JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00102-2012-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: LAZO CRISTOBAL EDUARDO FRANCO Y OTROS

DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES Y OTRO

AGRAVIADO: EL ESTADO PODER JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero ocho de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra LAZO CRISTOBAL EDUARDO FRANCO como presunto Autor del Delito Contra la Administración Publica- Delitos Contra la Administración de Justicia en la modalidad de FAVORECIMIENTO A LA FUGA EN SU FORMA CULPOSA en agravio de EL ESTADO PODER JUDICIAL – JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE LORETO- NAUTA y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU y como presunto Autor del Delito Contra la Administración Publica – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos- Incumplimiento de deberes funcionales en agravio de EL ESTADO POLICIA NACIONAL DEL PERU.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00047-2005-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: RUIZ MACEDO MANUEL

DELITO: VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD

AGRAVIADO: TORRES INGA SEGUNDO LINO

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero ocho de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra RUIZ MACEDO MANUEL como presunto Autor del Delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD EN EL GRADO DE TENTATIVA en agravio de TORRES INGA SEGUNDO LINO.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE: 0003-2011-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: GUERRA CORDOVA LUIS

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES

AGRAVIADO: V.R.I

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero cinco de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se le imponga ocho años de pena Privativa de libertad contra GUERRA CORDOVA LUIS como presunto Autor del Delito Contra la Libertad Sexual- ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de la menor de iníciales V.I.R y Mil soles como pago de Reparación Civil.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00096-2007-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: ARAUJO HURTADO PELAYO JUANCARLO

DELITO: FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

AGRAVIADO: LINARES BARDALES FEDERICO

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero ocho de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra ARAUJO HURTADO PELAYO JUANCARLO como presunto Autor del Delito falsificación de documentos en agravio de LINARES BARDALES FEDERICO.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 000100-2011-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: MELENDEZ PAIMA JOSE Y OTROS

DELITO: APROPIACION ILICITA Y OTROS

AGRAVIADO: GOREL

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero ocho de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra MELENDEZ PAIMA JOSE como presunto Autor del Delito Contra el Patrimonio- APROPIACION ILICITA en agravio del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 0033-2011-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: CHANCHARI SANCHEZ LINO

DELITO: RECEPTACION

AGRAVIADO: EMPRESA PLUSPETROL NORTE S.A

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero seis de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare LA PRESCRIPCION DE LA PRESENTE CAUSA, POR HABER PRESCRITO LA ACCION PENAL seguida contra CHANCHARI SANCHEZ LINO, como presunto Autor del Delito DE RECEPTACIÓN, en agravio de EMPRESA PLUSPETROL NORTE S.A.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00013-2011-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: HUAZANGA ASPAJO, ORACIO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR.

AGRAVIADO: H A, S T

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero ocho de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra ORACIO HUAZANGA ASPAJO como presunto Autor del Delito Contra la Libertad Sexual- Actos contra el pudor en menor de edad (Art. 176° A, primer párrafo numeral 3) del Código Penal), en agravio de la menor de iníciales S.T.H.A (13).

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE: 00079-2007-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: PIMENTAL PACAYA, TEDDY

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR ( ENTRE 14 AÑOS Y MENOS DE 18

AÑOS)

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES, RAP 17

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero cinco de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se le imponga veintiún años y ocho meses de pena Privativa de libertad efectiva contra TEDDY PIMENTEL PACAYA como presunto Autor del Delito Contra la Libertad Sexual- VIOLACION SEXUAL DE PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR (Art. 172°) del Código Penal), en agravio de la menor de iníciales R.A.P y cinco mil soles como pago de Reparación Civil.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 002-2011-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: SINACAY VASQUEZ HERLESS

DELITO: LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS

AGRAVIADO: KELLY LORENA RAMIREZ MORALES

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero nueve de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se imponga cuatro años de pena Privativa de libertad contra SINACAY VASQUEZ HERLESS como presunto Autor del Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS (Art. 124° párrafo 1) y 4) del Código Penal), en agravio de KELLY LORENA RAMIREZ MORALES y Dos Mil Soles por concepto de Reparación Civil.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 116-2009-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: TINA PIZANGO NOLBERT Y OTROS

