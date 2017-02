Instr. N° 1540-2011.

Sec. P. Dávila C.

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, por intermedio del presente, se NOTIFICA a la menor agraviada de iniciales C.M.J.P, la parte resolutiva de la resolución sentencial, y la resolución que ordena notificar ; recaída en la Instrucción N° 1540-2011, seguida contra Roberto Carlos Almeida Ramos, por delito contra el pudor; cuyo tenor literal es como sigue: RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTISEIS Iquitos, Diecisiete de agosto Del Año dos mil Quince.- VISTOS: Los autos puestos a despacho – Instrucción Penal Mil Quinientos Cuarenta – Dos Mil Once, seguido contra ROBERTO CARLOS ALMEIDA RAMOS, como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD, ilícito penal previsto y sancionado en el numeral 3) del primer párrafo del Art. 176-A, del Código Penal vigente, en agravio de la menor de iníciales C.M.J.P…. Por consiguiente se pasa a transcribir la parte resolutiva de la resolución sentencial, cuyo tenor literal escomo sigue: – -EL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO DE MAYNAS, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO. FALLA: 1.- CONDENANDO a ROBERTO CARLOS ALMEIDA RAMOS, como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR DE MENOR DE EDAD ilícito penal previsto y sancionado por el primer párrafo del Art. 176° – A, numeral 3) del Código Penal vigente, en agravio de la menor de iníciales V.P.T.M. y como tal le impongo SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; la misma que lo cumplirá en el establecimiento penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario, la misma que se computara desde el día de su internamiento debiendo el sentenciado ser sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social previo examen médico o psicológico que determine su aplicación. 2.- FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES, que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; monto que deberá ser cancelado en el plazo de ley. 3.- MANDO: Que, esta sentencia sea leída en acto público y consentida o ejecutoriada que sea la misma, archívese los actuados en secretaría en el modo y la forma de ley, REMITASE los Boletines de Condena al Registro Nacional y Distrital de Condenas. Notifíquese con apremio de Ley.- con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario. RESOLUCIÓN NUMERO VEINTISIETE. Iquitos, nueve de setiembre del dos mil quince.- Dado cuenta; para proveer lo que corresponda de acuerdo a su estado; y ATENDIENDO a que, como aparece de la Razón de Dicho expedido por el notificador Félix Hernán Solsol Cornejo, mediante el cual devuelve cédula de notificación dirigido a la parte agraviada, refiriendo que no pudo notificar por cuanto el Centro de Emergencia de la Mujer, ya no funciona en la dirección señalada en la cédula de notificación; por consiguiente al no estar debidamente notificado y con fines de no perjudicar y por ende no recortar su derecho a la defensa, consagrada en la Constitución Política del Perú: NOTIFÍQUESE vía edicto penal por intermedio del Diario Oficial “La Región” a la menor agraviada de iniciales C.M.J.P, la parte resolutiva de la Resolución número veintiséis- sentencia condenatoria, su fecha diecisiete de agosto de este año, así como la presente resolución; y fecho dese cuenta con las publicaciones respectivas; hágase saber; con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario. Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Iquitos, 09 de setiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

Instr. N° 1179-2011.

Sec. P. Dávila C.

