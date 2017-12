EDICTO PENAL

QUINTO JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA DE MAYNAS

EXPEDIENTE: 02439-2017-3-1903-JR-PE-05

JUEZ: BERNUEL ESPIRITU PORTOCARRERO

ESPECIALISTA JUDICIAL: ISSIS ARLETTY MAVILA HURTADO

Se notifica al imputado HUAYUNGA CORREA JEYSON, en vía de regularización con el contenido de las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO UNO Iquitos, Veinte de Octubre del Dos Mil Diecisiete.- AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha con el escrito presentado por el letrado JULIO CESAR GÚZMAN MENDOZA PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE; se dispone: CORRER TRASLADO POR EL PLAZO DE TRES DIAS al imputado HUAYUNGA CORREA JEYSON con la SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL y vencido el plazo otorgado, con o sin absolución, procédase conforme a ley. NOTIFÍQUESE. RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Iquitos, Veintiuno de Diciembre del

Dos Mil Diecisiete.- DADO CUENTA; con el escrito N° 63987-2017 presentado por la Representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Sede Iquitos; TENGASE por subsanado lo requerido en la RESOLUCIÓN NÚMERO TRES; indicando el domicilio real del imputado antes mencionado en la misma dirección consignada en su ficha Reniec que obra autos y estando la petición de la Representante del Ministerio Público de notificar por EDICTO al imputado HUAYUNGA CORREA JEYSON, con la finalidad de no dilatar más el trámite del presente cuaderno y a fin de no vulnerar el principio constitucional del derecho a la defensa y debido proceso, En consecuencia; SE DISPONE: NOTIFÍQUESE vía EDICTO PENAL la resolución Uno, la presente resolución y las futuras resoluciones que emanen del presente proceso. NOTIFIQUESE, para los fines de Ley. Iquitos, 21 de diciembre del 2017

EDICTO PENAL

QUINTO JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA DE MAYNAS

EXPEDIENTE: 02461-2017-83-1903-JR-PE-05

JUEZ: BERNUEL ESPIRITU PORTOCARRERO

ESPECIALISTA JUDICIAL: ISSIS ARLETTY MAVILA HURTADO

Se notifica al imputado HUAMAN CAPINOA ESTANISLAO, en vía de regularización con el contenido de las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO UNO Iquitos Veinte de Octubre del Dos Mil Diecisiete.- AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha con el escrito presentado por el letrado JULIO CESAR GÚZMAN MENDOZA PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE; se dispone: CORRER TRASLADO POR EL PLAZO DE TRES DIAS al imputado HUAMAN CAPINOA ESTANISLAO con la SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL y vencido el plazo otorgado, con o sin absolución, procédase conforme a ley. NOTIFÍQUESE. RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO Iquitos, Veintiuno de Diciembre del Dos Mil Diecisiete.- DADO CUENTA; con el escrito N° 63988-2017 presentado por la Representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Sede Iquitos; TENGASE por subsanado lo requerido en la RESOLUCIÓN NÚMERO TRES; indicando el domicilio real del imputado HUAMAN CAPINOA ESTANISLAO en la misma dirección consignada en su ficha Reniec que obra autos y estando la petición de la Representante del Ministerio Público de notificar por EDICTO al imputado antes referido, con la finalidad de no dilatar más el trámite del presente cuaderno y a fin de no vulnerar el principio constitucional del derecho a la defensa y debido proceso, En consecuencia; SE DISPONE: NOTIFÍQUESE vía EDICTO PENAL la resolución Uno, la presente resolución y las futuras resoluciones que emanen del presente proceso; NOTIFÍQUESE.-

