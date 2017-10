EDICTO

En la causa judicial No. 1258-2017-0-1903-JR-FC-01, seguido por YASHIN FERNANDO ESPINOZA VALLE Y MARIA RINA FLORES DIAZ contra el MINISTERIO PUBLICO sobre EXTINCION DE PATRIMONIO FAMILIAR; la Señora Jueza del Primer Juzgado de Familia de Maynas Dra. Gabriela Ramírez Reátegui ha resuelto se publique por edicto un extracto del Auto Admisorio a fin de que se notifique por edictos la Resolución Numero Dos AUTOS Y VISTOS; y considerando: PRIMERO: Que, los recurrentes YASHIN FERNANDO ESPINOZA VALLE y MARIA RINA FLORES DIAZ solicitan en vía no contenciosa Extinción de Patrimonio Familiar del inmueble sito en Jr. Bap Prospero N°1051 a nombre de sus hijas Kimberly Ámbar y Marcela Olenka Espinoza Flores. SEGUNDO: es deber de la juzgadora verificar que la solicitud cumpla con los requisitos de admisibilidad y procedencia, siendo que de la revisión de ella presentada a este órgano jurisdiccional se advierte que reúne dichos requisitos. EN CONSECUENCIA y estando a los dispositivos antes glosados SE RESUELVE: admitir a trámite la solicitud presentada sobre EXTINCION DE PATRIMONIO FAMILIAR en vía de PROCESO NO CONTENCIOSO y se señala para la audiencia de actuación y declaración judicial para el día doce de octubre del año dos mil diecisiete a horas 11.30. Efectúe el recurrente la publicación de un extracto de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” y Diario Judicial “La Región” por el término de tres días consecutivos.

Iquitos, 4 de octubre del 2017.

NELLY J. FIGUEROA COSAVALENTE

Especialista Judicial de Juzgado

1er. Juzgado de Familia Especializado de Maynas

V-3(09,10 y 11)F/1508

S/. 106.20