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, por intermedio del presente, se NOTIFICA a la menor agraviada de iniciales L.K.A.M, la parte resolutiva de la resolución sentencial, y la resolución que ordena notificar ; recaída en la Instrucción N° 1179-2011, que se le sigue, por delito de actos contra el pudor, en agravio de referida; cuyo tenor literal es como sigue: RESOLUCION NUMERO DIECISIETE Iquitos, dieciocho de agosto del año dos mil quince.- VISTO: El Presente Proceso Penal Número mil ciento setenta y nueve – dos mil once, seguido Contra NORBERTO RIOS NAJAR, por delito Contra la Libertad Sexual – ACTOS CONTRA EL PUDOR, en agravio de la menor de iníciales L.K.A.M.. ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 176-A incisos 1) del Código Penal…. Por consiguiente se pasa a transcribir la parte resolutiva de la resolución sentencial, cuyo tenor literal escomo sigue: – -EL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO DE MAYNAS, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO. FALLA: ABSOLVIENDO a NORBERTO RIOS NAJAR, por el delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS CONTRA EL PUDOR, en agravio de la menor L.K.A.M., previsto en el artículo 176-A, Inciso 1) del Código Penal. Que CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente Resolución, archívese los actuados en secretaría en el modo y la forma de ley, previa anulación de los antecedentes a que hubiere dado lugar el presente proceso penal; Hágase Saber, NOTIFÍQUESE con apremio de Ley. Interviniendo el secretario que da cuenta por Disposición Superior.- con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario. RESOLUCIÓN NUMERO DIECIOCHO. Iquitos, diez de setiembre del dos mil quince.- Dado cuenta; para proveer lo que corresponda de acuerdo a su estado; y ATENDIENDO a que, como aparece de la Razón de Dicho expedido por el notificador Félix Hernán Solsol Cornejo, mediante el cual devuelve cédula de notificación dirigido a la parte sentenciada, refiriendo que el Centro de Emergencia de la Mujer que se indica en la cédula, ya que funciona en la dirección de la cédula; por consiguiente al no estar debidamente notificado y con fines de no perjudicar y por ende no recortar su derecho a la defensa, consagrada en la Constitución Política del Perú: NOTIFÍQUESE en su domicilio real señalado en autos, y vía edicto penal por intermedio del Diario Oficial “La Región” a la menor agraviada de iniciales L.K.A.M, la parte resolutiva de la Resolución número diecisiete- sentencia absolutoria, su fecha dieciocho de agosto de este año, así como la presente resolución; y fecho dese cuenta con las publicaciones respectivas; hágase saber; con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Iquitos, 10 de setiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

Instr. N° 089-2011.

Sec. P. Dávila C.

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, por intermedio del presente, se NOTIFICA al sentenciado ALBINO GUERRA RAMIREZ, la parte resolutiva de la resolución sentencial, y la resolución que ordena notificar ; recaída en la Instrucción N° 089-2011, que se le sigue, por delito de tráfico ilícito de droga- micro comercialización, en agravio del Estado; cuyo tenor literal es como sigue: RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIUNO Iquitos, dieciséis de julio dos Mil Quince.- VISTA:

La instrucción seguida contra ALBINO GUERRA RAMIREZ, por el delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su modalidad de MICROCOMERCIALIZACIÓN, en agravio del ESTADO…. Por consiguiente se pasa a transcribir la parte resolutiva de la resolución sentencial, cuyo tenor literal escomo sigue: – -EL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO DE MAYNAS, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO. FALLA: ABSOLVIENDO a ALBINO GUERRA RAMIREZ, de la Acusación Fiscal formulada en su contra por la presunta comisión del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su modalidad de MICROCOMERCIALIZACIÓN, en agravio de EL ESTADO PERUANO. MANDO que se notifique la presente sentencia de acuerdo a las normas procesales vigentes, consentida o ejecutoriada que sea, se anulen las anotaciones e inscripciones que se hubieran generado como consecuencia del presente proceso, tomándose razón donde corresponda, bajo responsabilidad. NOTIFICANDOSE.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario. RESOLUCIÓN NUMERO VEINTIDOS. Iquitos, diez de setiembre del dos mil quince.- Dado cuenta; para proveer lo que corresponda de acuerdo a su estado; y ATENDIENDO a que, como aparece de la Razón de Dicho expedido por el notificador Eber Ruíz Santillán, mediante el cual devuelve cédula de notificación dirigido a la parte sentenciada, refiriendo que no pudo notificar por cuanto el domicilio que se indica en la cédula ha sido perjudicado en el incendio ocurrido en la zona de Belén; por consiguiente al no estar debidamente notificado y con fines de no perjudicar y por ende no recortar su derecho a la defensa, consagrada en la Constitución Política del Perú: NOTIFÍQUESE vía edicto penal por intermedio del Diario Oficial “La Región” al sentenciado ALBINO GUERRA RAMIREZ, la parte resolutiva de la Resolución número veintiuno- sentencia absolutoria, su fecha dieciséis de julio de este año, así como la presente resolución; y fecho dese cuenta con las publicaciones respectivas; hágase saber; con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Iquitos, 10 de setiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

