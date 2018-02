EDICTO TUTELAR

La Señora Juez del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Maynas, NOTIFICA al denunciado JUAN CARLOS PANAIFO DEL AGUILA, la parte resolutiva de la RESOLUCIÓN NÚMERO TRES emitida en la diligencia de AUDIENCIA ORAL, en el Expediente Nº00100-2018-0-1903-JR-FT-02, sobre “VIOLENCIA FAMILIAR” – Ley 30364: RESOLUCIÓN NÚMERO TRES.- Iquitos, treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho.- Por tales consideraciones y normas glosadas; la señora Juez del Segundo Juzgado de Familia de Maynas; RESUELVE: 1) DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA QUE DEBERÁ CUMPLIR EL DEMANDADO JUAN CARLOS PANAIFO DEL AGUILA: A) ORDEN DE ALEJAMIENTO DE LA AGRAVIADA EN UN RADIO DE DOSCIENTOS METROS DEL ÁREA DE SU RESIDENCIA Y VIA PÚBLICA, BAJO APERCIBIMIENTO DE DICTARSE UNA MEDIDA MÁS SEVERA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. B) EL IMPEDIMENTO DE APROXIMACIÓN, ACERCAMIENTO CON FINES DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO, EN AGRAVIO DE DOÑA KETTY CÓRDOVA RUIZ. C) ABSTENCIÓN DE REALIZAR COMENTARIOS NEGATIVOS POR PARTE DEL DEMANDADO HACIA LA AGRAVIADA, CON FINES DE MALTRATO A TRAVÉS DE SUS AMIGOS, FAMILIARES O TERCEROS, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO PENALMENTE POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. D) NO ACOSO EN LA VÍA PÚBLICA, EN EL HOGAR O CENTRO DE LABORES DE LA AGRAVIADA. E) ABSTENCIÓN DE REALIZAR CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA FAMILIAR DELANTE DE SUS HIJOS. 2) Remítase los actuados a la FISCALIA PENAL DE TURNO, por ser competente en atención a la Ley 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. 3) PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LA PARTE AGRAVIADA: CONFORME. PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL DENUNCIADO: TÉNGASE PRESENTE. 4) EJECUTESE la presente resolución disponiéndose que por secretaria se considere HITO estadístico y se remitan los actuados al Órgano Jurisdiccional correspondiente. Fdo. Dra. BETTY MAGALLANES HERNANDEZ.- Juez Titular.- Fdo.- Abogada NATALY DEL ROSARIO MALDONADO RENGIFO-Secretaria Judicial que interviene por Disposición Superior.

Iquitos, 31 enero del 2018

V-3(01,05 y 06)

EDICTO TUTELAR

La Señora Juez del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Maynas, NOTIFICA a las personas de IVÁN LUIS HACHO SORIA y ESTEFITA LÓPEZ RENGIFO, la parte resolutiva de la RESOLUCIÓN NÚMERO TRES emitida en la diligencia de AUDIENCIA ORAL – Ley Nº30364, en el Expediente Nº02644-2017-0-1903-JR-FT-02, sobre “VIOLENCIA FAMILIAR”: RESOLUCIÓN NÚMERO TRES.- Iquitos, diecinueve de enero del año dos mil dieciocho.- Por tales consideraciones y normas glosadas; la señora Juez del Segundo Juzgado de Familia de Maynas; RESUELVE: 1) DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN INMEDIATA QUE DEBERÁ CUMPLIR EL DEMANDADO IVAN LUIS HACHO SORIA: A) EL IMPEDIMENTO DE APROXIMACIÓN, ACERCAMIENTO CON FINES DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO, EN AGRAVIO DE DOÑA ESTEFITA LÓPEZ RENGIFO. B) ABSTENCIÓN DE REALIZAR COMENTARIOS NEGATIVOS POR PARTE DEL DEMANDADO HACIA LA AGRAVIADA, CON FINES DE MALTRATO A TRAVÉS DE SUS AMIGOS, FAMILIARES O TERCEROS, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO PENALMENTE POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. C) NO ACOSO EN LA VÍA PÚBLICA O CENTRO DE LABORES DE LA AGRAVIADA. 2) Remítase los actuados a la FISCALIA PENAL DE TURNO, por ser competente en atención a la Ley 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. 3) PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LA PARTE AGRAVIADA: TÉNGASE PRESENTE. PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL DENUNCIADO: TÉNGASE PRESENTE. EJECUTESE la presente resolución disponiéndose que por secretaria se considere HITO estadístico y se remitan los actuados al Órgano Jurisdiccional correspondiente. Fdo. Dra. BETTY MAGALLANES HERNANDEZ.- Juez Titular.- Fdo.- Abogada NATALY DEL ROSARIO MALDONADO RENGIFO – Secretaria Judicial que interviene por Disposición Superior.

Iquitos, 19 de enero del 2018

V-3(01,05 y 06)