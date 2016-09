EDICTO PENAL

EXP. N°: 019- 2016 – JUMRC-CC-PJLO

INCULPADO: LUIS KLEYBER TORRES

JHONY SEOPA FATAMA

AGRAVIADA: MEREDITH ARIMUYA TENAZOA

DELITO: HURTO AGRAVADO

JUEZ: MAG. NOLBERTO FELIPE RAMÍREZ MAGUIÑA

ESPEC. JUDICIAL: ABOG. EVELIN YESMIN LÓPEZ LÓPEZ

ANTE EL JUZGADO MIXTO, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA – CABALLO COCHA Mando a publicar para su conocimiento, la REPROGRAMACION de la siguiente diligencia: RESOLUCIÓN N° TRES, Caballo cocha, Cinco de Setiembre del dos mil dieciséis, VISTOS Y OIDOS; estando a lo expuesto por el representante del Ministerio Público, a fin de no vulnerar el DEBIDO PROCESO – DERECHO A LA DEFENSA, ORDENO: SE REPROGRAME LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO PARA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, A HORAS 03.00 DE LA TARDE, hora exacta en que deberán comparecer a la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de esta provincia, los acusados LUIS KLEYBER TORRES y JHONY SEOPA FATAMA, sito en calle Progreso N° 207 – 3er Piso. Debiendo notificar a los acusados VÍA EDICTO, bajo apercibimiento decretado en la Resolución número uno, debiendo concurrir con su abogado defensor, caso contrario, se designará un abogado de oficio. NOTIFÍQUESE.-

Caballo cocha, 05 de setiembre del 2016.

V-3(06,07 y 08)

EDICTO PENAL

Expediente N° 116-2003-P

Esp. Judicial: William D. Rocha Horna

EL JUZGADO MIXTO, PENAL LIQUIDADOR y UNIPERSONAL DE LA PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, ha emitido la RESOLUCION NÚMERO VEINTICUATRO. de fecha doce julio de dos mil dieciséis. AUTOS y VISTOS: puesto los autos a despacho para resolver, de conformidad con lo determinado por el señor Fiscal en el que solicita se declare de oficio la extinción de la acción penal. RESUELVE: DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION LA ACCION PENAL, incoada contra el procesado SELZO GOMES FARIAS como presunto autor del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud modalidad de Lesiones Graves en agravio de Melva Pinto Curico. MANDO: LEVANTESE las ordenes de captura impartida en su contra. Consentida y/o Ejecutoriado que se la presente resolución se anulen los antecedentes que hubiere generado; de conformidad con los dispuesto por el artículo primero del Decreto Ley 20579 y se Archive Definitivamente.

Caballo Cocha, 03 de Agosto de 2016

V-3(06,07 y 08)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE Nº: 031-2016-JUMRC-CC-PJLO

DELITO: CORRUPCION DE FUNCIONARIOS

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO

JUEZ: Dr. NOLBERTO FELIPE RAMIREZ MAGUIÑA

ESPECIALISTA: Abog. WILLIAM DENNIS ROCHA HORNA

ANTE EL JUZGADO MIXTO, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA – CABALLO COCHA

Mando a publicar para su conocimiento, la REPROGRAMACION de LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO para el 06 de octubre del presente año a horas 03:00 de la tarde hora exacta que comparecerán los sujetos procesales a efectos de realizarse el juzgamiento DEL ACUSADO: HECTOR HUMBERTO RENTERIA RAMIREZ debiendo notificársele en su domicilio real de lo que aparece en la ficha RENIEC sin perjuicio de notificarse por edicto, bajo apercibimiento decretado en la Resolución Uno de DECLARARSE REO CONTUMAZ. el acusado debe concurrir con su abogado de libre elección de no ser así se les nombrara defensor público.

V -3(06,07 y 08)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE Nº: 036-2016-JUMRC-CC-PJLO

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO

JUEZ: Dr. NOLBERTO FELIPE RAMIREZ MAGUIÑA

ESPECIALISTA: Abog. WILLIAM DENNIS ROCHA HORNA

ANTE EL JUZGADO MIXTO, JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA – CABALLO COCHA

Mando a publicar para su conocimiento, la REPROGRAMACION de LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO para el 06 de octubre del presente año a horas 10:00 de la mañana hora exacta que comparecerán los sujetos procesales a efectos de realizarse el juzgamiento DE LOS ACUSADOS: VICENTE OMAR ANDRADE RODRIGUEZ, MILTON FRANCISCO SIAS ARIMUYA, NIEVES GELSOMINA FLORES PEREZ, TEDDY YEPES SANTOS, RODIS AHUANARI TARICUARIMA, WINTER CRIOLLO DIAZ, MILTON PADILLA GUERRA, RAUL TEODOSIO SOPLIN RAMOS debiendo notificársele en su domicilio real de lo que aparece en la ficha RENIEC sin perjuicio de notificarse por edicto, bajo apercibimiento decretado en la Resolución Uno de DECLARARSE REO CONTUMAZ. Los acusados deben concurrir con su abogado de libre elección de no ser así se les nombrara defensor público.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00012-2012-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: JORGE LUIS SANCHEZ TISNADO