Instr. N° 3345-2010.

Sec. P. Dávila C.

EDICTO PENAL

Por disposición del señor Juez, por intermedio del presente, se NOTIFICA al sentenciado LUIS OSWALDO AMARAL GRANDEZ, la parte resolutiva de la resolución sentencial, y la resolución que ordena notificar ; recaída en la Instrucción N° 3345-2010, que se le sigue, por delito de violación de la libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales J.L.P; cuyo tenor literal es como sigue: RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTICINCO. Iquitos, veintiséis de agosto del dos mil quince.- VISTOS: Los autos puestos a despacho – Instrucción Penal tres mil trescientos cuarenta y cinco – dos mil diez, seguido contra LUIS OSWALDO AMARAL GRANDEZ, como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLACION SEXUAL, ilícito penal previsto y sancionado por el primer párrafo del Art. 170°, del Código Penal vigente, en agravio de J.L.P. Por consiguiente se pasa a transcribir la parte resolutiva de la resolución sentencial, cuyo tenor literal escomo sigue: – -EL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO DE MAYNAS, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO. FALLA: 1.- CONDENANDO a LUIS OSWALDO AMARAL GRANDEZ, como autor del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL – VIOLACION SEXUAL, ilícito penal previsto y sancionado por el primer párrafo del Art. 170° del Código Penal vigente al momento de ocurridos los hechos, en agravio de la menor de iníciales J.L.P., y como tal le impongo SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; la cual se computara desde que el sentenciado sea internado en el Centro Penitenciario que designe el INPE, debiendo además el sentenciado ser sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social previo examen médico o psicológico que determine su aplicación. 2.- FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL la suma de MIL NUEVOS SOLES, que deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; monto que deberá ser cancelado en el plazo de ley. 3.- MANDO: Que, esta sentencia sea leída en acto público y consentida o ejecutoriada que sea la misma, archívese los actuados en secretaría en el modo y la forma de ley, REMITASE los Boletines de Condena al Registro Nacional y Distrital de Condenas. Notifíquese con apremio de Ley.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario. RESOLUCIÓN NUMERO TREINTISEIS. Iquitos, cuatro de junio del dos mil quince.- Dado cuenta; para proveer lo que corresponda de acuerdo a su estado; y ATENDIENDO a que, como aparece de la Razón de Dicho expedido por el notificador Guillermo Cabrera Rojas, mediante el cual devuelve cédula de notificación dirigido a la parte sentenciada, refiriendo que no pudo notificar por no haber ubicado el número que se indica en la cédula; por consiguiente al no estar debidamente notificado consagrada en la Constitución Política del Perú, y con fines de no perjudicar y por ende no recortar su derecho a la defensa: NOTIFÍQUESE vía edicto penal por intermedio del Diario Oficial “La Región” al sentenciado NEYSER GONZALES IBARAN, la parte resolutiva de la Resolución número treinticuatro- sentencia condenatoria, su fecha treinta de marzo de este año, así como la presente resolución; y fecho dese cuenta con las publicaciones respectivas; hágase saber; con citación.- Fdo. Dr. Nerio Lazo Quevedo-Juez.- Pedro Dávila del Castillo- Secretario.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Iquitos, 10 de setiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02928-2009-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA :PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, pone a conocimiento del procesado MIGUEL ANGEL GARCIA PALLA, que mediante resolución NUMERO CINCO de fecha treinta de marzo del dos mil once SE DISPUSO: PONGASE DE MANIFIESTO POR EL TERMINO DE DIEZ DIAZ A DISPOSICION DE LAS PARTES, PARA LOS ALEGATOS DE DEFENSA.

