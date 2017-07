Burundanga es una comedia de Jordi Galcerán que nos habla sobre una joven pareja de enamorados. Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: El Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manuel, ella podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no solo lo que pretendía averiguar, sino, otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

¿La quiere? ¿Es él quien aparenta ser? ¿Es honrado, fiel y trabajador? ¿Y si oculta los peores secretos? ¿Y si no es lo que parece? ¿Es infiel? ¿Es un delincuente? ¿Y si fuera un terrorista?

Esta obra es presentada por el grupo “Kapum teatro” y es dirigida por Jesús Muñoz Sías, actúan: Alisson Vela Chiong como Bertha, Adriana Escobedo como Silvia, Diego Palermo Rodríguez como Manuel, Kevin Mejía Lima como Gorka, Luis Dávila como Don Jaime

La presentación está programado para el domingo 16 de julio en el auditorio del Colegio San Agustín, en dos únicas funciones 7:00 pm. y 9:00 pm. La entrada general es de S/ 15.00. (MIPR)