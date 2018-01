EDICTO

Expediente N° 0458-2015-8-1903-JR-PE-04, Especialista de Audiencia: Lerilú Llerlita Pérez Guerra

Por disposición Superior del Juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, cita, llama y emplaza a: JOY LÓPEZ ISUIZA en calidad de acusado, debiendo concurrir a la Sala de Audiencia del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas – Av. Grau Nro. 720 – Local del Nuevo Código Procesal Penal – 3er Piso, a efectos de llevarse a cabo el inicio de Juicio Oral seguido en su contra programada para el día día DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOS CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE. Al haberse dispuesto en el Expediente N° 0458-2015-8-1903-JR-PE-04, por la comisión de delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción en agravio del Estado. Bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su captura, conducción al Juzgado.

Iquitos, 24 de Enero del 2018

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00004-2015-23-1901-JR-PE-01

JUEZ: VEGA TELLO JUAN ANTONIO

ESPECIALISTA: TAPULLIMA VARAS AMALIE

IMPUTADO: IZQUIERDO TUANAMA, JULIO Y OTROS

DELITO: PECULADO DOLOSO

RESOLUCIÓN NUMERO DIECISEIS

Nauta, dieciocho de enero Del dos mil dieciocho

AUTOS Y VISTOS; Estando a la razón que antecede y cumplido los plazos de ley : REPROGRAMESE para el día MIERCOLES VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO a horas NUEVE DE LA MAÑANA para que se lleve a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN, la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria, sito en Calle Tarapacá N° 617-Nauta y se instalará con la presencia obligatoria del Señor Fiscal y abogado del acusado; BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes; 2) Para los Defensores Públicos de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno en la sede de Iquitos y Lima; 3) Notifíquese vía Edicto, la presente resolución, tres veces consecutivas en el diario de mayor circulación la “Región” debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia. Notifíquese.

EDICTO PENAL

Instrucción N° 0116- 2007 – PE

RAZÓN DE SECRETARIA

Doy cuenta a usted señor Juez, Que recibido el Oficio N° 010-2017-REDIJU-AVV-CSJL-PJ, reportando el vencimiento de la orden de captura de ZEVALLOS DIAZ LUZMILA AGUSTINA, no se ha proveído toda vez que el expediente se encontrada en despacho expedido para emitir resolución que corresponda. Después del estudio del mismo, se pudo corroborar que por tratarse de un delito continuado no amerita emitir Auto de Prescripción. Por consiguiente se pone en conocimiento para los fines de ley.

Contamana, 04 de Diciembre del 2017

RESOLUCIÓN N° VEINTE

Contamana, cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS; el estado actual del proceso, la razón de secretaría que antecede; TÉNGASE presente, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, advirtiéndose en autos que la procesada ZEVALLOS DIAZ, LUZMILA ISABEL, quien tiene la condición de reo ausente, emitiéndose los oficios para su ubicación y captura. SEGUNDO: De la revisión de los actuados se puede observar que se trata de un delito continuado, al seguir utilizando el documento de identidad que genero el delito de Falsedad Ideológica tipificado en el artículo 428° del Código Penal.-TERCERO: Asimismo, de acuerdo a los autos que obran en el expediente se advierte que el último acto procesal es dejar sin efecto del orden de captura de la imputada ZEVALLOS DIAZ, LUZMILA ISABEL suscrito por la especialista Judicial, Abg. Sandra Jesús Olivera Lara, el mismo que consta con oficios para su levantamiento de dicha orden de captura. Por estas consideraciones, SE DISPONE: 1) NOMBRAR, como abogado defensor de la imputada ZEVALLOS DIAZ, LUZMILA ISABEL, al defensor público de la Provincia de Ucayali – Contamana, sin perjuicio de que la inculpada pueda nombrar abogado defensor de su libre elección durante el estadio del proceso; debiéndose notificar la presente resolución y los demás actos procesales que expida esta judicatura, en el domicilio procesal que el defensor público señale en autos, para lo cual deberá apersonarse al proceso, bajo apercibimiento de poner de conocimiento en conocimiento a su Órgano de Control del Ministerio de Justicia en la ciudad de Lima. 2) CÍTESE para Lectura de Sentencia para el día LUNES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se realizará en el Juzgado Mixto de Contamana, ubicada en Calle Nuevo Loreto S/N, en caso de inconcurrencia injustificada de los abogados defensores de los otros procesado, este actuará como defensor Público de todos de ellos. Con presencia obligatoria del representante del Ministerio Público, bajo apercibimiento de comunicar al Fiscal Superior en caso de inconcurrencia justificada. Con citación y designación de otro abogado hábil de la provincia en caso de inconcurrencia injustificada. 3) Ofíciese al responsable del Registro Distrital Judicial – REDIJU al fin de poner informar si la imputada cuenta con Antecedentes Penales ZEVALLOS DIAZ, LUZMILA ISABEL y ZEVALLOS DIAZ LUZMILA AGUSTINA. 4) NOTIFIQUESE la presente resolución al domicilio real a la parte imputada y agraviada conforme ficha de RENIEC, vía Edicto Penal así como por Edicto Radial. Interviniendo la Especialista Judicial por Disposición Superior. Notifíquese.

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LORETO – NAUTA

EXPEDIENTE: 00206-2012-36-1901-JR-PE-01

JUEZ: BEATRIZ VELASQUEZ CONDORI

ESPECIALISTA: JAQUELINA REATEGUI DAVILA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROV. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS.

IMPUTADO: WILSON RENGIFO HUALINGA Y OTROS

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO: EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS

ESP. DE AUDIENCIAS: ALEJANDRO FERNANDEZ SHUÑA.

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE INSTALACION DE JUICIO ORAL

RES. N° 08.- DADO CUENTA.- [LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUEDARON REGISTRADOS EN AUDIO]. SE DISPONE: DECLARAR FRUSTRADA LA INSTALACIÓN DE JUICIO ORAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE N° 206-2012, REPROGRAMARSE LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL PRÓXIMO MARTES 27 DE MARZO DEL AÑO 2018, A HORAS 02:30 PM, QUEDANDO VÁLIDAMENTE NOTIFICADOS EN ESTE ACTO LOS CONCURRENTES A LA PRESENTE AUDIENCIA, QUEDAN VIGENTES LOS APREMIOS DADOS EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO, NOTIFÍQUESE AL ACUSADO WILSON RENGIFO HUALINGA VÍA CEDULA DE NOTIFICACIÓN, LA MISMA QUE DEBE SER DILIGENCIADA A TRAVÉS DE LA PREFECTURA REGIONAL DE LORETO, ASÍ COMO AL ACTOR CIVIL EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS; SIN PERJUICIO DE EFECTUARSE LOS RESPECTOS EMPLAZAMIENTOS VÍA EDICTO PENAL EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN REGIONAL, EN EL PERIÓDICO “LA REGIÓN” POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS. NOTIFÍQUESE.