Iquitos, 04 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01633-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JAMES GINEY LOZANO ALVARADO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02778-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado VICTOR KLAUS FLORES VELA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00623-2011-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ABELARDO ARNALDO ALVARADO SERVAN, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00241-2010-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado CLIDER ABEL ROJAS GIL, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00886-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado TITO ROJAS TORRES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:1615-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ARTEMIO SINTI CANAYO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOCE DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01586-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado LUIS ALFONSO MARAÑON LOPEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOCE Y QUINCE DE MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02549-2010-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado LENIN ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02718-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado PASTOR MONTALVAN PEZO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS TRES Y QUINCE DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación. Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02712-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JUAN SILVA RAMIREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00646-2011-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JUAN FRANCISCO MACHUCA VELA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS TRES Y CUARENTA Y CINCO DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00501-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado DECIDIO PACAYA RAMIREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS ONCE Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, ; con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de setiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01993-2009-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado EVAL ABINAEL AMASIFUEN MANRIQUE, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01568-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a las procesadas PATY PACHECO SORIANO y ELHUA LEON GONZALES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS ONCE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, ; con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 02 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02621-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a la procesada ORFA SIGUAS DE PINEDO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ DE LA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00515-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado PEDRO ANTONIO JARAMA PINEDO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 02 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01140-2011-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a la procesada TESSY RUTH MERMAO TONG, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02852-2008-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ARMANDO LUNA PEREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 02 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02733-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a los procesados LIMBERT MANUEL RENGIFO TELLO, MIRTHA NADIA DAVILA BARDALES, JACSON EDWARD RENGIFO DAVILA, MIGUEL ANGEL RENGIFO DAVILA y GIANELLA MARILYN PORTUGAL PEREYRA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOCE DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 02 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02379-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA :PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, pone a conocimiento del procesado RAFAEL DIAZ GUERRERO, que mediante resolución numero cinco del doce de diciembre del dos mil catorce SE DISPONE: PONGASE DE MANIFIESTO POR EL TERMINO DE DIEZ DIAZ A DISPOSICION DE LAS PARTES, PARA LOS ALEGATOS DE LEY y vencido ese lapso Cumpla el secretario cursor en poner en mesa para expedir la sentencia de ley.

Iquitos, 04 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02041-2012-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado FERNANDO JAVIER MIRANDA TERAN, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00400-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JARRI PEREZ ALVARADO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día VIERNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00596-2010-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado PEDRO CENEPO SHAPIAMA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día VIERNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01588-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado CLENIT BARRERA DE CHAVEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día VIERNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00453-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza los procesados DEMETRIO CALAMPA LOPEZ Y TERESA DE JESUS MARIN MOHENA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 31 de julio de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01454-2007-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA: PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a los procesados ROGER BARDALES CANANAHUAY, JOSE PRADA VILCHEZ y RUSS RIOJA MENDEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00597-2010-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a las procesadas LILIANA YSABEL MARQUEZ BAZALAR y ROSARIO VILLACORTA MARQUEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS ONCE Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01521-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ROQUE PABLO TELLO BARDALES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01730-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado RONALD GRIPA RAMIREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01582-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a los procesados ALAN BERNALES SANDI y NEIL SHELAMN ALVAN BERNALES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01927-2012-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado HANS RODRIGUEZ FLORES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00891-2012-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JORGE RAUL VASQUEZ PEZO, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, ; con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de setiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02382-2012-0-1903-JR-PE-05

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JOEL PACAYA DIAZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02899-2012-0-1903-JR-PE-05