DELITO: URSURPACION Y OTROS

AGRAVIADO: CANAYO TELLO APELES P. T

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero catorce de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se imponga dos años y ocho meses de pena Privativa de libertad suspendida contra NOLBERTO TINA PIZANGO; JUAN CARLOS VILLANUEVA DIAZ; KIKO RENGIFO CARDENAS; JOSE MIGUEL RODRIGUEZ IZUISA; JUAN MIGUEL MANUYAMA FACHIN; DAMARIZ GARCIA TAPAYURI e INER ALANIA OROSTEGUI como presuntos Autores del Delito Contra el Patrimonio – URSURPACION AGRAVADA- en la modalidad de DESALOJO CON LA PARTICIPACION DE DOS O MAS PERSONAS (Art. 204° numeral 2) y 3) párrafo primero del Código Penal), en agravio de CANAYO TELLO APELES PERICKES TEOKILIO y MARIA ESMERALDA TELLO TAMANI y Siete Mil Soles por concepto de Reparación Civil, que tendrán que pagar en forma solidaria.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00117-2010-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: ZABALETA MENCHOLA RITA DOLORES

DELITO: FALSEDAD GENERICA y OTRO

AGRAVIADO: EL ESTADO- PNP

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero seis de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare LA PRESCRIPCION DE LA PRESENTE CAUSA, POR HABER PRESCRITO LA ACCION PENAL seguida contra ZABALETA MENCHOLA RITA DOLORES, como presunto Autor del Delito Contra la Administración Publica- Delito contra la Administración de Justicia- Denuncia Calumniosa y contra la Fe Publica FALSEDAD GENERICA, en agravio del Estado – POLICIA NACIONAL DEL PERU.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00042-2008-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: MOISES SORIA FACHIN

DELITO: TENENCIA ILEGAL DE ARMAS

AGRAVIADO: EL ESTADO- MINISTERIO DEL INTERIOR

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero TRECE de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra MOISES SORIA FACHIN como presunto Autor del Delito Contra la Seguridad Publica- TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en agravio del Estado.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00071-2010-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: PANDURO HUANSI MARDEN LUIS

DELITO: TENENCIA ILEGAL DE ARMAS

AGRAVIADO: C.M.V.C

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero nueve de fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A DISPOSICION DE LAS PARTES EL DICTAMEN FISCAL POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, el mismo que SOLICITA se declare EL SOBRESEIMIENTO de la presente Instrucción, seguida contra PANDURO HUANSI MARDEN LUIS como presunto Autor del Delito Contra la Libertad Sexual- ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE EDAD, en agravio de la menor de iníciales C.M.V.C.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00047-2009-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: PAIVA ARMAS JORGE LEON Y OTROS

DELITO: COLUCION

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero treinta de fecha 22 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A CONOCIMIENTO EL INFORME FINAL A LA PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION y de los procesados HERNAN VASQUEZ CARDENAS y NELSON MEZA PINEDO como presuntos Autores por el Delito Contra la Administración Publica- COLUCION, en agravio de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO- NAUTA.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (AD. FUNC. J.MIXTO) – NAUTA I

EXPEDIENTE : 00079-2008-0-1901-JR-PE-01

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: TORO GUEVARA JUDITH GISELA

IMPUTADO: GRANDEZ UPIACHIHUA MIGUEL ANGEL

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA

Por disposición del Señor Juez se publica un extracto de la Resolución Numero treinta de fecha 23 de agosto del dos mil dieciséis a fin de que las partes procesales tomen conocimiento de la presente causa donde DISPONE PONER A CONOCIMIENTO EL INFORME FINAL A LA PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION y al Procesado de los procesados GRANDEZ UPIACHIHUA MIGUEL ANGEL como presunto Autor por el Delito PECULADO DOLOSO, en agravio de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO- NAUTA.