DENUNCIANTE: AQUITUARI PACAYA, DIANA 14

DEMANDADO: PACAYA MURAYARI, ROSA NENILA

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA,

EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: Requena, seis de marzo del dos mil doce.- AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Publico; Sobre Violencia Familiar, en la modalidad del maltrato físicos y psicológico contra ROSA NENILA PACAYA MURAYARI, en agravio de DIANA AQUITUARI PACAYA agréguese a los autos y CONSIDERANDO. Primero.- Que, con fecha veinticinco de enero del dos mil doce la demandada maltrato física y psicológicamente a su hija DIANA AQUITUARI PACAYA hechos que han dado lugar a la demanda, la cual debe tramitarse en el Juzgado Mixto (Familia) en aplicación del artículo noveno de la ley veintiséis mil doscientos sesenta ley de protección frente a la violencia familiar modificada por la ley veintisiete mil trescientos seis. Segundo: Estando a la naturaleza de los hechos y a la pretensión estos deben tramitarse de conformidad con las reglas del proceso único tal como señala el acápite b.) Del artículo noveno de la ley veintisiete mil setecientos sesenta y tres en consecuencia, Tercero. Que, de conformidad con el Articulo 130°, 424° y 425° Código Procesal Civil el juez debe verificar que se cumpla con la forma, requisitos y anexos de la demanda, en consecuencia. SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Publico; contra ROSA NENILA PACAYA MURAYARI, en agravio de DIANA AQUITUARI PACAYA sobre VIOLENCIA FAMILIAR en la modalidad de maltrato físico y psicológico, en consecuencia, notifíquese al demandado para que en el plazo de cinco días conteste la demanda que se provee , contados a partir del siguiente día de notificado; BAJO APERCIBIMEINTO de seguirse el proceso en su rebeldía, Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se manda agregar a los autos; debiendo previamente concurrir el demandado dentro del tercer día hábil de notificado al local del juzgado a fin de solicitar se le expida copia simple de la demanda fiscal y sus anexos de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar- Decreto supremo N| 002-98-JUS; AL PRIMER, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO OTROSÍ DIGO. Téngase presente. AL TERCER OTROSÍ DIGO. En conformidad del artículo 10° del Texto Único Ordenado N° 006-97°-JUS, articulo modificado por el artículo 1° de la Ley 27982, prescribe “ recibida la petición apreciados de oficio de los hechos, el fiscal deberá dictar, las medidas de protección inmediatas que la situación exija” en consecuencia: Téngase por amparada la medida de protección de que el demandado se abstenga de seguir ocasionando maltratos físicos y psicológicos en agravio de su menor hija DIANA AQUITUARI PACAYA con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica otorgada por la Fiscalía Mixta de la Provincia de Requena . Avocándose al presente proceso la señorita juez que suscribe y el secretario que da cuenta por disposición superior.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE : 00012-2012-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

DENUNCIANTE: AQUITUARI PACAYA, DIANA 14

DEMANDADO: PACAYA MURAYARI, ROSA NENILA

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA ,

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha seis de marzo del año dos mil doce, a la demandada PACAYA MURAYARI, ROSA NENILA, y a la demandante AQUITUARI PACAYA, DIANA, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Llámese la atención a los anteriores secretarios, y el que suscribe: David Ríos Vásquez, Carlos Alberto Mego Vásquez, Jorge Andrés Diéguez Tacanga, José Carlos Torres Zamora. Avocándose a la presente causa el Juez y el Secretario que suscriben por disposición superior. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00004-2014-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: JORGE ANDRES DIEGUEZ TACANGA