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a las procesadas MARITZA LINARES CHU y PRUDENCIA PEREZ DEL AGUILA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DIEZ Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02628-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a la procesada ROSANA AGUINDA CAPINOA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02103-2009-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado GUIDO TERCERO ACOSTA SAENZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02430-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JOSUE SILVANO BAILON GAMARRA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día LUNES VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02495-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado JHON ALEXANDER VIRTO PEREA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOCE Y TREINTA DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02531-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado SEGUNDO HIDALGO GONZALES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día VIERNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02552-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado CARLOS MANUEL SALAS RAMIREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOCE Y CUARENTA Y CINCO DEL MERIDIANO, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00996-2007-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a los procesados JORGE TAMANI AQUITUARI y CARMEN DILENA RAMIREZ NUÑEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MARTES OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 01 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00228-2010-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ARQUIMEDES LLERENA SABOYA, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y QUINCE DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01995-2011-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado WEGNER LLERENA VASQUEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:01602-2012-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado ANDRES RODRIGUEZ REYES, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS NUEVE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 03 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00667-2006-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza a los procesados: RUSOO BALDION FLORES, RICHARD DEIVIS OCHAVANDO RODRIGUEZ y CRUZ MARTIN PILCO MARTINEZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 02 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02556-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado BADY RICHARD YALTA RAMIREZ, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS DOS Y CUARENTA Y CINCO DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02672-2011-0-1903-JR-PE-01

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, cita y emplaza al procesado MILLER VIDAL LOPEZ SANTILLAN, a efectos de de llevarse a cabo la diligencia de Lectura de Sentencia el día MIERCOLES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A HORAS TRES DE LA TARDE, en el local del Juzgado ubicado en Urbanización Jardín N° 8 (Ref. Calle Brasil cuadra 7, esquina con Fanning) – Iquitos, a efectos de darse cumplimiento a la diligencia precitada, con la presencia del Representante del Ministerio Público, debiendo además el acusado concurrir en la fecha y hora señalada, en compañía del Abogado Defensor de su libre elección a efectos de darse cumplimiento a la diligencia ordenada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto de la Defensora Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, conforme lo dispone la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”, debiendo el cursor notificar a las demás partes procesales y al Defensor Público de turno para que esté presente en la fecha y hora antes señalada, con citación del Ministerio Público. Debiendo el especialista verificar los cargos de notificación con cinco días de anticipación.

Iquitos, 07 de septiembre de 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02513-2011-0-1903-JR-PE-06

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA : PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, pone a conocimiento del procesado LUIS MARTIN RUIZ YALTA y a la agraviada ESTELA HUAYNACARI ROMAYNA las resoluciones siguientes: RESOLUCIÓN NÚMERO UNO, de fecha veinticuatro de octubre del dos mil once, SE RESOLVIÓ: ABRIR instrucción en la VIA SUMARIA contra LUIS MARTIN RUIZ YALTA, al tenerlo como presunto autor del delito contra el Patrimonio – ESTAFA, en agravio de ESTELA HUAYNACARI ROMAYNA, dictando contra el citados procesado, la medida de COMPARECENCIA, con las siguientes restricciones: No variar de domicilio, sin autorización del Juzgado. No abandonar la ciudad, sin autorización del Juzgado. Acudir fielmente a las citaciones cursadas por el Juzgado. Comparecer al local del Juzgado cada treinta días, a efectos de reportar sus actividades. Se fija por concepto de caución, la suma de S/. 200.00 nuevos soles, la misma que el procesado, deberá cancelar en el término de treinta días calendarios, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. RESOLUCION NUMERO OCHO, de fecha seis de marzo del dos mil catorce., SE DISPUSO: PÓNGASE LOS AUTOS DE MANIFIESTO EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que correspondan o soliciten informe oral; Cumplida sea PONGASE A DESPACHO, para emitir la resolución que corresponda.

