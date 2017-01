– Juan Carlos Wong jefe zonal RENIEC.

Con relación a que en la RENIEC existen dos partidas de nacimiento inscrito en fechas diferentes, de un niño en donde se consigna la misma hora de nacimiento, el mismo hospital, la misma madre, pero dos padres diferentes, el jefe zonal de la RENIEC Juan Carlos Wong dijo; referente al caso que nos ocupa, es la declaración de la madre que ha hecho la inscripción del nacimiento de su hijo en dos lugares distintos. Eso ha generado la duplicidad de la partida de nacimiento del menor.

Este caso de que un menor tenga dos partidas inscrita por la misma madre y que consigna dos padres distintos, estamos pasando al área de asesoría legal de oficio para que la unidad de fiscalización determine los aspectos legales de la inscripción del menor. Debe quedar entendido que al momento de la inscripción de la partida puede hacerlo, la madre, el padre o ambos.

Juan Carlos Wong dijo que este no es el único caso de inscripción de un menor en diferentes partes, en donde las madres lo hacen al ser mal orientadas, pero debo aclarar que estos sucede porque no todas las oficinas de registro civil de las municipalidades están conectadas adecuadamente a través de internet para que tengan el mismo soporte de la base de datos.

Mencionó que una de las partidas de nacimiento se hizo en Iquitos y la otra en Punchana, en el año que se generó esta doble inscripción la oficina de Punchana aún no estaba incorporada a la RENIEC como lo está actualmente.

Finalmente indicó, que la declarante es la responsable de sus actos y tendrá que responder por este hecho que podría estar considerado como falsedad genérica.