EDICTO PENAL

Expediente: N° 00079-2013-32-PE– Cuaderno de debate

Especialista Judicial: ROCIO RIOS TAFUR

Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas.

Por el presente, el señor Magistrado VICTOR. A. ROMERO URIOL, Presidente del Juzgado Colegiado Penal de Maynas, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00079-2013-32-PE, seguido contra la acusada GISSELA CASADO SOSA, como presunto autor por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio del ESTADO PERUANO – RENIEC; se dispuso Notificar a la acusada GISSELA CASADO SOSA, a la AUDIENCIA Y JUICIO ORAL la misma que se realizará en ACTO PÚBLICO el día VEINTISIETE DE DICIEMBRE, DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A HORAS DOCE CON TREINTA MINUTOS DEL MEDIO DIA (12:30 pm), en la SALA DE AUDIENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE MAYNAS, ubicada en la Av. Grau N° 720-2° Piso de la ciudad de Iquitos, bajo apercibimiento de ser declarados REO CONTUMAZ en caso de inconcurrencia injustificada y reservarse el proceso hasta que sea habido conforme a los artículos 355°. 4) y 367°. 2) del CPP.

Iquitos, 01 de Setiembre de 2016.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE MAYNAS

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA

Expediente N° : 00079-2013-32-1903-JR-PE-02

Fecha : Iquitos, 01 de Setiembre del 2016

Órgano Jurisdiccional : 2° Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

Magistrado : VÍCTOR ALBERTO ROMERO URIOL

Acusado : GISSELA CASADO SOSA

Delito : FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

Agraviado : EL ESTADO – RENIEC

Especialista Judicial de Audiencias : Abog. GIANIRA VALERA DIAZ

I. ETAPA INICIAL: En la ciudad de Iquitos, siendo las once de la mañana con treinta minutos del día primero de setiembre del 2016, presentes en la sala de audiencias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal que despacha el señor Juez VICTOR ALBERTO ROMERO URIOL, a fin de llevar a cabo la Audiencia de Juicio Oral en el Expediente N° 00079-2013-32-1903-JR-PE-02, en el proceso que se sigue contra GISSELA CASADO SOSA por la presunta comisión del Delito Contra la Fe Pública – FALSIFICACION DE DOCUMENTO, en agravio de EL ESTADO PERUANO – RENIEC.-

Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio, cuya grabación demostrará el modo cómo se desarrolla dicho acto procesal, conforme lo establece el Artículo 361°, numeral 2) del Nuevo Código Procesal Penal y el Artículo 26° del Reglamento General de Audiencias, pudiéndose acceder a la copia de dicho registro; por tanto, en este acto se solicita a los sujetos procesales procedan oralmente a identificarse para que conste en el registro correspondiente y se verifique la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES: 1. Ministerio Público: Inconcurrencia.- 2. Abogado de la Defensa: Abg. JUAN CARLOS ROJAS CAMPOS.- Defensor Público.- Reg. CAL. 1128 Domicilio Procesal: Calle Sargento Lores N° 702

Teléfono: 965 88 46 66. 3. Acusado: GISSELA CASADO SOSA.- Inconcurrencia.-

III. INCIDENCIA: JUEZ: Vamos a informar acerca de la notificación al acusado. Según el auto de citación a Juicio Oral, la imputada debe ser notificada vía Edicto. Traslado al abogado defensor.- Abg. Defensor de la Acusada: Solicita se reprograme la misma.- Registrado en audio.- JUEZ: Vamos a emitir la resolución.-Vistos y oídos; Primero: La audiencia no se puede instalar por inasistencia del acusado, quien ha sido válidamente notificado.- Segundo: La acusada ha sido notificada vía Edicto en el Diario “La Región”. Tercero: Se decreta el apercibimiento para el acusado GISSELA CASADO SOSA; se le DECLARA REO CONTUMAZ y se ordena su conducción compulsiva a este Juzgado, para el inicio del Juicio Oral, oficiándose a la Policía Nacional del Perú.- Tercero: Se archiva provisionalmente el proceso, hasta que la acusad sea habido o encontrado.- Abg. Defensor de la Acusada: Interpone recurso de reposición, teniendo como fundamento de hecho que si su patrocinada no se ha apersonado es porque no se ha publicado vía Edicto en el Diario Oficial El Peruano, conforme señala la resolución número cuatro, la misma que señala que se tiene que notificar vía Edicto en el Diario La Región y El Peruano. Como fundamento jurídico se tiene el Principio de Legalidad, el Debido Proceso y el Derecho de Defensa; considerando que se debe dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución número cuatro. Por lo que solicito se declare FUNDADO el presente recurso.- Juez: Estando a los argumentos expuestos por la Defensa, se debe tener en cuenta que la resolución contenida en el auto de citación a juicio oral – resolución número cuatro, ordena que se notifique a la acusada vía Edicto en el Diario La Región y El Peruano; siendo que en el presente caso sólo se ha notificado en el Diario La Región; habiendo omitido la notificación en el Diario El Peruano; en ese sentido, SE DECLARA FUNDADO el recurso de reposición interpuesto por el abogado de la Defensa. Se procede a señalar fecha para la instalación del Juicio Oral para el día: VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A HORAS 12:30 PM. (hora exacta), reproduciéndose el auto de citación a juicio; notificándose en el Diario La Región, a razón de la Resolución Administrativa dada por la Corte Superior de Justicia de Loreto en el mes de Junio del 2016. REMITASE copias al órgano de Control respecto de la funcionaria Rocío Ríos al incumplir sus funciones en no notificar al Diario El Peruano a pesar que se dispuso en la resolución emitida.-Abg. Defensor: Conforme.-

IV. CONCLUSIÓN: Siendo las 12:05 am; se da por concluida la presente audiencia y por cerrada la grabación del audio.