Iquitos, 02 de septiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:02491-2008-0-1903-JR-PE-03

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA :PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, en el proceso seguido contra HENRI CORDOVA MAYANCHI y LIZ ESTEBAN LAVADO, por la presunta comisión del delito Contra La Fe Publica en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio de El Estado Peruano, ilícito penal previsto y sancionado en la primera parte del primer párrafo y segundo párrafo del articulo 427° del Código penal; pone a conocimiento de la procesada LIZ ESTEBAN LAVADO, que mediante dictamen penal N° 361-2009 de fecha 28 de mayo del 2009 el Ministerio Público formula acusación, y mediante resolución numero catorce de fecha dieciocho de junio del dos mil nueve, SE DISPONE: PONGASE DE MANIFIESTO LOS AUTOS EN LA SECRETARIA DE JUZGADO.

Iquitos, 02 de septiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)

Iquitos, 02 de setiembre1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE:00230-2003-0-1903-JR-PE-05

JUEZ:ROSA ESTELA PELAEZ QUIPUZCO

ESPECIALISTA:PADILLA ARPITA BENITO JESUS

EDICTO PENAL

El primer juzgado penal liquidador transitorio de Maynas, en el proceso penal seguido contra BELISARIO GUEVARA RENGIFO y otros, por la presunta comisión del delito de peculado doloso, en agravio de DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LORETO, pone a conocimiento de los procesados, BELISARIO GUEVARA RENGIFO, PABLO TUESTA SOPLIN, JULIO CESAR MARQUEZ RODRIGUEZ y JULIA LEONILA RENGIFO PEÑA, NIXON MONDRAGON SINACAY, OMAR PATRICIO MONTALVAN MUÑOZ, LUIS ABEL HIDALGO PEZO, GERMAN BELTRAN VELA TELLO, LUIS ALBERTO REATEGUI OLORTEGUI, ROBINSON OVIDIO SAAVEDRA MELENDEZ y JOSE MARTIN LAM PORTAL, ELVA SILVIA AHUITE PIÑA, ENIXS DANS ALVAN MOZOMBITE, ROCIO DEL PILAR ALVAN REATEGUI, JOSE CARLOS AMIN TORRES, MAIDE LUZ AQUITUARI TINA, LUZ ANGELICA ARBILDO PANDURO, ROY ROGER AREVALO CURMAYARI, ARNALDO AREVALO GONZALES, NILDA ARÉVALO RAMÍREZ, MARIA LISEÑA ARMAS PANAIFO, LUIS ALBERTO ARMAS TELLO, PABLO ASPAJO CACHIQUE, JOSE FRANCISCO ASPAJO PIÑA, JUAN NELSON ATARAMA PALACIOS, CARMEN BALDEON DE ROSALES, JACKSON BARDALES SAQUIRAY, LITA BERMUY PORTOCARRERO, JESUITA CAHUASA BANCHO, DAVID CAINAMARI ARIRAMA, ESTEBAN LUIS CAMPOS CÁRDENAS, JUAN LUIS CAMPOS