Abg. Judith Gisela Toro Guevara

Secretaria Judicial

Juzgado Penal Liquidador

En Adición Juzgado Mixto- Loreto Nauta

Instr. N° 1128-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado GARCIA CANAYO JOSE ANTONIO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01128-2012, que se le sigue, por el delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL, en agravio de MENOR DE INICIALES GDPTA

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 721-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado ANGULO ZUMAETA HERLLY DAVIS, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0721-2012, que se le sigue, por el delito de MICROCOMERC. O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1287-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado GONZALES DIAZ JIMY FREDY, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a horas NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01287-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de SAAVEDRA LOPEZ MAFALDA ELVIRA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1114-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado ROJAS RAMIREZ ROBINSON GERMAN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA,; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01114-2012, que se le sigue, por el delito de FORMAS AGRAVADAS DEL DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en agravio de PROCURADURIA PUB DEL MINIST. DEL INTERIOR.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 585-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado ARMAS PEREZ CESAR AUGUSTO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0585-2010, que se le sigue, por el delito de FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS, en agravio de LA SOCIEDAD.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2429-2011

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado SOSA LAZARO FRANK ROBERT, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 2429-2011, que se le sigue, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de SILVA MORI ALBERTO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2912-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado DIAZ NIGRO JONH OMAR, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02912-2010, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de VIVANCO RENGIFO PRICILA STEFANI.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2696-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado ELALU PAIMA VALENTIN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02696-2010, que se le sigue, por el delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 7-10 AÑOS), en agravio de MENOR DE INICIALES KHSACH.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 409-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados INGA CLEMENTE LUCIO y GOMEZ LAULATE ARTURO,, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0409-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de LANARO HUAYUNGA GONZALO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 863-2011

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado TUESTA VALENCIA RENE, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0863-2011, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de TUESTA DIAZ HERMOGENES.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1425-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado OROCHE ROJAS ANTONI, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01425-2012, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de PINEDO DE CUBAS EDSABE GUADALUPE Y CUBAS FLORES MANUEL.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 409-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado CHUMBE SALDAÑA EDWIN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0409-2012, que se le sigue, por el delito de MICROCOMERC. O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2720-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado MANUYAMA PIZANGO ANTONIO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02720-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de AQUITUARI GUERRA JOEL.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1536-2007

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado MONTENEGRO GONZALES CHARLES ALVARO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01536-2007, que se le sigue, por el delito de LESIONES GRAVES, en agravio de GONZALES OCMIN JOSUE

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 224-2011

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado RIVAS RUBIO CARLOS ALBERTO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0224-2011, que se le sigue, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de GARAZATUA MORALES ANGELO PEIRE.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 0043-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado RIOJA LOPEZ TONNY ENRIQUE, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 043-2012, que se le sigue, por el delito de RECEPTACIÓN, en agravio de TAFUR PANDURO NARITA ESTHER.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1153-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado CAVALCANTI VASQUEZ LAURO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01153-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de RUIZ CRUZ JAMES.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 741-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado HERNANDEZ LINARES ALEX, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0741-2012, que se le sigue, por el delito de MICROCOMERC. O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1512-2008

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado MATHEWS DELGADO FRANCK, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01512-2008, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de BANCO CONTINENTAL Y OTROS

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 3551-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado RENGIFO TUESTA ERICK HANS, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 03551-2010, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO. en agravio de PEREIRA ALVAN CINTHIA FLIORELA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2717-2011

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado TORRES HOYOS JIMMY MARTIN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02717-2011, que se le sigue, por el delito de MICROCOMERC. O MICROPRODUCCIÓN, en agravio de EL ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2156-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado VELASQUEZ ALEJANDRO CEFERINO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02156-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de PEREZ ROJAS JULIA ITA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 00098-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado PEÑA ROJAS CRISTIAN LENNIN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0098-2012, que se le sigue, por el delito de APROPIACION ILICITA, en agravio DE LA EMPRESA RESTAURANT CEBICHERIA PUB MISHTURA EIRL.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1989-2011

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados GARCIA GORDON HITALO, MONTOYA SORIA JAQUELINE, RIOS VASQUEZ CARLOS, DAVILA ROJAS MIGUEL ANGEL y TUESTA VALENCIA RENE, para que se presente ante el local del 3° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01989-2011, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de HELISUR S A.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1678-2010

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado CHAMOLI GARCIA DIEGO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01678-2010, que se le sigue, por el delito de VIOLACION SEXUAL, en agravio de MENOR DE INICIALES JPCDA .

