“No hay ningún vehículo que fue dado de baja”, dice dirigente sindical de transporte

En la edición del miércoles, la gerente de Tránsito de Maynas, María Huansi, dio a conocer que este año más de 60 vehículos de transporte público fueron dados de baja por estar considerados como obsoletos. Para Fernando Vargas, subsecretario general del Sindicato de Choferes Transportistas de Loreto, esto no se ajusta a la verdad.

“La señora Huansi está mintiendo. Ella tuviera que detallar de qué empresas han dado de baja esos vehículos y cuáles son las placas, porque nosotros tenemos conocimiento que no hay ninguno fuera de circulación, todos están trabajado normal. Me parece que ella está tratando de sorprender porque no es real lo que está diciendo.

Hubiera sido interesante que sea verdad, pues si va a mejorar y modernizar el parque automotor, sería excelente porque el público usuario va a salir beneficiado.

Más bien, esperamos que el próximo 2017 se dé cumplimiento a la normatividad, por ejemplo, dar de baja a los vehículos que tienen más de 25 años y no es garantía para que el público lo use”, indicó el señor Vargas Rodríguez.

Asimismo, el dirigente de transporte denunció que en el transporte interprovincial hay una dejadez completa.

“Hay dejadez o está coludido con la autoridad. Tenemos una resolución donde nos obliga a todas las empresas de transporte interprovincial, tener un local con dimensiones mínimas de 300 m2. Se dio un plazo hasta el 13 de diciembre del 2015 y algunas empresas no han cumplido. Han mandado al tacho y hay una empresa Virgen de la Puerta que se está burlando de la autoridad, le pusieron multa y no pasa nada, inclusive han cambiado su razón social para eludir su responsabilidad.

Al parecer, hay intereses de algunos funcionarios de la municipalidad de Maynas, creo que hay arreglos debajo de la mesa, eso se da a entender porque no es posible que se esté dando inseguridad y no se haga nada”, expresó. (Gonzalo López)