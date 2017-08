Regidor Andrés Ferreyra Macedo

“Lo que queremos es solución para el vecindario y que haya transitabilidad”

“La empresa constructora no va abrir otras calles mientras no se solucionen los problemas en las vías abiertas. La municipalidad ha terminado ya el proyecto para rehacer las gambotas y el tema del agua, mientras la OPIPP va resolver el tema de las redes y de las tuberías que no están conectadas de la empresa China International. Eso lo va hacer la OPIPP, ya se comprometió el señor Alvitez”, así declaró el regidor Andrés Ferreyra a su salida de la sesión de concejo de ayer viernes.

“También ya se comprometió el gerente general de Maynas indicando que ellos ya tienen el expediente que están haciendo porque eso va tener que ir a una obra de menor cuantía, que lo van a hacer por cuadras, entendemos que en diez días más van a empezar ya a resolver este tipo de problemas.

Lo que sí sorprende es que el supervisor de la obra de apellido Zapata, quien ha sido miembro del estudio de suelos en el expediente que mandaron al Ministerio de Vivienda, lo que él dice, es que no puede paralizar la obra, cuando él es supervisor, hemos gugleado y visto que este señor tiene un montón de inhabilitaciones del 2006, 2012, un tema con la carretera Santa Clara, sorprende que este tipo de profesionales trabajen haciendo este tipo de proyectos y todavía supervisando una obra”.

Sobre la calle Sargento Lores que tiene un avance de obra del 70%, dijo: “Mañana justamente se va tratar en la Mesa de Trabajo para resolver este tipo de problemas, porque han intervenido en lugares donde la Opipp va tener que volver a intervenir, para poder remodelar y rehacer en un criterio completo.

Hoy se ha explicado nuevamente que hay calles que no pueden ser reabiertas, sino, simplemente asfaltadas, como la Brasil, como la Putumayo, porque por ejemplo el supervisor dice, que los vecinos no le han contado cuando era proyectista que realmente hay una gambota central, imagínese a ese nivel que hemos llegado. Ahora, eso se tiene que rectificar porque acá lo que queremos es solución para el vecindario y que haya transitabilidad para todos los vecinos.

(Diana LM.)