Presidente Corte de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe.

“El Sistema Integrado Judicial, es una herramienta informática de gestión de los procesos judiciales”.

“Nosotros desde la gestión anterior venimos impulsando la implantación de dichas herramientas en las provincias más alejadas”.

En su saludo en el marco de la ceremonia protocolar por los 111 años que cumplió como entidad la Corte Superior de Justicia de Loreto, su presidente el Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, se pronunció sobre la realidad de cómo administrar justicia en una región tan dispersa como Loreto y las oportunidades que presentan las herramientas tecnológicas.

“La justicia en nuestra región pasa por valorar especiales características como lo es su extenso territorio, pero ello se constituye además en un reto por la situación de conectividad deficiente que se tiene, lo cual ciertamente merma la institucionalidad que como Corte Superior de Justicia, esto es la presencia del Estado en este sector que nos constituye.

Sin embargo, tenemos claro quienes me han precedido y ahora continúan en la política, de que ello no puede ser una justificación para potenciar y materializar este acceso a la justicia que como derecho fundamental tenemos y tienen todos y cada uno de los ciudadanos de esta región.

Ello, si bien es cierto nos demanda una mayor decisión y reclamo justo, por cierto, de recursos logísticos financieros para poder llegar con el servicio d justicia a todos los rincones y ámbitos de la geografía que constituye la región Loreto.

Sin embargo, y aquí está el presidente, ahora Gobernador Regional, en este reto que tenemos todas las autoridades de concretizar este ofrecimiento que tienen las empresas de telefonía en lograr una mayor conectividad de cara a la modernización que exigen estos tiempos, también en el servicio de justicia.

Es así que se le puede informar a la digna concurrencia que antes que la gerencia general del Poder Judicial de la ciudad de Lima nos haya autorizado para conectarnos con el Sistema Integrado Judicial, esto es una herramienta informática de gestión de los procesos judiciales.

Nosotros desde la gestión anterior venimos impulsando la implantación de dichas herramientas en las provincias más alejadas, por lo que podemos informar que de las siete, seis de ellas ya cuentan con dicha herramienta muy valiosa para simplificar el trabajo judicial, y ello también de cara no solamente a monitorear y a gestionar mejor el trámite de los procesos, sino, en el siempre anhelado mejora de los plazos en la atención y solución de los casos puestos a los jueces para resolver.

Ello, insisto es una materialización de estos modelos de organización, por cuanto sabemos que como idea eje muy afianzada en estos últimos años que el juez está para dar justicia, para juzgar, de manera que en una Corte Superior como la nuestra que se precie de ser moderna o en la aspiración de mejorar sus procesos, no solamente debe contar con abogados, sino, que es necesario contar con programadores, metodólogos, administradores, economistas, ingenieros industriales y de sistemas para potenciar esa actividad paralela, coadyuvante a la labor del juez, en las lógicas de un moderno despacho, los sistemas de audiencias, las redes de información.

Pues insisto, ahora las provincias cuentan con el Sistema Integrado Judicial y por tanto, más allá de alguna desgracia no querida de pérdida de la información, esta está muy bien resguardada en nuestro centro de datos.

Es decir, que no solamente tenemos el expediente físico tradicional en el cual los abogados normalmente toman el estudio y lectura de sus piezas, sino, que esa información también se tiene del modo virtual”. (Diana LM.)