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE REQUENA,

DEMANDADO: POQUIOMA FLORES, JOSE ANTONIO

DEMANDANTE: CANAYO MAYTAHUARI, LLESY EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintitrés de Junio del año dos mil catorce.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha y con el escrito de fecha veintisiete de Marzo del presente año presentado por el Señor representante del Ministerio Publico; TENGASE por interpuesta la demanda de Violencia Familiar que se contrae en el Informe Nº 005–2014-RPO-DIRTEPOL-COMR-REQUENA-VF; en relación con los hechos realizados por JOSE ANTONIO POQUIOMA FLORES (39) sobre Violencia Familiar, en la modalidad de AGRESION PSICOLOGICA en agravio de LLESY CANAYO MAYTAHUARI (34); Y ATENDIENDO AL PRINCIPAL: PRIMERO.- Que con fecha veinticuatro de Enero del presente año el representante del Ministerio Publico interpone demanda de Violencia Familiar, teniendo como fundamentos de hecho que: “ con fecha tres de diciembre del año dos mil trece, en la ciudad de Requena , siendo aproximadamente las 17:00 horas, en circunstancias que la agraviada se encontraba en el interior del bar DAMAKEY, que queda ubicado frente al Colegio Agro, y se encontraba en compañía de una persona masculina, en instantes que su ex conviviente y su menor hija Ruth Angélica llegaron al mencionado bar, gritándoles palabras soeces, a lo cual la agraviada le habría respondido que no tiene por que reclamarle pues ya no era su marido, por lo que el demandado en forma violenta logro llevarle a la fuerza a la agraviada en su motocarro hacia el aeropuerto, lugar donde le habría dado varios golpes de puño en la parte del rostro y parte de la espalda, además de haberla insultado de perra y otros adjetivos y según la agraviada debido a sus celos”. SEGUNDO.-Que, de los hechos que han dado lugar a la denuncia deben tramitarse en el Juzgado de Familia, en aplicación del artículo noveno de la ley Veintiséis Mil Doscientos Sesenta – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificada por Ley N° 27306, Ley N° 29282 y Ley N° 29990. TERCERO.- Que, estando a la naturaleza de los hechos ya la pretensión éstos deben tramitarse como PROCESO UNICO, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes con las modificaciones que esta ley se señalan; CUARTO.- En conformidad del articulo diez del Texto Único Ordenado de la Ley N° 006-97-JUS, articulo modificado por el Artículo Uno de la Ley Nº 27982, prescribe “Recibida la petición o preciados de oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija”; en consecuencia: “El artículo 2, numeral 1 y 24 inciso h) de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la Vida, a su libre desarrollo y bienestar, a su identidad, a su integridad moral, psíquica o física. Estableciéndose además que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”. En consecuencia, SE RESUELVE: 1)ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el Señor Fiscal Provincial Civil Familia de Requena, contra JOSE ANTONIO POQUIOMA FLORES sobre Violencia Familiar, en la modalidad de AGRESION PSICOLOGICA en agravio de CANAYO MAYTAHUARI LLESLY notifíquese al demandado, para que dentro del plazo de CINCO DIAS conteste la demanda que se provee, contados a partir del siguiente día de notificado; bajo apercibimiento de seguir el proceso en su rebeldía, por ofrecidos los medos probatorios y anexos de que manda a agregar a los autos, debiendo previamente concurrir el demandado dentro del tercer día de notificado al local del Juzgado, a fin de solicitar se le expida copias simples de la Demanda Fiscal y sus Anexos de conformidad con lo dispuesto por el Segundo Párrafo del artículo diecisiete del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo N° 002-98-JUS; 2).- TÉNGASE POR CONFIRMADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE IMPEDIMENTO DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO además se basa favor de LLESY CANAYO MAYTAHUARI , otorgada por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Requena.- AL SEGUNDO OTROSI DIGO: Téngase presente. Y no obrando cargos de notificación por el Fiscal de la medida de Protección otorgada, cumpla con poner en conocimiento con la presente resolución. Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez Pedro Iván Murillo Mendives que suscribe por disposición superior. Interviniendo el Secretario cursor que da cuenta por Disposición Superior. Notifíquese conforme a Ley.

V -3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00004-2014-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE REQUENA ,

DEMANDADO : POQUIOMA FLORES, JOSE ANTONIO

DEMANDANTE : CANAYO MAYTAHUARI, LLESY

EDICTO

RESOLUCION NUMERO CUATRO: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil Dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada la parte demandada, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero DOS de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, al demandado POQUIOMA FLORES, JOSE ANTONIO, mediante CÉDULA DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número DOS (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Hágase saber.

V -3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00030-2014-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: JORGE ANDRES DIEGUEZ TACANGA

DEMANDADO: SALINAS MURAYARI, MAMERTO

DEMANDANTE: MINISTERIO PUBLICO,

AQUITUARI DAHUA, NOEMI

EDICTO

RESOLUCION NUMERO UNO: Requena, once de Junio del año dos mil catorce.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda interpuesta por el Señor representante del Ministerio Publico; TENGASE por interpuesta la demanda de Violencia Familiar a que se contrae en el Informe Policial Nº 012-2014-RPO-DIRTPL-COMR-REQ-CPNP-BRETAÑA; en relación con los hechos realizados por MAMERTO SALINAS MURUYARI (50) sobre Violencia Familiar, en la modalidad de AGRESION PSICOLOGICA en agravio de NOEMI AQUITUARI DAHUA (32); Y ATENDIENDO AL PRINCIPAL: PRIMERO.- Que con fecha seis de Junio del presente año el representante del Ministerio Publico interpone demanda de Violencia Familiar, teniendo como fundamentos de hecho que: con fecha veintiuno de mayo del presente año, en la localidad de Gran Bretaña siendo aproximadamente las veintiún horas con quince minutos en circunstancias que la agraviada Noemi Aquituari Dahua habría recibido una llamada vía celular de parte de su conviviente en el cual amenaza de muerte en circunstancias que se encontraba borracho. SEGUNDO.-Que, de los hechos que han dado lugar a la denuncia deben tramitarse en el Juzgado de Familia, en aplicación del artículo noveno de la ley Veintiséis Mil Doscientos Sesenta – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificada por Ley N° 27306, Ley N° 29282 y Ley N° 29990. TERCERO.- Que, estando a la naturaleza de los hechos ya la pretensión éstos deben tramitarse como PROCESO UNICO, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes con las modificaciones que esta ley se señalan. En consecuencia, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el Señor Fiscal Provincial Civil Familia de Requena, contra MAMERTO SALINAS MURUYARI (50) sobre Violencia Familiar, en la modalidad de AGRESION PSICOLOGICA en agravio de NOEMI AQUITUARI DAHUA (57); notifíquese al demandado, para que dentro del plazo de CINCO DIAS conteste la demanda que se provee, contados a partir del siguiente día de notificado; bajo apercibimiento de seguir el proceso en su rebeldía, por ofrecidos los medos probatorios y anexos de que manda a agregar a los autos, debiendo previamente concurrir el demandado dentro del tercer día de notificado al local del Juzgado, a fin de solicitar se le expida copias simples de la Demanda Fiscal y sus Anexos de conformidad con lo dispuesto por el Segundo Párrafo del artículo diecisiete del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo N° 002-98-JUS; AL PRIMER OTROSI DIGO: En conformidad del articulo diez del Texto Único Ordenado de la Ley N° 006-97-JUS, articulo modificado por el Artículo Uno de la Ley Nº 27982, prescribe “Recibida la petición o preciados de oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija”; en consecuencia: “El artículo 2, numeral 1 y 24 inciso h) de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la Vida, a su libre desarrollo y bienestar, a su identidad, a su integridad moral, psíquica o física. Estableciéndose además que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”. Siendo ello así; TÉNGASE POR CONFIRMADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE IMPEDIMENTO DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO a favor de NOEMI AQUITUARI DAHUA, otorgada por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Requena.- AL SEGUNDO OTROSI DIGO: Téngase presente. Y no obrando cargos de notificación por el Fiscal de la medida de Protección otorgada cumpla con poner en conocimiento con la presente resolución. Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez Pedro Iván Murillo Mendives que suscribe por disposición superior Interviniendo el Secretario cursor que da cuenta por Disposición Superior.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00030-2014-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