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2269-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado CARDENAS CARDENAS CARLOS WALTER, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el dia JUEVES VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02269-2012, que se le sigue, por el delito de MICROCOMERC. O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1848-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado RAMOS GUZMAN MARIO ALBERTO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01848-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de SOPLIN RIVAS ANA ROSA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1148-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado PADILLA CORDOVA LUIS GUSTAVO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01148-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de PADILLA GONZALES LUIS FIDEL.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 976-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados ARIZA BARREDO BILMER, SANTIAGO RODRIGUEZ JOHNNY RICARDO y GUEVARA AMASIFUEN RITA EMERITA,, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0976-2012, que se le sigue, por el delito de FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 3022-2008

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados TAFUR CONTRERAS LUIS ALBERTO, SILBANO BANCHO JOSE ROMULO, MACEDO NAVARRO TEDDY, IRARICA MANIHUARI ALCIDIA, IRARICA MANIHUARI JULIO y TARICUARIMA HUANUIRI JORGE GOMEZ, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 03022-2008, que se le sigue, por el delito de USURPACIÓN, en agravio de TENAZOA GARCIA, RENINGER.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1548-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a la acusada IZQUIERDO PAIMA IBETH, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01548-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de VELA IZQUIERDO CHONG LEE

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 796-2012

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado SAAVEDRA TAMAYO CARLOS BENJAMIN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0796-2012, que se le sigue, por el delito de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, en agravio del ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1037-2012.

Sec. P. Dávila C.