TAMANI, JENNY CARTAGENA CALDERON, JOSÉ WALTER CASHÚ PÉREZ, ROSANA CELIS CASTRO, EVA ELENA CELIS DE GRANDEZ, HUIDES CHÁVEZ GREYFUS, JHON CHÁVEZ MORENO, UBERTO HERNÁN CHÁVEZ SORIA, MARY CHUQUIZUTA FLORES, JESSICA JAQUELINE CÓRDOVA LÓPEZ DE CAMPOBLANCO, JOSE MANUEL CORREA ARÉVALO, SERGIO DAVID CRIOLLO ARTEAGA, BLANCA ELIZABETH CUBAS COELHO, JORGE AUGUSTO DÁVILA VALERA, LUZ MARLENE DE LA CRUZ MONTALVAN, JESSELY BEATRIZ DEL ÁGUILA BARDALES, JOSÉ LUIS DEL AGUILA FLORES, JUDITH RAQUEL DEL ÁGUILA MALASAFA, AGUSTÍN DEL AGUILA RENGIFO, SARA ISOLINA DEL CASTILLO HIDALGO, MARILÍN DÍAZ CORONADO DE JOHANSON, JULIO CÉSAR DÍAZ PANDURO, DORIS MARLENE DÍAZ DE LÓPEZ, CARMEN DOMINGUEZ ATALAYA, CÉSAR AUGUSTO DONOHUE PALACIOS, MARIBEL EGOAVIL HERNÁNDEZ, LISETTE NATALI ENCINAS CHONG, WALIXON RONAL ESCALANTE TORRES, NICKY JAVIER FABABA GUEVARA, GLADIS FACHIN JIMÉNEZ, JORGE LUIS FALCÓN COMETIVOS, LIDER ROBERTO FALCÓN ESTRADA, JULENI MARGOTH FASANANDO ARBILDO, EDGAR FREDDY FASANDO AHUITE, GLADYS FASANANDO UPIACHIHUA, DESISY LILY FLORES ACOSTA, GINA FLORES ARUNI, MARIELA FLORES SATALAYA, MARIA CECILIA FLORES UBILLUZ, JESSICA AIDA GARCÍA LOAYZA DE WENZEL, SAIDA GIL TORRES, CELIA LEONIDAS GONZÁLES PANDURO, ANA MARÍA GUERRA VIUDA DE PALACIOS, LLENY GUERRA IJUMA, MARTINA GUERRA VALLES, EVILA GUERRERO CACHIQUE, DENISE GIOVANNA HIDALGO CAMPRUBI, ABEL HIDALGO HIDALGO, JUAN LEONARDO HUANINCHI HIDALGO, NARCISO HUARMIYURI SUAREZ, SEGUNDO ELÍAS LAULATE OJAICURO, TANIA ISSIS LIAO DÍAZ, RAFAEL MARCOS LOZANO MARÍN, MARTHA LUZ LUJAN HEREDIA, MARIA YSABEL MACEDO SOPLÍN, MARINA LUZ MACEDO VARGAS, SISI LOREY MACHOA SOUZA, MARTHA ELIZABETH MARTÍNEZ MUÑOZ, JULIO ABEL MELLADO VELÁSQUEZ, BLANCA AURORA MONTERO NAPUCHE, JUAN AUGUSTO MORILLAS GARCÍA, ARTURO MOZOMBITE HIDALGO, RAÚL MOZOMBITE LAVI, FRANCISCO NARVAÉZ INUMA, JESSY NAVARRO MEJÍA, NOEMÍ NORIEGA VÁSQUEZ, ROY BARTOLI NÚÑEZ PIPA, CINTHYA OLIVOS PINEDO, LORETO OLÓRTEGUI DE OLIVEIRA DÍAZ, MARGARITA ORBE HERRERA, ALEJANDRO OTTO VALENCIA, CHARLES PAIMA RÍOS, ÁNGEL PANDURO CARRERA, ZOILA MERCEDES PANDURO MARÍN, EDINSON PAREDEZ FEITOSA, OSCAR ENRIQUE PAREDES MONTELUIS, SARA ANGÉLICA PÉREZ FLORES, PEDRO ALEJANDRO PÉREZ PORTALZANZA, TANIA PÉREZ RODRÍGUEZ, JACKELINE PILCO RENGIFO, JAVIER PIÑA CERVAN, EDITH PINCHI SÁNCHEZ, MATILDE PINEDO ALEGRÍA, VANITY PINEDO SILVANO, KELLY PINEDO