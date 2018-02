Empresario armador, Sr. Llens Brunner Ruíz.

“Lo mismo que ocurrió con el proyecto Corina, tumbaremos este proyecto dañino”.

“Recordemos que se quiso trasvasar aguas del río Marañón a la Costa y no se permitió”.

Se acentúan los desacuerdos entre los armadores de Loreto y el gobierno central, lo que se evidenció ayer en la reunión de trabajo que sostuvieron con representantes del Ministerio de Transportes, de donde los armadores salieron con el convencimiento que la hidrovía es negativa.

“La posición de los armadores, del público entendido y de quienes sienten que no funcionará por su experiencia en el río, es que este proyecto no va. La hidrovía no va porque causa un impacto negativo en la ecología y en el ecosistema de la Amazonía. Creo que es un clamor de la región que no vaya este proyecto”.

Así declaró al término de la reunión el armador Llens Brunner Ruíz. “En principio he dado a conocer que el gobierno peruano aquí en la ciudad de Iquitos siempre trata de imponer los proyectos y la ley”.

Precisó que “el 2009 se aprobó la famosa Ley Corina que quería trasvasar las aguas del río Marañón a la Costa y justamente el diario La Región (mostró el ejemplar), difundió que es un proyecto que perjudicaba a la Amazonía porque el impacto ambiental era muy negativo, tanto para los peces, para los animales y para todos”.

Indicó: “Con las hidrovías va a ser similar, va a causar un impacto negativo y aparte de eso va tener un costo muy alto. Ya le dieron $ 17 millones de dólares de adelanto a la empresa china y nosotros ya tenemos miedo de estas empresas, mire lo que han hecho con la alcantarilla de Iquitos”.

Hizo memoria que cuando se dio el proyecto Corina “para trasvasar el agua del río Marañón y Huallaga hacia la Costa de nuestro país, el pueblo y varias entidades pusieron el grito en el cielo y los medios de comunicación estaban en desacuerdo porque iba a causar un impacto negativo a la Amazonía”.

Brunner señaló: “Esperamos que en este proyecto de Hidrovías también se pronuncien las instituciones, los colegios profesionales y los medios de comunicación también hagan suyo esto, porque de una u otra manera va a perjudicar el dragado. El cimiento que tenemos en los ríos es altamente contaminante”.

Consideró: “Lo mismo que ocurrió con el proyecto Corina, tumbaremos este proyecto dañino en defensa de la vida en nuestra Amazonía loretana”.

(Diana López M.)