario de trabajo y cuando le llamé la atención, parece que se molestó y me dijo que si le seguía diciendo algo me iba a romper la cabeza con un palo de escoba”, señaló.

El funcionario manifestó además que la señora había cumplido su contrato y que por lo tanto ya no le iban a renovar contrato por los constantes memorándums que tenía en su haber, “en ningún momento se le retiró por algún presunto acoso sexual de mi parte, ella miente en todas sus letras, había muchas quejas en contra de ella, hasta sus mismos compañeros daban fe de lo que era cuando estaba en el campo, no quería hacer nada, al parecer, porque era empleada CAS, pero eso no le daba derecho a portarse como quería. Seguro por eso está diciendo todo eso, de acoso, de maltratos, que demuestre que le acosé sexualmente, que traiga testigos que le hice alguna propuesta indecente y que me diga de frente las cosas que le hice y le dije”, indicó el funcionario.

Ante este problema el jefe de imagen de este municipio, Daniel Arriola, manifestó que citarán al funcionario y luego a la ex trabajadora para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades ya que esto afecta de sobre manera la buena imagen de la municipalidad distrital de Punchana.

(C. Ampuero)