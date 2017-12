SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01615-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: SINTI CANAYO ARTEMIO

DELITO: VIOLACION SEXUAL DE MENOR (ENTRE 14 AÑOS Y 18 AÑOS)

AGRAVIADO: RDCFR,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO DIECISEIS de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo, CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02656-2011-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: SANCHEZ NAPUCHI FRANCISCO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES AMP,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTITRES de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01602-2009-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: ACOSTA IÑIPE ROBIN

DELITO: HOMICIDIO SIMPLE

AGRAVIADO: TOVAR VANEGAS, CAMPO ELIAS

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO DIECINUEVE de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01453-2008-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

PARTE CIVIL: HUANSI SALINAS, MARIA LUISA

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: NAVARRO SILVA, BERNARDO

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD 7 – 10 AÑOS)

AGRAVIADO: A.M.R.S.H.

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO CINCUENTA Y UNO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00079-2011-36-1903-JR-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: VASQUEZ MURRIETA, LEONEL

DELITO: COLUSION

AGRAVIADO: EL ESTADO

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO DIECISEIS de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00245-2011-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO : 1ERA FISCALIA PENAL CORPORTATIVA,

IMPUTADO: ASPAJO FALCON, MELVIN

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (10 – 14 AÑOS)

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES KKSA

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTICUATRO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01996-2005-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO : 3ERA FISCALIA PROVINCIAL,

IMPUTADO: VASQUEZ MURRIETA JUAN MIGUEL,

DELITO: VIOLACION A PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR

AGRAVIADO: PEREZ LOPEZ JOANE KATLEN

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO SETENTA Y TRES de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo, CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00803-2011-25-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: AHUANARI SOSA, SEGUNDO MIGUEL

DELITO: FORMAS AGRAVADAS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO DIECISIETE de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE.

SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00117-2017-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: URQUIA SABOYA, JACK

DELITO: LESIONES CULPOSAS

AGRAVIADO: RODRIGUEZ PILCO, HENRRY

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTIUNO de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02385-2011-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIA PENAL CORPORATIVA ,

IMPUTADO: BARRIA VILLACORTA, HUGO SIXTO

DELITO: LESIONES CULPOSAS

AGRAVIADO: OLORTEGUI MOREY, ROCIO WENDY

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTISEIS de fecha 18.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

RUIZ BAZALAR.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01494-2007-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS,

IMPUTADO: AMASIFUEN HIDALGO, JOE

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 7-10 AÑOS).

AGRAVIADO: VILLANUEVA ARO, ADELA AMARILIS

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTISIETE de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00976-2012-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIAPENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: ARIZA BARREDO, BILMER

DELITO: FABRICACIÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES PELIGROSOS

AGRAVIADO: EL ESTADO,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTIOCHO de fecha 27.11.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02437-2005-82-1903-JR-PE-02

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: GOYCOCHEA VILLOSLADA, SANTOS RUPERTO

DELITO: ESTAFA GENÉRICA

AGRAVIADO: AVENDAÑO RIZABAL, NILO

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO CUARENTA Y OCHO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02939-2010-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS,

IMPUTADO: PEREZ HUAMAN, MANUEL

DELITO: COMERCIALIZACIÓN O TRÁFICO DE PRODUCTOS NOCIVOS.

AGRAVIADO: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE SALUD ,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTITRES de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02435-2011-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIA PENAL CORPORATIVA ,

TERCERO CIVIL: AMACIFEN OCHAVANO, DIONICIO

IMPUTADO: LOJA OCAMPO, HARRY EDSEL

DELITO: LESIONES CULPOSAS

AGRAVIADO: GONZALES CHOTA, EVILA; MORI LOZADA, TERESA

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTISEIS de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 03378-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS ,

IMPUTADO: SANGAMA ISMINIO, JEFERSON

DELITO: MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN.

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD ,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTICUATRO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00079-2017-54-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS ,

IMPUTADO: ARONES FERNANDEZ, CESAR OSCAR

DELITO: COLUSIÓN

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS ,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO SIETE de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00639-2001-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA ,

TESTIGO: MICHE TALEXIO, ELDA

IMPUTADO: HUAYMANA DEL AGUILA, RODOLFO RENE

DELITO: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL (AGRAVANTE: A MANO ARMADA, CON EL CONCURSO DE MÁS DE DOS PERSONAS, PREVALENCIA DE POSICIÓN, ETC).

MOZOMBITE CARIAJANO, ANGEL

DELITO: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL (AGRAVANTE: A MANO ARMADA, CON EL CONCURSO DE MÁS DE DOS PERSONAS, PREVALENCIA DE POSICIÓN, ETC).

AGRAVIADO: RIMACHI MICHE, MERCI LUZ

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO TREINTA Y OCHO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESESS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02433-2002-0-1903-JR-PE-05

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: VELA SALDAÑA, TEDDY

DELITO: HOMICIDIO SIMPLE

VELA SAAVEDRA, BETMAN

AGRAVIADO: MORI PEREZ, SEGUNDO WILFREDO

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO TREINTA Y OCHO de fecha 07.12.2017 que PROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

ATARAMA LONZOY.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01541-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL ,

PROCURADOR PUBLICO: PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES ,

IMPUTADO: DEL AGUILA PINCHI, GENO

DELITO: DELITO DE MINERÍA ILEGAL

LOPEZ VARGAS, ELVIS

AGRAVIADO: SOCIEDAD , ESTADO ,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTIOCHO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00112-2012-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 2DA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE MAYNAS,

IMPUTADO: PANDURO VALLES, LISTER

DELITO: VIOLACIÓN A PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR.

AGRAVIADO: PAPA AJON, MARTHA LUZ

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTIUNO de fecha 15.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencia de esta Sala Penal, sito en Av Grau N° 720 – 3er Piso. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, ba0jo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01989-2001-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: RIOS COHELO, MANUEL

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: GUTIERREZ TANGOA, RUTH JESSICA

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO VEINTIOCHO de fecha 14.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para el INICIO DE DEBATES ORALES, la misma que se llevará a cabo el día JUEVES CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (08:30 am.), en la Sala de Audiencias de reos en cárcel del Establecimiento Penal de esta ciudad. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01804-2009-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: 1RA FISCALIA PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: TUESTA PINEDO, CESAR AUGUSTO

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: EMPRESA AQUA EXPEDITIONS SAC REPRESENTADO POR CLAUDIA CAROLINA CALERO LEO Y OTROS,

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO CIENTO CINCO de fecha 14.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para el INICIO DE DEBATES ORALES, la misma que se llevará a cabo el día JUEVES CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (08:45 am.), en la Sala de Audiencias de reos en cárcel del Establecimiento Penal de esta ciudad. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00420-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO : 3RA FISCALIA PROVINCIAL ,

IMPUTADO: ACOSTA PISCO, RAUL

DELITO: ROBO AGRAVADO

GARCIA PEZO, DARWIN MARCELO

AGRAVIADO: LOZANO TANANTA, NOHELY MILAGROS

LOZANO GUEVARA, LIVIO ALFONSO

EDICTO PENAL

La Sala Penal Liquidadora en el presente proceso ha emitido la resolución NUMERO TREINTA Y UNO de fecha 01.12.2017 que REPROGRAMA como fecha para el INICIO DE DEBATES ORALES, la misma que se llevará a cabo el día JUEVES CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.), en la Sala de Audiencias de reos en cárcel del Establecimiento Penal de esta ciudad. MANDARON que se cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, por cédula y por Edicto en el Diario “La Región”, para solicitar a través de sus abogados hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo CUMPLA los abogados de las partes con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE. SS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

CARRION RAMIREZ.

