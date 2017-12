EDICTO PENAL

EXP- 00189-2008-0- 1905-JM- PE

El Juzgado Mixto de la Provincia de Requena, que despacha el señor Juez: ANIBAL SEGUNDO TAPIA FLORES, asistido por el secretario judicial Abogado: David Ríos Vásquez, Notifica al procesado JAIRON DAVILA IRARICA, en agravio de la menor de iniciales M.V.B., la Resolución número Veintitrés, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete. DADO CUENTA; con la razón del secretario cursor; téngase presente y estando al estado del proceso SEÑALESE Fecha y Hora a fin de llevarse a cabo la diligencia de Declaración Instructiva del procesado JAIRON DAVILA IRARICA; para el día MARTES DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A HORAS DOS DE LA TARDE, debiendo la acusada concurrir al Juzgado Mixto de la Provincia de Requena, en la fecha y hora precitada conjuntamente con su abogado defensor; a efectos de darse cumplimiento a dicha diligencia; Suspendiéndose las ordenes de captura hasta la fecha indicado líneas arriba, bajo apercibimiento de continuar las ordenes de captura, en caso de inconcurrencia, ORDENANDO SU INMEDIATA CAPTURA A NIVEL NACIONAL, con citación al Representante del Ministerio Publico. Notifíquese mediante cedula y EDICTO. Hágase saber. AVOQUESE a conocimiento de la presente causa al señor Juez que suscribe e interviniendo el secretario judicial que da cuenta por disposición superiorAbog: DAVID RIOS VASQUEZ

Secretario Judicial

Juzgado-Mixto de la Provincia de Requena

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00103-2014-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

TESTIGO: SILVANO TAMANI, OLGUIN

SILVANO MOZOMBITE, EVILA ROSA

DEMANDADO: SILVANO MOZOMBITE, BELISARIO

TAMANI LOMAS, LUIS ALEJANDRO

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Nauta, 16 de Junio Del año 2017.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el estado del presente proceso, Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos se advierte que con fecha diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, se emitió la Resolución número nueve (Sentencia) en la cual se Declara Fundada en Parte la Demanda de Violencia Familiar – Maltrato Físico, en consecuencia SE DISPONE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número nueve (Sentencia) de fecha diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, seguido por LUIS ALEJANDRO TAMANI LOMAS sobre Violencia Familiar – Maltrato Físico en contra de BELISARIO SILVANO MOZOMBITE; Asimismo REQUIERASE el pago de la Reparación Civil por estar así ordenado en la presente causa. ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00092-2013-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

DEMANDADO: LACHI PIZANGO BELMER MICHEL

DEMANDANTE: IJUMA ROJAS SILVANIA ASUCENA

SENTENCIA

RESOLUCION NUMERO DOCE

Nauta, Veinticuatro de Abril Del año dos mil diecisiete.-

I.-ANTECEDENTES: Que, con las facultades conferidas al Ministerio Público mediante el artículo 16 del Decreto Supremo N°006-97-JUS, Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260-Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificado por la ley N° 27982, la misma que interpone demanda sobre Violencia Familiar consistentes en Maltrato Físico en contra de BELMER MICHEL LACHI PIZANGO (21) en agravio de su conviviente SILVANIA ASUCENA IJUMA ROJAS (19) a fin que se respete la integridad Física y Psicológica de la agraviada y no se le infiera agresiones corporales mediante cualquier medio. Por estas consideraciones y en aplicación de los artículos dieciocho, diecinueve inciso b, Primera Parte del Articulo veinte, veintiuno y veintidós del Texto Único Ordenado de la ley numero veintiséis mil doscientos sesenta “Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar”, concordante con el articulo ciento ochenta y uno inciso c del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, Administrando Justicia a Nombre de la Nación. FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda de Violencia Familiar – MALTRATO FÍSICO contra BELMER MICHEL LAICHI PIZANGO en agravio de SILVANIA ASUCENA IJUMA ROJAS, en consecuencia, DISPONGO que el agresor cese en forma inmediata los actos de maltrato físico y psicológico dirigidos en agravio de la víctima. SE PROHIBE todo tipo de acoso por parte del demandado a la parte agraviada y viceversa tanto a nivel de su hogar, centro laboral, vía pública o cualquier lugar donde se encuentre. ORDENO la reparación que establece el inciso c del articulo veintiuno del Texto Único Ordenado de la Ley numero veintiséis mil doscientos sesenta en una suma de TRESCIENTOS SOLES (S/. 300.00) que deberá pagar el demandado a favor de la agraviada, a través de depósito judicial en el Banco de la Nación haciendo de conocimiento al Juzgado; CONFIRMAR las medidas de protección dictadas mediante resolución número Uno de fecha nueve de setiembre del dos mil trece por parte del Ministerio Público [abstenerse de golpear, empujar o causar cualquier otra agresión física a la víctima y/o cualquier actividad que atormente el desarrollo emocional de la denunciante en el entorno familiar y social]. ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00021-2014-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