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, por intermedio del presente, se NOTIFICA al procesado RICHARD EDWIN RIVERA VIDAL, al agraviado JESUS DAVID MORI FERNANDEZ y al Tercero Civilmente Responsable, la Resolución que adecua tipo penal; recaída en la Instrucción N° 1037-201, que se le siguió, por delito de lesiones; cuyo tenor literal es como sigue: RESOLUCION NUMERO OCHO. Iquitos, veintidós de abril del dos mil dieciséis.- AUTOS y VISTOS, dado cuenta, con el dictamen fiscal que antecede, mediante el cual la representante del Ministerio Público, solicita adecuación de tipo penal, agréguese y téngase presente; por lo que proveyendo conforme a su estado, y dando providencia al aludido dictamen emitido por la Fiscalía Penal Corporativa; y ATENDIENDO: Primero.- Que, a mérito de la denuncia fiscal, por Resolución número uno, de fecha diecisiete de mayo del dos mil doce, de fojas cuarenticinco cincuentidós, se abrió proceso penal contra RICHARD EDWIN RIVERA VIDAL, por delito de lesiones culposas, ilícito previsto y sancionado por el segundo párrafo, concordante con el primer (tipo base) del artículo ciento veinticuatro del Código Penal, concordante con el inciso tres) primer párrafo del artículo ciento veintiuno del Código acotado, en agravio de Jesús David Mori Fernández; Segundo.- Que, Se imputa al procesado que el día veintidós 22 de Enero del mil doce, a horas nueve con treinta, en la Avenida Abelardo Quiñones – San Juan Bautista (altura del Grifo IP -intersección con la calle Petro Perú), en circunstancias que conducía la motocicleta con placa MY-65530, de propiedad de MIGUEL RICARDO MARTÍNEZ SOTELO, en sentido de Norte a Sur por su carril izquierdo, chocó al agraviado, quien se encontraba delante de procesado, a bordo de la motocicleta con placa L3-0626, cuando éste intentó doblar hacia la izquierda, pretendiendo ingresar al Grifo IP, siendo que producto del choque sufrió lesiones en su integridad física acreditadas con el Certificado Médico Legal N° 000684-V de fs. Nueve; Tercero.- Que, como se tiene de autos, tanto en la denuncia fiscal y auto de apertura no se tipificó adecuadamente los hechos materia de investigación, ya que se imputa al encausado Richard Edwin Rivera Vidal, por la comisión del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el segundo párrafo, concordante con el primer (tipo base) del artículo ciento veinticuatro del Código Penal, concordante con el inciso tres) primer párrafo del artículo ciento veintiuno del Código acotado, es decir, no se ha calificado correctamente de acuerdo a los hechos materia de autos, ya que los fundamentos fácticos de la denuncia penal, debe ser precisa, clara, cierta y expresa, es decir debe existir una descripción suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta, sin embargo se aprecia en cuanto a la especifica calificación jurídica que no se especificó de manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que sustenta la denuncia; Cuarto.- Que, al hacer la calificación de la denuncia y de acuerdo a la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos, no se ha advertido que los de la materia se subsumen en el cuarto párrafo (cuando la lesión se comete utilizando vehículo motorizado), y el primer párrafo (tipo base) del artículo ciento veinticuatro del Código sustantivo, toda vez que las lesiones se han producido por intermedio de un vehículo de transporte, en este caso una motocicleta conducida por el encausado; en consecuencia y para los fines de evitar futuras nulidades: AMPLÍESE el auto de apertura de instrucción, a fin de dejar establecido que la comisión del delito atribuida al encausado RICHARD EDWIN RIVERA VIDAL, es de lesiones culposas, ilícito previsto y sancionado por el cuarto párrafo (cuando la lesión se comete utilizando vehículo motorizado), y el primer párrafo (tipo base) del artículo ciento veinticuatro del Código Penal; que establece: ARTICULO CIENTO VEINTICUATRO- CUARTO PARRAFO: “La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo treintiséis, inciso cuatro), seis) y siete), si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado”.- PRIMER PARRAFO: “El que por culpa causa a otro daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa, en agravio de Jesús David Mori Fernández; SUBSISTIENDO en todo lo demás el aludido auto; asimismo, y para los fines de no recortar el derecho a la defensa, de conformidad con el artículo doscientos ochenticinco-A, segundo apartado del Código de Procedimientos Penales, aplicable por extensión en este proceso: PÓNGASE en consideración de esta ampliación a las partes, por el término de DIEZ DÍAS; disponiéndose que, la presente resolución sea NOTIFICADO a las partes por edicto penal, por intermedio del Diario Oficial “La Región”, cuyas publicaciones deben ser insertadas al expediente; y fecho dese cuenta para proveer lo que corresponda; hágase saber, con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Iquitos, 22 de abril del 2016.

Instr. N° 120-2007

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados SANDOVAL PEREZ KENNY MIGUEL, TELLO CACHIQUE ALEX, PANDURO OJANAMA ERICK y VARGAS MORI JULIO CESAR, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0120-2007, que se le sigue, por el delito de FORMAS CULPOSAS DE PELIGRO COMÚN, en agravio de LA SOCIEDAD.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 151-2005

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados INUMA HUANAQUIRI ALEJANDRO Y INUMA VASQUEZ JAVIER, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el dia MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0151-2005, que se le sigue, por el delito de LESIONES GRAVES, en agravio de BRAVO CURICHIMBA DORA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2907-2010

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados NOVOA TORRES ADELA y DEL AGUILA FLORES CARLOS, para que se presente ante el local del 3° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02907-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES GRAVES, en agravio de GUERRA AYACHI JAMES JAIR.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 852-2009

Sec. Pedro Dávila del Castillo

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado GONZALES TEAGUA MAYRA DEL PILAR, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MIERCOLES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0852-2009, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO., en agravio de IPECOT SAC.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 00891-2011

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados CUMARI ARUNA REYSER FELIPE, ENCISO PADILLA RITER y CHOTA LAVAJOS JHON, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0891-2011, que se le sigue, por el delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE DISTRITO DEL NAPO NERY RIVADENEYRA RAMOS.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 0076-2012

