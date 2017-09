NOTIFICACION VIA EDICTO

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00204-2012-10-1901-JR-PE-01

JUEZ: VEGA TELLO JUAN ANTONIO

ESPECIALISTA: EDGAR GILBERTO RODRIGUEZ GUARNIZ

MINISTERIO PUBLICO: 2 FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

DE LORETO NAUTA,

IMPUTADO: SAAVEDRA ALVAREZ, ANTONIO RENAN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE

10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: MENOR EVA12 REPRESENTADA POR SU MADRE

PAULINA AMASIFUEN, ARIMUYA

RESOLUCION NUMERO ONCE

Nauta, veinticuatro de Agosto Del dos mil diecisiete.-

POR DISPOSCISION SUPERIOR Y EN CONCORDANCIA AL ARTICULO 128° Notificaciones por Edicto” DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, NOTIFCAR VIA EDICTO al imputado ANTONIO RENAN SAAVEDRA ALVAREZ, Y ESTANDO, a la razón del especialista de Audiencia que antecede, agréguese a los autos, REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria sito en la calle Tarapacá N° 617 Nauta, con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados particulares como del defensor público de los acusados, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 2) Para los Defensores Públicos de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno en la sede de Iquitos y Lima. 3) Al Escrito N° 1534-2017, presentado por el Abogado Defensor Público Jorge Cruz Coaquira, agréguese a los autos, téngase por justificada su inasistencia. 4) a la razón de Dicho de folios 110, agréguese a los autos, asimismo no se la podido notificar al imputado ANTONIO RENAN SAAVEDRA ALVAREZ en la dirección proporcionada por el Ministerio y según consta su ficha RENIEC; en concordancia al Artículo 128° Código Procesal Penal NOTIFÍQUESE vía edicto al imputado ANTONIO RENAN SAAVEDRA ALVAREZ, notifíquese.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

PRIMER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01652-2009-0-1903-JR-PE-03

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado WINDLER COLLANTES DIAZ, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará acabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 00778-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado CAYLER RIMACHI TAMANI, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOCE DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 00067-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado JUAN ALFREDO MERES ARRIOLA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01709-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado GEORGE AREVALO AHUANARI, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOCE Y TREINTA DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01956-2012-0-1903-JR-PE-03

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado ELIAS GLEIZER GOMEZ CASIMIRO, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01152-2007-0-1903-JR-PE-05

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado ANGEL GABRIEL SILVESTRE MEZA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01795-2012-0-1903-JR-PE-02

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza a los procesados JUAN WALDIR TORRES SIFUENTES y HANSON RICOPA GUERRA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 01134-2009-0-1903-JR-PE-05

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado NICOLAS LACHUMA LAULATE, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día VIERNES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 02771-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado HENRY JOSEPH GARCIA ARIMUYA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día JUEVES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 28 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 03303-2010-0-1903-JR-PE-06

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza a los procesados LUIS BARRETO SERRANO y NIRVANA LUCERO ZUMAETA PANDURO,

PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día JUEVES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOCE Y TREINTA DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 28 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 00017-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza a los procesados EDER SANCHEZ OCHOA y ROSARIO PIZANGO IÑAPI, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día JUEVES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará acabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 28 de Agosto de 2017.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 00216-2012-0-1903-JR-PE-02

JUEZ: BALAREZO DIAZ VICTOR ALEJANDRO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza al procesado ANDRES AVELINO GUEVARA TAPIA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día JUEVES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 28 de Agosto de 2017.