DEMANDADO: TAMANI PANDURO, JUAN CARLOS

DEMANDANTE: SILVANO CURITIMA, GLEYDIS

SENTENCIA

RESOLUCION NUMERO SIETE

Nauta, Ocho de Febrero Del año dos mil diecisiete.-

I.-ANTECEDENTES: Que con las facultades conferidas al Ministerio Publico mediante el artículo 16 del Decreto Supremo N° 006-97-JUS, Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260-Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificado por la ley N° 27982, la misma que interpone demanda sobre Violencia Familiar consistente en maltratos psicológicos en contra de JUAN CARLOS TAMANI PANDURO (32) en agravio de su conviviente GLEYDIS SILVANO CURITIMA (30) y de su menor hija ERIKA MAGALI TAMANI SILVANO (12) a fin que se respete la integridad física y Psicológica de las agraviadas y no se les infieran agresiones corporales mediante cualquier medio.VII.- PARTE RESOLUTIVA: FALLO: DECLARANDO INFUNDADA la demanda de Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO PSICOLOGICO contra JUAN CARLOS TAMANI PANDURO en agravio de su conviviente GLEYDIS SILVANO CURITIMA y la de su menor hija ERIKA TAMANI SILVANO ordenándose el archivo definitivo de la presente causa, y una vez CONSENTIDA y/o ejecutoriada sea la presente resolución ARCHIVESE los de la materia conforme a ley, sin costas y costos. Al escrito de fecha 16.ENE.2017, presentado por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Loreto Nauta, a lo solicitado estese a lo resuelto en la presente resolución.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00048-2015-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

DEMANDADO: YAICATE SALDAÑA, VALENTIN MANUEL

SALDAÑA SANDI, ROSA

DEMANDANTE: YAICATE HUALINGA, ADOLFO

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE.

Nauta, veintiocho de Noviembre Del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta, siendo el estado del presente proceso, y habiéndose cumplido con notificar vía edicto la Resolución Número Seis – Sentencia, Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos se advierte que con fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, se emitió la Resolución número Seis (Sentencia) en la cual se Declara Fundada la Demanda de Violencia Familiar – Maltrato Físico, en consecuencia SE DISPONE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número Seis (Sentencia) de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, seguido por el MINISTERIO PÚBLICO en representación del menor ADOLFO YAICATE HUALINGA sobre Violencia Familiar – Maltrato Físico en contra de VALENTIN MANUEL YAICATE SALDAÑA y ROSA SALDAÑA SANDI; Asimismo REQUIERASE a los sentenciados el pago de la Reparación Civil por estar así ordenado en la presente causa.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00058-2014-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MENOR: TOBIS MATUTE, MARTHA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

DEMANDADO: PANAIFO VILLACORTA, MAMERTO

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ.