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados RUIZ TORRES ELSY Y ARELLANO YUMBATO, JORGE ADRIAN, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0076-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de ELLOS MISMOS.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 892-2010

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado RIOS ROMERO JAIRO LUIS, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0892-2010, que se le sigue, por el delito de FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS, en agravio de LA SOCIEDAD.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 689-2008

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado DEL AGUILA PINEDO NESTOR, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA, audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0689-2008, que se le sigue, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en agravio de EL ESTADO PERUANO.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2053-2010

Sec. MARIO DIA DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados SAAVEDRA PINEDO JOSE LUIS y CARRANZA PEÑA SAMMY CATHERINE, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02053-2010, que se le sigue, por el delito de RECEPTACION, en agravio de AMPUERO ZEVALLOS ROBERTO Y OTROS.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 503-2008

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado ANGULO VASQUEZ MANUEL, PANDURO VILLACORTA MARX ENGEL y CHAVEZ MONTOYA ANGEL, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora ONCE DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 0503-2008, que se le sigue, por el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, en agravio de EL ESTADO PERUANO – SUNARP.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1791-2010

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, se CITA, LLAMA y EMPLAZA a los acusados VELA ARMAS GILBERTO SEGUNDO y TORRES ICOMENA ANTOLINO, para que se presente ante el local del 3° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora DIEZ CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01791-2010, que se le sigue, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio de ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 2022-2006

Sec. Mario Diaz Diaz

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado CRUZ PANDURO DEMETRIO, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 02022-2006, que se le sigue, por el delito de LESIONES GRAVES, en agravio de TAFUR ASHANGA PEDRO

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 11-2012

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado VELA LANCHA ROMEL, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día LUNES VEINTISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA; audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 011-2012, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de NAVARRO ARMAS BRIGHITT.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Instr. N° 1305-2010

Sec. MARIO DIAZ DIAZ

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, Se CITA, LLAMA y EMPLAZA al acusado BARDALES PUTUPAÑA WALTER, para que se presente ante el local del 4° Juzgado Penal Liquidador de Maynas, sito en Urb. Jardín N° 08 (Calle Brasil con Fanning)-Iquitos, para los fines de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia a dictarse en autos, señalado para el día MARTES VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016 a hora NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA audiencia que se llevará a cabo con o sin la presencia del acusado, en aplicación de Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, en caso de inconcurrencia; dispuesto así en la Instrucción N° 01305-2010, que se le sigue, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de BARDALES CHOTA SEIDI.

Lo que notifico conforme a ley.

Iquitos, 31 de Agosto del 2016.

Exp. N° 00974-2015-61-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00974-2015-61-1903-JR-PE-04, se dispuso Notificar a la persona de WILLY PEVES GASTLON, identificado con DNI N° 45749161, con el contenido de la resolución número DOS, de fecha 15-08-2016; mediante el cual se dispone Reprogramar la Audiencia de Juicio Oral en la presente causa, para el día MARTES OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DOCE Y TREINTA DEL MEDIO DÍA, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, DEL MÓDULO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, sito en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso que se sigue en su contra, por el DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA – PELIGRO COMÚN – CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274° del Código Penal; en agravio de LA SOCIEDAD; bajo apercibimiento de declararle REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firma el Señor Magistrado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 15 de Agosto de 2016.

Exp. N° 01300-2014-99-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Primer Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 01300-2014-99-1903-JR-PE-02, se dispuso Notificar a la persona de JORGE ENRIQUE SEGUNDO HERRERA HIDALGO, identificado con DNI N° 06717735; con el contenido de la resolución número CINCO, de fecha 26-08-2016; mediante el cual se dispone Reprogramar la Audiencia de Juicio Oral en la presente causa, para el día MARTES VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, DEL MÓDULO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, sito en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso seguido en su contra por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – DAÑOS AGRAVADOS, previsto y sancionado en el artículo 206° del Código Penal, en agravio de la EMPRESA TURÍSTICA GM S.A.C. “HOTEL GRAN MARAÑÓN”; bajo apercibimiento de declararle REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firma el Señor Magistrado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 26 de Agosto de 2016.

