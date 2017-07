“El Gorel debe exigir a las unidades ejecutoras que filtren la información al MEF”, indica secretario general de la CGTP Loreto

Quedó satisfecho con la movilización de ayer. El secretario general de la CGTP Loreto, Ramón Ruiz Ruiz, resaltó la presencia masiva de las bases en la jornada de lucha que se realizó este miércoles. Agregó que la gran mayoría tiene reclamos en común contra el gobierno central, que es básicamente el aumento del sueldo mínimo.

“Las diferentes bases que conforman la CGTP se constituyeron a la plaza de Armas desde donde iniciamos la movilización a las 9 de la mañana rumbo básicamente el gobierno regional de Loreto, donde en su oportunidad ya se le hizo entrega al gobernador de nuestra plataforma de lucha.

La gran mayoría de los sectores está reclamando lo que es la deuda social, ahí coinciden salud, educación, la misma central del gobierno regional, entre otros. Queremos que el Gorel por lo menos cumpla con exigir a cada unidad ejecutora la información que se requiere para poder pasar ese primer filtro y llegue al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tengo información que de algunos sectores no se está pasando la información de la deuda social. Por ejemplo, en salud sí se pasó del hospital Iquitos y han pagado, pero del hospital regional y la Diresa, no. Esa es una preocupación que se debe solucionar, espero que pronto.

Hay otros aspectos más, como la construcción del hospital Iquitos, que el martes no se ha dado lo que se tenía previsto. Tenemos entendido que el doctor Coral, director de ese nosocomio, no ha podido concluir con el traslado total hacia el hospital Santa Rosa; y lo otro es, que del municipio de Maynas, han llegado observaciones con relación a la solicitud para iniciar la demolición del hospital. Todo eso se hubiera previsto, genera incomodidad y molestia total”, indicó Ramón Ruiz, secretario general de la CGTP Loreto. (Gonzalo López)