Nauta, treinta de Noviembre Del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta, siendo el estado del presente proceso, y habiendo cumplido con notificar vía edicto la Resolución Número ocho – Sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos se advierte que con fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, se emitió la Resolución número ocho (Sentencia) en la cual se Declara Fundada la Demanda de Violencia Familiar – Maltrato Psicológico, en consecuencia SE DISPONE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número ocho (Sentencia) de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, seguido por MARTHA TOBIS MATUTE sobre Violencia Familiar – Maltrato Psicólogo en contra de MAMERTO PANAIFO VILLACORTA; asimismo REQUIERASE al sentenciado el pago de la Reparación Civil por estar así ordenado en la presente causa. NOTIFÍQUESE VIA EDICTO. ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

JUZGADO MIXTO-Nauta I

EXPEDIENTE: 00023-2012-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: LUIS ENRIQUE MAITA QUISPE

ESPECIALISTA: MAGALI BURGA GARCIA

DENUNCIANTE: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA

DEMANDADO: ESTRELLA AHUANARI, SEGUNDO NICANOR

DEMANDANTE: TARICUARIMA BARDALES, ERICKA

SENTENCIA

RESOLUCION NUMERO SIETE

Nauta, Quince de Marzo Del año dos mil dieciséis.

I.-ANTECEDENTES: Que, con las facultades conferidas al Ministerio Público mediante el artículo 16 del Decreto Supremo N°006-97-JUS, Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260-Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificado por la ley N° 27982, la misma que interpone demanda sobre Violencia Familiar consistentes en Maltrato Físico en contra de SEGUNDO NICANOR ESTRELLA AHUANARI (23) en agravio de su conviviente ERICKA TARICUARIMA BARDALES (20), a fin que se respete la integridad Física y Psicológica de la agraviada y no se le infieran agresiones corporales mediante cualquier medio. FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda de Violencia Familiar-Maltrato FISICO contra SEGUNDO NICANOR ESTRELLA AHUANARI en agravio de su conviviente ERICKA TARICUARIMA BARDALES, en consecuencia, DISPONGO que el agresor cese en forma inmediata los actos de maltrato físico dirigidos en agravio de la víctima. ORDENO que tanto el demandado SEGUNDO NICANOR ESTRELLA AHUANARI y la agraviada ERICKA TARICUARIMA BARDALES, se trasladen al Centro de Salud de Loreto-Nauta para que sean sujetos de una TERAPIA PSICOLOGICA de pareja, la misma que dicha Institución deberá de remitir informe respectivo Oficiándose para tal fin. ORDENO la reparación que establece el inciso c del articulo veintiuno del Texto Único Ordenado de la Ley numero veintiséis mil doscientos sesenta en una suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que pagara el demandado a favor de la agraviada, a través de depósito judicial en el Banco de la Nación haciendo de conocimiento al juzgado. NOTIFIQUESE.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00039-2015-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA LORETO NAUTA

TESTIGO: MANIHUARI SILVANO, ISOLIDA

MOZOMBITE SILVANO, RENE

DEMANDADO: MANIHUARI SILVANO, WILLIAN

DEMANDANTE: ARIMUYA ATRAVERA, LOURDES

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE.

Nauta, veintiocho de noviembre Del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta, siendo el estado del presente proceso, y habiendo cumplido con notificar vía edicto la Resolución Número Ocho – Sentencia, Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos se advierte que con fecha veintiséis de setiembre del año dos mil diecisiete, se emitió la Resolución número ocho (Sentencia) en la cual se Declara Fundada la Demanda de Violencia Familiar – Maltrato Físico. SEGUNDO.- Que las partes han sido debidamente notificadas con la resolución número ocho de fecha veintiséis de setiembre del año dos mil diecisiete, vía edicto, cuyas publicaciones se realizaron con fecha 06, 09, y 10 de Octubre del 2017, tal como se puede apreciar de fojas 97 al 101 respectivamente. TERCERO.- Que, las partes han sido notificados conforme al ARTÍCULO 167° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, con fecha 06, 09, y 10 de Octubre del 2017; y conforme al ARTÍCULO 377° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, que se aplica supletoriamente el plazo para interponer Impugnación es de tres días, sin embargo a las partes se le ha notificado con 06, 09, y 10 de Octubre del 2017, siendo la última publicación el día 10 de Octubre del presente año, por lo que se ha vencido el plazo extemporáneo de ley para impugnarla, en consecuencia SE DISPONE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número Ocho (Sentencia) de fecha veintiséis de setiembre del año dos mil diecisiete, seguido por LOURDES ARIMUYA ATRAVERA sobre Violencia Familiar – Maltrato Físico en contra de WILLIAM MANIHUARI SILVANO; Asimismo REQUIERASE al sentenciado el pago de la Reparación Civil por estar así ordenado en la presente causa. NOTIFÍQUESE VIA EDICTO. ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00079-2013-0-1901-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

DENUNCIANTE: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA

DEMANDADO: CALDERON TAPUY, GILBERTO

DEMANDANTE: AYACHE CUNAYAPA, ZILA ESTHER

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE.

