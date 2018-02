EDICTO PENAL

En el Exp. N° 1545-2015-24-1903-JR-PE-04, proceso penal contra JHON FREDDY MURAYARI LAYCHE, por la presunta comisión del Delito contra la libertad sexual – en la modalidad de violación sexual, en agravio de menor de iniciales A.E.P.M., representada por LEYLA MALDONADO GUIMARAES, se ha dispuesto la notificación mediante edicto de la RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE, cuyo contenido es el siguiente: “Dado cuenta de la revisión de los actuados, siendo el estado del proceso, y; Considerando: Primero: Se advierte del contenido de la resolución número diez de autos que por error material se consignó entre otros reprogramar la audiencia de control de sobreseimiento, para el día trece de marzo del año dos mil dieciocho, a horas once de la mañana, debiendo ser lo correcto reprogramar la audiencia de control de acusación, para el día trece de marzo del año dos mil dieciocho, a horas once de la mañana. Segundo: El artículo 124° inciso 1) del código procesal penal prescribe El Juez podrá corregir, en cualquier momento, los errores puramente materiales o numéricos contenidos en una resolución, que en el presente caso en la resolución número diez se consignó erróneamente el tipo de audiencia, siendo este un error material que no implica una modificación de lo resuelto, en ese sentido: SE DISPONE.- CORREGIR la resolución número diez de fecha 20 de diciembre de 2017, en el extremo que dispuso reprogramar la audiencia de control de sobreseimiento, para el día trece de marzo del año dos mil dieciocho, a horas once de la mañana, debiendo ser lo correcto REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, PARA EL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA, dejando subsistente en todo lo demás la referida resolución”. FIRMADO: ABOG. MELINA VARGAS ASCUE – JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS. ABOG. ANA ELIZABETH SILVA MORE – ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO. IQUITOS TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