DEMANDADO: SALINAS MURAYARI, MAMERTO

DEMANDANTE: MINISTERIO PUBLICO,

AQUITUARI DAHUA, NOEMI

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil Dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha once de junio del año dos mil catorce, al demandado SALINAS MURAYARI, MAMERTO, y a la demandante AQUITUARI DAHUA, NOEMI, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00043-2015-0-1905-JM-FT-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: MEGO VASQUEZ CARLOS ALBERTO

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y DE FAMILIA REQUENA,

DEMANDADO: FASANANDO MORENO, LUISA

AGRAVIADO: LLERENA FASANANDO, LEYDY CORINA EDICTO

RESOLUCION NUMERO UNO: Requena, catorce de julio del año dos mil quince.-AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda interpuesta por el Señor Representante del Ministerio Público contra LUISA FASANANDO MORENO (28) sobre Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO FISICO en agravio de LEYDY CORINA LLERENA FASANANDO (08); Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de los hechos que han dado lugar a la denuncia, se tiene que estos deben tramitarse en el Juzgado de Familia, en aplicación del artículo noveno de la ley Veintiséis Mil Doscientos Sesenta – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificada por Ley N° 27306, Ley N° 29282 y Ley N° 29990. SEGUNDO.- Que, estando a la naturaleza de los hechos y a su pretensión, éstos deben tramitarse como un PROCESO UNICO, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes con las modificaciones que en esta ley se señalan. En consecuencia, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el Señor Fiscal Provincial Civil y Familia de Requena, contra LUISA FASANANDO MORENO sobre Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO FISICO en agravio de LEYDY CORINA LLERENA FASANANDO; notifíquese a la demandada para que dentro del plazo de CINCO DIAS conteste la demanda que se provee, contados a partir del siguiente día de notificado; bajo apercibimiento de seguir el proceso en su rebeldía, TENGASE por ofrecidos los medos probatorios y anexos de que manda a agregar a los autos; debiendo previamente concurrir la demandada dentro del tercer día de notificada al local del Juzgado, a fin de solicitar se le expida copias simples de la Demanda Fiscal y sus Anexos de conformidad con lo dispuesto por el Segundo Párrafo del artículo diecisiete del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo N° 002-98-JUS; AL PRIMER OTROSI: En conformidad del articulo diez del Texto Único Ordenado de la Ley N° 006-97-JUS, articulo modificado por el Artículo Uno de la Ley Nº 27982, prescribe “Recibida la petición o preciados de oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija”; en consecuencia: “El artículo 2, numeral 1 y 24 inciso h) de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la Vida, a su libre desarrollo y bienestar, a su identidad, a su integridad moral, psíquica o física. Estableciéndose además que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”, siendo ello así; TÉNGASE POR CONFIRMADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA DE PROHIBICIÓN DE ACOSO Y/O MALTRATO PSICOLOGICO A LA VICTIMA, otorgada por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Requena. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente al momento de resolver. Y no obrando cargos de notificación por el Fiscal de la medida de Protección otorgada cumpla con poner en conocimiento con la presente resolución.

V -3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE : 00043-2015-0-1905-JM-FT-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y DE FAMILIA REQUENA,

DEMANDADO: FASANANDO MORENO, LUISA

AGRAVIADO: LLERENA FASANANDO, LEYDY CORINA

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintinueve de Agosto del año dos mil Dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha catorce de julio del año dos mil quince, a la demandada FASANANDO MORENO, LUISA, en su domicilio real, según ficha Reniec ubicado en: Calle Bolognesi N° 337 de esta ciudad; y, a la demandante LLERENA FASANANDO, LEYDI CORINA, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Interviniendo el secretario cursor que suscribe por disposición superior. Hágase saber.