Nauta, veintiocho de Noviembre Del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta, siendo el estado del presente proceso. Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de autos se advierte que con fecha seis de Junio del año dos mil dieciséis, se emitió la Resolución número Once (Sentencia) en la cual se Declara Fundada la Demanda de Violencia Familiar – Maltrato Físico, en consecuencia SE DISPONE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución número Once (Sentencia) de fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, seguido por ZILA ESTHER AYACHE CUNAYAPA sobre Violencia Familiar – Maltrato Físico en contra de GILBERTO CALDERON TAPUY; Asimismo REQUIERASE al sentenciado el pago de la Reparación Civil por estar así ordenado en la presente causa. Interviniendo la especialista judicial que da cuenta por disposición superior. NOTIFÍQUESE VIA EDICTO.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EDICTO

JUZGADO MIXTO PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00126-2017-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA

MENOR: APAGUEÑO RENGIFO, TAISON AARON

APAGUEÑO RENGIFO, ODETH

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES.

Nauta, siete de Diciembre Del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA; siendo el estado del presente proceso y estando al acta de concurrencia por parte de la representante del Ministerio Público y no habiendo concurrido la madre biológica de los menores; por lo que se REPROGRAMA la diligencia de Declaración testimonial de la madre de los menores tutelados – doña KAROLA RENGIFO GUZMAN para el día MARTES TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a horas DIEZ DE LA MAÑANA hora exacta en el local del Juzgado Mixto. Al escrito N°355-2017 téngase presente en lo que fuera de ley. NOTIFIQUESE EN EL DOMICILIO QUE APARECE EN SU FICHA RENIEC (FS. 18) y VIA EDICTO con la resolución número uno y la presente resolución.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

EXPEDIENTE: 00126-2017-0-1901-JM-FT-01

MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS

JUEZ: VELASQUEZ CONDORI BEATRIZ

ESPECIALISTA: BURGA GARCIA MAGALI

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE LORETO NAUTA

MENOR: APAGUEÑO RENGIFO, TAISON AARON

APAGUEÑO RENGIFO, ODETH

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO.

Nauta, veintisiete de Octubre Del año dos mil diecisiete.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda tutelar N°104-2017 – Caso N° 104-2017, presentado por la Representante del Ministerio Público de la Provincia de Loreto Nauta; y ATENDIENDO: Al principal, PRIMERO.- Que, la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien ejerce de acuerdo a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al presente caso, asimismo la potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce en las salas de familia, los juzgados de familia y los

Juzgados de Paz Letrados en los asuntos que la ley determine; siendo que esta judicatura toma conocimiento de la presente causa., lo que sucede en el caso de autos. Por estas consideraciones; SE RESUELVE: APERTURAR INVESTIGACIÓN TUTELAR a favor de los menores TAISON AARON APAGÜEÑO RENGIFO (05 años) y ODETH APAGÜEÑO RENGIFO (04 años), en Contra de sus padres biológicos Jorge Apagüeño Chimba y Karola Rengifo Guzmán, por el presunto

Abandono Moral y Material; en consecuencia se confirma la MEDIDA DE PROTECCION Y CUSTODIA PROVISIONAL en la CASA HOGAR “MI REFUGIO”, quedando obligado a tener a los menores bajo SU CUSTODIA Y PROTECCION debiendo responsabilizarse por su adecuado cuidado y orientación de los menores y presentarlos ante las Autoridades cuando sea requerida, debiendo oficiarse para dicho fin. Interviniendo la Especialista Judicial que da cuenta por disposición superior. NOTIFIQUESE.

ABOG. MAGALI BURGA GARCIA

ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO MIXTO

PROVINCIA DE LORETO NAUTA

