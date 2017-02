Sostiene abogado de vivientes de terrenos que pretendieron ser quitados por directiva

El abogado Walter Salomón Lozano Torres, quien asumió la defensa de varios vivientes que tienen sus propiedades dentro de la jurisdicción de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores, hizo un resumen del acontecer que viene sucediendo en esta parte de la ciudad de Iquitos en la jurisdicción del distrito de San Juan Bautista.

– Últimamente ha habido dos temas importantes, la intervención fiscal en el local comunal y la conducción compulsiva de Jorge Bernuy Rengifo, qué opinión le merece esto.

Ello es propio de las investigaciones que viene llevando a cabo el Ministerio Público de Loreto ante diversas denuncias que se han efectuado, relacionadas con la Comunidad Campesina. Esas denuncias datan de tiempo atrás, y son varias; y, donde actualmente la fiscalía está entendiendo que todo gira en torno a la legalidad.

– ¿Cuáles son los fundamentos de las denuncias que están en giro?

Básicamente es que hay personas que se atribuyen la calidad de presidente de la comunidad, y de ningún modo representan legalmente a la misma, según lo establecido ya por la Sunarp. En su supuesta calidad de presidente, vienen realizando cobros por diversos conceptos, donde se expiden simples recibos de ingresos, pese a que la comunidad tienen registro único de contribuyente – RUC; además, estas persona emiten documentos en tal calidad, para la desocupación de parcelas, y así, dársela a otras personas. En ese sentido, las investigaciones son por falsedad genérica, falsificación de documentos y asociación ilícita.

– ¿También existen procesos o investigaciones para desalojar predios de la comunidad? ¿En qué situación están?

Es verdad, hay investigaciones donde se discute quien es el titular de predios en la comunidad y ahí, se han presentado documentos otorgados por el supuesto presidente; sin embargo, a la fecha, la verdad legal se abre paso, por cuanto estas personas no representan legalmente a la comunidad, según Sunarp, y en mérito de la información de esta entidad, el Ministerio Público de Loreto está estableciendo que dichos documentos carecen de valor legal, y, en tal sentido, se ha desestimado dichos documentos y se archivan casos y otros que siguen ese camino de archivamiento.

– Entonces quien es el presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores en la actualidad.

Según la Sunarp, el último presidente inscrito y vigente es Juan Carlos Gálvez Mondragón, en el periodo 2014-2015; y, actualmente no se encuentra otro registro, por lo que hoy no hay presidente, nos guste o no.

– En qué queda la convocatoria judicial con lo que se reemplazó a Juan Carlos Gálvez Mondragón, como presidente de la comunidad.

Es cierto, existe una convocatoria judicial donde la juez de Paz Letrado, Karen Vanessa Ruíz Guzmán, ha dispuesto que se lleve a cabo una asamblea donde se elija a una Directiva Provisional para que realice elecciones a fin de elegir a un presidente que remplace a Juan Carlos Gálvez Mondragón. Sin embargo, la Sunarp ha establecido que el nombramiento de una Directiva Comunal Provisional, no se encuentra legal ni estatutariamente estipulada para efectos de su inscripción, es decir, no es legal; circunstancia que ya ha sido, incluso, de conocimiento del Poder Judicial de Loreto; y, situación que ya ha sido objeto de ratificación por parte del Tribunal Registral, en segunda instancia administrativa, a través de la Resolución N° 2382-2015-SUNARP-TR-L del 20/11/2015, y que no ha sido materia de cuestionamiento; por lo que ha quedado establecido que tal directiva provisional, nacida de la convocatoria de la juez de Paz, no es legal, simplemente porque no es órgano de gobierno establecido en el Estatuto y reglamentos de la comunidad. Los efectos de esta ilegalidad se extienden, también, para todas las elecciones posteriores a esta convocatoria.

– Es conocido que existe inscripción de la convocatoria judicial en la Sunarp, cómo queda esto, ya que la elección de la directiva provisional fue hecha por orden de una jueza, donde estuvieron presentes la policía y la fiscalía.

Aquí hay que distinguir, entre la resolución que dispone llevar a cabo una asamblea y la elección hecha en asamblea; al respecto, la Sunarp ha sido clara, otra cosa es que no se quiera entender. No es legal una directiva provisional, simplemente porque no es órgano de gobierno establecido en el Estatuto y reglamentos de la comunidad; además, existe serios cuestionamiento sobre dicha asamblea en cuanto a la hora de inicio, el quórum y el proceso electoral en sí, que no se llevó conforme al estatuto y reglamentos. Por más autoridad que haya estado presente, no se puede dar por válido algo que no es legal. Lo que ha sido inscrito en la Sunarp, es la resolución de la jueza; mas no se ha inscrito directiva provisional, ni sus sucesores de estos.

– Esto es un gran problema, cómo solucionarlo.

Es un problema originado por la resolución de la juez de Paz, que dispuso elegir un órgano de gobierno que legalmente no está en el Estatuto y reglamentos de la comunidad. La solución es simple, ir por el lado de la legalidad, esto significa que el comité electoral elegido por el último presidente inscrito y vigente legalmente en la Sunarp, lleve a cabo la elección de la nueva directiva, a través de un comité electoral, conforme a los estatutos y reglamentos; y, luego de esto, se proceda a sanear legalmente a la comunidad para que quede en orden y así los comuneros decidan sus destinos por medios legales y democráticos.

– Hay una preocupación con respecto a los cobros que se vienen haciendo con simples recibos pese a contarse con RUC, cómo queda eso.

Sí, es un gran problema, pues en nombre de la comunidad se está recaudando fondos de la población y la verdad esto es delicado, porque se bebería saber con exactitud cuánto es todo eso y dónde están, es algo que el Ministerio Publico debería investigar para que las cosas queden claras por el bien del pueblo. En su momento la historia, las autoridades y el comunero juzgarán ello. (Gonzalo López)