V -3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00062-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: DAVID RIOS VASQUEZ

DEMANDADO: CAHUAZA SILVANO, RONER EDGARDO

DEMANDANTE: SHUPINGAHUA TAMANI, MILENA

EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: Requena, once de Septiembre del año dos mil trece.- AUTOS Y VISTOS; con la razón del secretario cursor, Téngase presente, y con la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público; Sobre Violencia Familiar, en la modalidad de Agresión Psicológica, en contra de RONER EDGARDO CAHUAZA SILVANO en agravio de MILENA SHUPINGAHUA TAMANI y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, con fecha veinticuatro de Junio del año dos mil trece, siendo aproximadamente las quince horas, en circunstancias que la agraviada se encontraba cocinando sus Juanes, llega el demandado a pedirle dinero (un nuevo sol); para luego, cambiarse de ropa para salir de casa. Volviendo posteriormente a pedirle la misma cantidad de dinero a la agraviada, quien le recriminó que seguro lo utilizaría para beber licor. Al regresar a casa el demandado aproximadamente a las seis de la tarde empezó a insultar a la agraviada con palabras soeces además de manifestarle “que sabia quien era su nuevo marido” entre otras cosas, por lo que la demandante acude a la Comisaria Sectorial de Requena a denunciarlo por Violencia Familiar, hechos que sustentan por los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público y dan lugar a la presente demanda; SEGUNDO: La misma que debe tramitarse ante el Juzgado Mixto (Familia) de esta provincia en atención a la Ley N° 26260- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”, modificada por Ley N° 29282 de fecha 27 de Noviembre de 2008, que señala en su artículo 18°: Corresponde el conocimiento de los procesos al Juez Especializado de Familia del lugar donde domicilia la víctima de Violencia o del lugar de la agresión, indistintamente; TERCERO: Estando a la naturaleza de los hechos y a la pretensión, estos deben tramitarse de conformidad con las reglas del Proceso Único tal como señala la Ley N° 26260- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar “ en su artículo 20°: Las pretensiones sobre Violencia Familiar se tramitan como Proceso Único, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes (…), y de conformidad con los Artículos 130°, 424° y 425° Código Procesal Civil, el juez debe verificar que se cumpla con la forma, requisitos y anexos de la demanda, encontrándose estas adecuadas a Ley. Por lo que, estando a lo expuesto el Juzgado Mixto de la Provincia de Requena RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público; en contra de RONER EDGARDO CAHUAZA SILVANO en agravio de MILENA SHUPINGAHUA TAMANI, sobre VIOLENCIA FAMILIAR en la modalidad de Agresión Psicológica; en consecuencia, Notifíquese al demandado para que en el plazo de cinco días conteste la demanda; BAJO APERCIBIMEINTO de seguirse el proceso en su rebeldía; Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se adjunta y agréguese a autos; debiendo previamente concurrir el demandado al local del Juzgado dentro del tercer día hábil de notificado, a fin de solicitar se le expida copia simple de la demanda fiscal y sus anexos de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17° del Reglamento del Texto Único de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar- Decreto Supremo N° 002-98-JUS. Notifíquese a las partes según sus domicilios procesales señalados en autos.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00062-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE REQUENA DEMANDADO: CAHUAZA SILVANO, RONER EDGARDO

DEMANDANTE: SHUPINGAHUA TAMANI, MILENA

RESOLUCION NUMERO TRES: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sea bien notificada, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha once de setiembre del año dos mil trece, al demandado CAHUAZA SILVANO, RONER EDGARDO, y a la parte demandante MILENA SHUPINGAHUA TAMANI, en sus domicilios, según ficha Reniec, ubicado en: CALLE AVIACIÓN S/N PUEBLO JOVEN JERUSALEN, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil; asimismo, Exhórtese a la Policía Nacional de Perú, coadyuve con la ubicación de las partes del proceso, de modo tal, poder administrar justicia conforme a Ley. Interviniendo el secretario cursor, que suscribe por disposición superior. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00063-2015-0-1905-JM-FT-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: MEGO VASQUEZ CARLOS ALBERTO

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL FAMILIA DE REQUENA,

DEMANDADO: MOMON HORTELANO, ROGER ALBERTO

AGRAVIADO: MOMON PIÑA, JHON QUIER EDICTO

RESOLUCION NUMERO UNO: Requena, quince de setiembre del año dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda interpuesta por el Señor Representante del Ministerio Público contra ROGER ALBERTO MOMON HORTELANO (37) sobre Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO PSICOLOGICO en agravio de JHON QUIER MOMON PIÑA (16); Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de los hechos que han dado lugar a la denuncia, se tiene que estos deben tramitarse en el Juzgado de Familia, en aplicación del artículo noveno de la ley Veintiséis Mil Doscientos Sesenta – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, modificada por Ley N° 27306, Ley N° 29282 y Ley N° 29990. SEGUNDO.- Que, estando a la naturaleza de los hechos y a su pretensión, éstos deben tramitarse como un PROCESO UNICO, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes con las modificaciones que en esta ley se señalan. En consecuencia, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el Señor Fiscal Provincial Civil y Familia de Requena, contra ROGER ALBERTO MOMON HORTELANO sobre Violencia Familiar en la modalidad de MALTRATO PSICOLOGICO en agravio de JHON QUIER MOMON PIÑA; notifíquese al demandado mediante edicto para que dentro del plazo de CINCO DIAS conteste la demanda que se provee, contados a partir del siguiente día de notificado; bajo apercibimiento de seguir el proceso en su rebeldía, TENGASE por ofrecidos los medos probatorios y anexos de que manda a agregar a los autos; debiendo previamente concurrir el demandado dentro del tercer día de notificado al local del Juzgado, a fin de solicitar se le expida copias simples de la Demanda Fiscal y sus Anexos de conformidad con lo dispuesto por el Segundo Párrafo del artículo diecisiete del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo N° 002-98-JUS; AL PRIMER OTROSI: En conformidad del articulo diez del Texto Único Ordenado de la Ley N° 006-97-JUS, articulo modificado por el Artículo Uno de la Ley Nº 27982, prescribe “Recibida la petición o preciados de oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija”; en consecuencia: “El artículo 2, numeral 1 y 24 inciso h) de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la Vida, a su libre desarrollo y bienestar, a su identidad, a su integridad moral, psíquica o física. Estableciéndose además que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”, siendo ello así; TÉNGASE POR CONFIRMADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA DE PROHIBICIÓN DE ACOSO Y/O MALTRATO PSICOLOGICO A LA VICTIMA, otorgada por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Requena. AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente al momento de resolver. Y no obrando cargos de notificación por el Fiscal de la medida de Protección otorgada cumpla con poner en conocimiento con la presente resolución.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE : 00063-2015-0-1905-JM-FT-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL FAMILIA DE REQUENA,

