Jueza de la CSJLO, Dra. Gabriela Ramírez Reátegui, sobre actividad para el acceso a la justicia de la comunidad:

Actividad se realizará mañana en la plaza 28 de Julio desde las 10 am. hasta las 4 pm.

Mañana se realizará una de las actividades que más acerca al Poder Judicial y a la población del país. “Esta feria denominada `Llapanchikpaq Justicia´, que significa `Justicia para Todos´, es un término quechua, y el objetivo principal es promover que toda la ciudadanía conozca de sus derechos para un efectivo acceso a la justicia”, declaró la jueza del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dra. Gabriela Ramírez Reátegui.

Sobre la forma de acceso, explicó que se da “creando espacios de orientación interinstitucional y fomentando en la población una cultura de paz, inmediación y confianza en las autoridades y solidaridad con los más vulnerables”.

Respecto a las instituciones que van a participar en la feria, señaló, “hasta ahora tenemos a varias instituciones que ya nos han confirmado su participación, entre ellas el Ministerio de Justicia que tiene a los defensores públicos, está Red de Prevención y Atención, la Policía Nacional con la división de Trata de Personas, CHS Alternativo que es una ONG que tiene que ver también con la trata de personas, la subgerencia de Programas Sociales del gobierno regional de Loreto, el SOAT que es el servicio de atención al adolescente de la Corte de Loreto que también confirmó su participación, así como el Ministerio Público en la parte de la trata de personas”. Esperan la confirmación de la Defensoría del Pueblo y otras entidades que faltan.

“Además de las instituciones que le he mencionado, van a estar presentes varios jueces en horarios diferentes y de diferentes especialidades, aptos y llanos para informar a la población de sus derechos”, informó la magistrada Ramírez Reátegui.

Se han realizado otras ferias y sobre lo que han percibido de la población, la magistrada comentó: “La población en realidad lo que exige es rapidez, el sentir de la población muchas veces es `justicia que tarda, ya no es justicia´, entonces tratamos de que a través de estas ferias, ya nos ha ocurrido antes, en las ferias se presentan algunas personas que tienen su proceso y que quieren que se les solucione de inmediato, en algunos casos se llama a los jueces y se les pregunta en qué está.

Efectivamente algunas veces se ha percibido que hay mucha demora y se justifica en algunas ocasiones por la recargada carga procesal, a veces la falta de personal, también el tema de las huelgas como por ejemplo ahora por sus justos derechos que están luchando los trabajadores, entonces sin ninguna mala intención hay retrasos, no justificado, pero que llega a darse por las circunstancias que le menciono”.

Finalmente, acotó: “Es importante recalcar que este evento Justicia para Todos se va llevar a cabo a nivel nacional en las 32 Cortes Superiores de todo el país de manera simultánea y va a ser transmitida en vivo hacia la ciudad de Lima. Todo el Perú va a estar informado de este tema, es una fiesta jurídica en realidad”.

(Diana LM.)