VÁSQUEZ, ENI PIZANGO ARMAS, OLGA DE JESÚS RAMÍREZ REÁTEGUI, ROSARIO RAMÍREZ TECCO, LUCY ERLITA RAMOS AYLLON, MERY RUBÍ REÁTEGUI TORRES, ROLANDO RENGIFO CARRANZA, GERSON RENGIFO CARRANZA, ANGELA IVONNE RENGIFO MELÉNDEZ DE CALDERÓN, PEDRO RÍOS CÁRDENAS, LUIS ALBERTO RÍOS COLLANTES, MÓNICA RÍOS RENGIFO, ALCEYA RIVAS PEREIRA, SANDY ELVITH RODRÍGUEZ FLORES, ANA VICTORIA RODRÍGUEZ LOZANO, WILDER RUCOBA AMASIFUEN, GLADIZ RUÍZ ARÉVALO DE ROMERO, FRANCISCO JEFFERSON RUÍZ CALCÍN, EDWIN JOSÉ RUÍZ OCHOA, REITER RUÍZ PADILLA, JUAN CARLOS RUÍZ SAJAMÍ, ROCÍO DEL PILAR SAAVEDRA DEL ÁGUILA, IRIS MAGALY SAAVEDRA MORI, ELIZABETH SAAVEDRA ROJAS, NAZARIO TERCERO SALAS TAPULLIMA, LOURDES LORENA SALAZAR CALLA, GUIDO ALEX SANDOVAL MENDOZA, KAREN MILAGROS SANDOVAL RODRÍGUEZ, CESAR ANTONIO SIAS ARRARTE, JUFBER SORIA PAREDES, JUANA SOTO ARMAS, GIOMAR GERSON TALEXIO PAREDES, DORIS LAMUR MARIA TALEXIO SILVANO, SAMUEL MIGUEL TAMANI DE LA TORRES, FRANCISCO TAMANI FERREYRA, SANTIAGO TANCHIVA YUMBATO, ROSA ANABEL TORRES CHÁVEZ, REYNA AMPARO TERAN INSAPILLO, JOHNNY TORNERO DEL CASTILLO, ELMER AUGUSTO TORREJON BARBARAN, ALIS KARINA TORRES ALVÁN, ROSA ANGÉLICA TORRES ARTEAGA, LUZ MARÍA TORRES PUGA, SONIA YADIRA TORRES RÍOS, ANIBAL TORRES YAHUARCANI, MIOSOLY JULISSA TUESTA DÁVILA, RAMIRO TUESTA FLORES, JULIO MANUEL VACALLA SANDOVAL, NEIJER AQUILES VALDERRAMA FATAMA, JULIA BEATRIZ VALERA ARMAS, EDMAN BENITO VALLES GARCÍA, GIOVANNA KAREN VARGAS CORAL, BLANCA LUZ VARGAS GARCÍA, DIANA MARÍA VARGAS TAMANI, JAVIER VÁSQUEZ HUAYMANA, NORMA VÁSQUEZ MACEDO, GERMÁN VÁSQUEZ RAMÍREZ, GILBER VÁSQUEZ RÍOS, BERNARDO VÁSQUEZ ORBE, ANA IRENE VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, SUSANA VELA RAMÍREZ, ELIZABETH VILCAROMERO SOUZA, ROXANA LISBETH VILLEGAS SÁNCHEZ, ROSANA VILLACIS DEL ÁGUILA, ORFA DARLIN YUMBATO OLÓRTEGUI, RAMÓN ENRIQUE YUMBATO VELA, PATRICIA LEA ZAVALETA MUÑOZ, WERNER ZEGARRA SAAVEDRA y LUIS ALBERTO ZUMAETA ROMERO, que mediante resolución NUMERO DOSCIENTOS TREINTA NUEVE DE FECHA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, SE DISPUSO: PÓNGASE a conocimiento de las partes el informe final, por el termino de tres días, para que cumplan con presentar sus informes o alegatos de ley, cumplida la misma remítase los autos al superior jerárquico

Iquitos, 02 de septiembre del 2015.

V-3(11,14 y 15)