DEMANDADO: MOMON HORTELANO, ROGER ALBERTO

AGRAVIADO: MOMON PIÑA, JHON QUIER

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintinueve de Agosto del año dos mil Dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha quince de setiembre del año dos mil quince, al demandado MOMON HORTELANO, ROGER ALBERTO, y al agraviado MOMON PIÑA, JHON QUIER, en el domicilio real que, según ficha Reniec se encuentra ubicado en: CASERIO LUCIANA, de esta ciudad de Requena, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Interviniendo el secretario cursor que suscribe por disposición superior. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00072-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: DAVID RIOS VASQUEZ

MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA,

DEMANDADO: IHUARAQUI PACAYA, MAGNO

DEMANDANTE: IHUARAQUI YUYARIMA, SILERIS SILENE

EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: Requena, ocho de Noviembre del año dos mil trece.- AUTOS Y VISTOS; con la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público CARLOS ENRIQUE LAM CHONG- Fiscal Provincial Civil- Familia de la Provincia de Requena; sobre Violencia Familiar, en la modalidad de Agresión Psicológica, contra MAGNO IHUARAQUI PACAYA en agravio de SILERIS SILENE IHUARAQUI YUYARIMA; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, con fecha veintisiete de Septiembre del año dos mil trece, siendo aproximadamente las nueve horas con treinta minutos, en circunstancias en que la agraviada desayunaba en su vivienda con sus abuelos y su menor hijo MAGNO IHUARAQUI PACAYA se constituye a dicha vivienda el demandado, con visibles síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, por lo que habría empezado a vociferar insultos-palabras soeces- contra la agraviada, por lo opta ante tal hecho por llamar a serenazgo, quien al notar la presencia de los mismos se habría retirado del lugar, hechos que se sustentan con los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público y dan lugar a la presente demanda; SEGUNDO: Que, el artículo 19° de la Ley N° 26260- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar” señala “El proceso se inicia por demanda: a)De la víctima de Violencia o su representante y b)Del Fiscal de Familia; TERCERO: La misma que debe tramitarse ante el Juzgado Mixto (Familia) de la Provincia de Requena, en atención a la ley número veintiséis mil doscientos sesenta- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”, modificada por ley número veintinueve mil doscientos ochenta y dos, de fecha veintisiete de Noviembre del año dos mil ocho, que señala en su artículo 18°: Corresponde el conocimiento de los procesos al Juez Especializado de Familia del lugar donde domicilia la victima de violencia o del lugar de la agresión, indistintamente; CUARTO: Estando a la naturaleza de los hechos y la pretensión, estos deben tramitarse de conformidad con las reglas del Proceso Único tal como señala la Ley N° 26260- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar” en su artículo 20°: Las pretensiones sobre Violencia Familiar se tramitan como Proceso Único, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes (…), y de conformidad con los Artículos 130°, 424° y 425° Código Procesal Civil, el Juez debe verificar que se cumpla con la forma, requisitos y anexos de la demanda, encontrándose estas conforme a Ley; QUINTO: Teniendo en cuenta la proposición normativa señalada en el artículo 10° de la Ley N° 26260- “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar ” la misma que indica: De las Medidas de Protección Inmediatas “Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el Fiscal debe dictar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija (…). El Fiscal pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas, en caso de formalizar la demanda”. Por los considerandos antes descritos el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Requena RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público; contra MAGNO IHUARAQUI PACAYA en agravio de SILERIS SILENE IHUARAQUI YUYARIMA, sobre VIOLENCIA FAMILIAR en la modalidad de AGRESIÓN PSICOLÓGICA; en consecuencia, Notifíquese al demandado para que en el plazo de cinco días conteste la demanda; BAJO APERCIBIMEINTO de seguirse el proceso en su rebeldía, debiendo previamente concurrir el demandado al local del Juzgado dentro del tercer día hábil de notificado, a fin de solicitar se le expida copia simple de la demanda fiscal y sus anexos de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17° del Reglamento del Texto Único de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar- Decreto Supremo N° 002-98-JUS. Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se adjuntan y agréguese a los autos; Téngase por señalado su domicilio procesal por parte del representante del Ministerio Público sito en Calle San José esquina con Vargas Guerra (Referencia Plaza Sargento Lores); domicilio donde se le notificaran las resoluciones que emanen del presente proceso. Al primer otrosí, téngase presente la medida de protección dictada por el representante del Ministerio Público, Al segundo otrosí, téngase presente y agréguese a los autos. Notifíquese en forma oportuna y conforme a ley.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00072-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA : JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA ,