Exp. N° 00209-2013-48-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00209-2013-48-1903-JR-PE-01, se dispuso Notificar a la persona de ANDRÉS RICARDO RENGIFO RAMÍREZ, identificado con DNI N° 42742769, con el contenido de la resolución número CINCO, de fecha 18-08-2016; mediante el cual se dispone Reprogramar la Audiencia de Juicio Oral en la presente causa, para el día JUEVES NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MÓDULO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, ubicado en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso seguido en su contra por el DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA – USO DE DOCUMENTO FALSO, ilícito penal previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal; en agravio de HENRY CARLOS VARGAS NAPA y del ESTADO PERUANO – GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, debidamente representado por el Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto; bajo apercibimiento de declararle REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firma el Señor Magistrado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 18 de agosto de 2016.

Exp. N° 02736-2015-86-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Juzgado Penal Colegiado – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el JUZGADO PENAL COLEGIADO – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 02736-2015-86-1903-JR-PE-04, se dispuso Notificar a la persona de RUTH LOZANO RAMOS, identificada con DNI. N° 44039634; con el contenido de la resolución número UNO, de fecha 08-08-2016; mediante el cual se le cita a Juicio Oral en la presente causa, para el día VIERNES TREINTA DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA (HORA EXACTA), la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES DE IQUITOS, ubicado en la AV. GUARDIA REPUBLICANA S/N – EX GUAYABAMBA – DISTRITO DE BELÉN; proceso seguido en su contra por el DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 296° del Código Penal, concordante con el inciso 4) del artículo 297° del mismo texto legal; en agravio del ESTADO PERUANO, representado por la Procuradora Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, relativos al Tráfico Ilícito de Drogas; bajo apercibimiento de declararle REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firman los Señores Magistrados integrantes del Colegiado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 08 de agosto de 2016.

Exp. N° 00180-2013-98-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Catalina Andrea Carvallo del Aguila

Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00180-2013-98-1903-JR-PE-01, se dispuso Notificar a las siguientes personas: 1) DIÓGENES SALOMÓN VALERA PEREYRA, identificado con DNI N° 42272076; y, 2) MERLING RIDER PAREDES PINEDO, identificado con DNI N° 05366049; con el contenido de la resolución número CINCO, de fecha 18-08-2016; mediante el cual se dispone Reprogramar la Audiencia de Juicio Oral en la presente causa, para el día MARTES VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE MAYNAS, ubicado en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso seguido en sus contra por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO y HURTO SIMPLE, respectivamente; en agravio de la EMPRESA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (PERÚ); bajo apercibimiento de declararles REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firma el Señor Magistrado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 18 de agosto de 2016.

Exp. N° 00409-2015-54-PE- “Cuaderno de Debates”

Especialista: Rocío del Pilar Ríos Tafur

Segundo Juzgado Penal Unipersonal – Sede Central

EDICTO

Por el presente, el SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – SEDE CENTRAL, hace de conocimiento que en el expediente signado con el N° 00409-2015-54-1903-JR-PE-01, se dispuso Notificar a las siguientes personas: 1) NORBERTO MORI PAREDES, identificado con DNI N° 05415471; y, 2) MARLENE RENGIFO LLERENA; con el contenido de la resolución número CUATRO, de fecha 16-08-2016; mediante el cual se le cita a Juicio Oral en la presente causa, para el día MARTES SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE, la misma que se realizará en la SALA DE AUDIENCIAS DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, sito en AV. GRAU N° 720 – SEGUNDO PISO – PLAZA 28 DE JULIO – DISTRITO DE IQUITOS; proceso seguido en su contra por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA GENÉRICA, en agravio de la EMPRESA LOTERÍAS DEL PERÚ S.A.; bajo apercibimiento de declararles REO CONTUMAZ, en caso de no asistir a la audiencia programada por este Juzgado. Así firma el Señor Magistrado, de lo que como especialista de causa certifica. NOTIFÍQUESE Y HÁGASE SABER.

Iquitos, 16 de Agosto de 2016.