DEMANDADO: IHUARAQUI PACAYA, MAGNO

DEMANDANTE: IHUARAQUI YUYARIMA, ZILERI SILENE

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificadas las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha ocho de noviembre del año dos mil trece, a la demandante IHUARAQUI YUYARIMA, SILERIS SILENE; y, al demandado IHUARAQUI PACAYA, MAGNO, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil. Llámese la atención al secretario anterior: Carlos Alberto Mego Vásquez. Avocándose a la presente causa el señor Juez y el Secretario que suscriben por disposición superior. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00084-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: DAVID RIOS VASQUEZ

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA REQUENA,

DEMANDADO: RUIZ JIMENEZ, ROYER

DEMANDANTE: DA SILVA HUANINCHI, ERIKA BIVIANITA

EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO: Requena, once de diciembre del año dos mil trece.- AUTOS Y VISTOS, con la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Publico, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, en la modalidad de MALTRATOS PSICOLOGICOS en contra de: ROYER RUIZ JIMENEZ (35) en agravio de ERIKA BIVIANITA DA SILVA HUANINCHI (28), y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el señor representante del Ministerio Público – CARLOS ENRIQUE LAM CHONG, interpone la presente demanda en contra de Royer Ruiz Jimenez, por presuntamente haber maltratado psicológicamente a su ex conviviente la señora Erika Bivianita Da Silva Huaninchi, acontecimientos que se detallan en los fundamentos de hecho y se regulan en los fundamentos de derecho de la presente demanda. Y que asimismo estos hechos estarían acreditados con los medios probatorios que se adjuntan. SEGUNDO: Que, los hechos a que se refiere el acápite precedente han dado lugar a la presente demanda, la que debe tramitarse en el Juzgado Mixto (Familia) en aplicación del artículo noveno de la Ley Veintiséis Mil Doscientos Sesenta – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar modificada por la Ley Veintisiete Mil Trescientos Seis; asimismo estando a la naturaleza y pretensión de los hechos, estos deben tramitarse de conformidad con las reglas del Proceso Único tal como lo señala el acápite b) del artículo noveno de la Ley Veintisiete Mil Setecientos Sesenta y Tres. TERCERO. Que, de conformidad con el Articulo 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil el Juez debe verificar que se cumpla con la forma, requisitos y anexos de la demanda; por lo que siendo así, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el Representante del Ministerio Publico sobre VIOLENCIA FAMILIAR en la modalidad de Maltratos Psicológicos en contra de: ROYER RUIZ JIMENEZ en agravio de ERIKA BIVIANITA DA SILVA HUANINCHI, debiendo tramitarse conforme a la vía del Proceso Único. CÓRRASE traslado al demandado para que en el plazo de cinco días de notificado con la presente la conteste, BAJO APERCIBIMEINTO de seguirse el proceso en su rebeldía; Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se adjunta; debiendo previamente concurrir el demandado al local del Juzgado dentro del tercer día hábil de notificado, a fin de solicitar se le expida copia simple de la demanda fiscal y sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar- Decreto Supremo N° 002-98-JUS; Al primer, segundo y tercer otrosí digo, Téngase presente. Notifíquese.

ABG. JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE REQUENA

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE : 00084-2013-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA REQUENA,

DEMANDADO: RUIZ JIMENEZ, ROYER

DEMANDANTE: DA SILVA HUANINCHI, ERIKA BIVIANITA

EDICTO

RESOLUCION NUMERO DOS: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sea bien notificada, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha once de diciembre del año dos mil trece, al demandado RUIZ JIMENEZ, ROYER, mediante CÉDULA DE NOTIFICACIÓN en el domicilio según Ficha Reniec, ubicado en: Psje. Victoria G-8, del Distrito de San Juan Bautista; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resolución número UNO (AUTOADMISORIO), y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil asimismo, EXHORTO a la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Requena, coadyuve con la ubicación precisa de las partes del proceso, de modo tal, poder administrar justicia conforme a Ley. Avocándose a la presente causa el señor Juez y el Secretario que suscriben por disposición superior. Hágase saber.

ABG. JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE REQUENA

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00094-2011-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: JORGE LUIS SANCHEZ TISNADO

DENUNCIANTE: GONZALES VASQUEZ, ELINSON

DEMANDADO: CALAMPA SAMPAYA, GIOMAR

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA,

EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: Requena, catorce de noviembre del dos mil once.- AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Publico; Sobre Violencia Familiar, en la modalidad del maltrato físico y psicológico contra ELINSON GONZALES VASQUEZ, en agravio de GUIOMAR CALAMPA SAMPAYA y CONSIDERANDO. Primero.- Que, los hechos que han dado lugar a la demanda, la cual debe tramitarse en el Juzgado Mixto (Familia) en aplicación del artículo noveno de la ley veintiséis mil doscientos sesenta ley de protección frente a la violencia familiar modificada por la ley veintisiete mil trescientos seis. Segundo: Estando a la naturaleza de los hechos y a la pretensión estos deben tramitarse de conformidad con las reglas del proceso único tal como señala el acápite b.) Del artículo noveno de la ley veintisiete mil setecientos sesenta y tres en consecuencia. Tercero. Que, de conformidad con el Articulo 130°, 424° y 425° Código Procesal Civil el juez debe verificar que se cumpla con la forma, requisitos y anexos de la demanda, en consecuencia. SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por el representante del Ministerio Publico; contra ELINSON GONZALES VASQUEZ, en agravio de GUIOMAR CALAMPA SAMPAYA, sobre VIOLENCIA FAMILIAR en la modalidad de maltrato físico en consecuencia CÓRRASE traslado con la demanda al demandado para que en el plazo de cinco días conteste la demanda a partir del siguiente día de notificado; BAJO APERCIBIMEINTO de seguirse el proceso en su rebeldía, Téngase por ofrecidos los medios probatorios que se manda agregar a los autos; Avocándose al presente proceso la señorita juez que suscribe y el secretario que da cuenta por disposición superior.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE: 00094-2011-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

ESPECIALISTA: JORGE LUIS SANCHEZ TISNADO

DENUNCIANTE: GONZALES VASQUEZ, ELINSON

DEMANDADO: CALAMPA SAMPAYA, GIOMAR

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA , EDICTO

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS: Requena, veinte de enero del dos mil doce.- AUTOS Y VISTOS. con el oficio N° 41-2011 remitido por el Juez del Distrito de Puinahua devolviendo el cargo de notificación del demandado debidamente firmado y el cargo de notificación de la agraviada la misma que no ha sido diligenciado por cuanto se encuentra en la reserva AGRÉGUESE a los autos. Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal; y la contravención del derecho al debido proceso es sancionado por el juzgador con la nulidad procesal Segundo.- Que, de conformidad con el articulo 176 ultima parte del Código Procesal Civil, los Jueces solo declaran de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada reponiendo el proceso al estado que corresponda. Tercero.- Que, la nulidad de un acto jurídico procesal debe ser analizada no solo por contravenir el texto de ley, sino cuando dicha omisión haya trascendido en la parte resolutiva de la decisión impugnada, produciéndose una situación de indefensión, respecto de uno de los justiciables; como es de observarse en el presente caso al momento de consignar en la resolución número uno como demandado a GIOMAR CALAMPA SAMPAYA se ha CONSIGNADO A ELINSON GONZALES VASQUEZ, de igual formar al momento de consignar el agraviado ELINSON GONZLAES VASQUEZ se ha consignado a GIOMAR CALAMPA SAMPAYA, en consecuencia declárese nulo el auto admisorio en este extremo. Estando a lo expuesto; SE RESUELVE: DECLARAR NULO EL AUTO ADMISORIO contenido en la resolución número uno de fecha de fecha catorce de noviembre del dos mil once en el extremo que se ha consignado a las partes del proceso quedado redactado de la siguiente manera : como demandado GIOMAR CALAMPA SAMPAYA y como agraviado ELINSON GONZLAES VASQUEZ, dejando subsistente , lo demás que contiene, en consecuencia notifíquese a las partes con la preste resolución haciendo de su conocimiento al Juez de Paz del Distrito de Puinahua que si la parte no se encuentra presente, se notifique a una persona mayor de edad que viva en el mismo domicilio de la parte, consignado su nombre, fecha y documento nacional de identidad.

V-3(06,07 y 08)

JUZGADO MIXTO – Sede Requena (MBJ)

EXPEDIENTE : 00094-2011-0-1905-JM-FC-01

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ: PEDRO IVAN MURILLO MENDIVES

ESPECIALISTA: JOSE CARLOS TORRES ZAMORA

DENUNCIANTE: GONZALES VASQUEZ, ELINSON

DEMANDADO: CALAMPA SAMPAYA, GIOMAR

DEMANDANTE: FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE REQUENA,

EDICTO

RESOLUCION NUMERO CUATRO: Requena, veintitrés de Agosto del año dos mil Dieciséis.- DADO CUENTA con la razón de secretaría, y a fin de no vulnerar el debido proceso, y sean bien notificada las partes, en consecuencia, VUELVASE A NOTIFICAR con la resolución numero UNO de fecha seis de marzo del año dos mil doce, y DOS de fecha veinte de enero del año dos mil doce, al demandado CALAMPA SAMPAYA, GIOMAR, y al demandante ELISON GONZALES VASQUEZ, mediante CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN; y, sin perjuicio de ello, VIA EDICTO la resoluciones números: UNO (AUTOADMISORIO); DOS (AUTO QUE DECLARA NULO EL AUTO ADMISORIO) y la presente resolución, de conformidad con el artículo 165° del Código Procesal Civil; asimismo, Exhórtese a la Policía Nacional de Perú, coadyuve con la ubicación de las partes del proceso, de modo tal, poder administrar justicia conforme a Ley. Avocándose a la presente causa el señor Juez y el Secretario que suscriben por disposición superior. Hágase saber.

V-3(06,07 y 08)