Iquitos, 21 de Diciembre del 2017

EDICTO PENAL

QUINTO JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA DE MAYNAS

EXPEDIENTE: 02828-201-0-1903-JR-PE-05

JUEZ: BERNUEL ESPIRITU PORTOCARRERO

ESPECIALIDAD JUDICIAL: FIORELLA MONTALVAN GUTIERREZ

Se notifica al imputado ANDRES ERAZO GARCIA, en vía de regularización con el contenido de las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO UNO Iquitos, diez de noviembre del Dos mil Diecisiete.- DADO CUENTA; con el Oficio N° 807-2017-MP-FEMA-LORETO NAUTA-KVCC, presentada por la Representante del Ministerio Público, mediante el cual pone a conocimiento la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria; estando a su contenido, SEDISPONE: TENERPORRECIBIDA LA DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO DOS de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete sobre la FORMALIZACIÓN y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. DICTESE MANDATO DE COMPARESENCIA SIMPLE en contra de los imputados ANDRES ERAZO GARCIA Y OTROS. NOTIFIQUESE RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Iquitos, Veintiuno de diciembre del Dos Mil Diecisiete.- DADO CUENTA, con el escrito 62402-2017 presentado por la Representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Nauta; TENGASE por subsanado lo requerido en la RESOLUCIÓN NÚMERO DOS; indicando el domicilio real del imputado ANDRES ERAZO GARCIA, siendo ello la misma dirección consignada en su ficha Reniec que obra autos y estando la petición de la Representante del Ministerio Público de notificar por EDICTO a la imputada antes señalada, con la finalidad de no dilatar más el trámite del presente cuaderno y a fin de no vulnerar el principio constitucional del derecho a la defensa y debido proceso, En consecuencia; SE DISPONE: NOTIFÍQUESE vía EDICTO PENAL la resolución Uno, la presente resolución y las futuras notificaciones que emanen del presente proceso, para los fines de Ley Iquitos, 22 de Diciembre del 2017.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00050-2016-73-1901-JR-PE-01

JUEZ: VEGA TELLO JUAN ANTONIO

ESPECIALISTA: TAPULLIMA VARAS AMALIE

NOTIFICAR A: ROBERTO CARLOS HUNARI TAMANI,

JORGE MOZON NORIEGA,

JHISTER LERY TAMANI HUANUIRI,

ROLANDO TORRES MOZOMBITE,

GREYSI IJUMA YAICATE,

JULIAN ARIRAMA MURAYARI,

ALEX PANAIFO ARIRAMA,

TANIA APAGUEÑO TAMANI,

JOSE LUIS YAHUARCANI HUAYUNGA

IRIS LIVANIA IJUMA ARIMUYA

RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO

Nauta, quince de Diciembre Del dos mil diecisiete.

VISTOS: con la razón que antecede y estando al Oficio N° 0 4-2017-DGINLOR- LOR-PAR. Presentado por el Sub Prefecto Distrital de Parinari; Agréguese a los autos y VUELVASE a notificar a los imputados ROBERTO CARLOS HUNARI TAMANI, JORGE MOZON NORIEGA, JHISTER LERY TAMANI HUANUIRI, ROLANDO TORRES MOZOMBITE, GREYSI IJUMA YAICATE, JULIAN ARIRAMA MURAYARI, ALEX PANAIFO ARIRAMA, TANIA APAGUEÑO TAMANI, JOSE LUIS YAHUARCANI HUAYUNGA y IRIS LIVANIA IJUMA ARIMUYA, en sus domicilio real la resolución número uno, sin perjuicio de notificar vía edicto, en el diario de mayor circulación “La Región”, por tres veces consecutivas. Para asi no afectar el derecho de defensa de los inculpado y el debido proceso. NOTIFIQUESE. RESOLUCION NUMERO UNO Nauta, veintinueve de Mayo Del dos mil diecisiete.- VISTO, con el escrito de requerimiento que antecede presentado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto Nauta, agréguese a los autos, y proveyendo el Requerimiento de Sobreseimiento de la Causa seguido contra JHISTER LERY TAMANI HUANURI, IRIS LIVANIA IJUMA ARIRAMA, ROBERTO CARLOS AHUANARI TAMANI, ALEX PANAIFO ARIRAMA, JOSE LUIS YAHUARCANI HUAYUNGA, GREYSI IJUMA YAICATE, TANIA APAGUEÑO TAMANI, JULIAN ARIRAMA MURAYARI, ROLANDO TORRES MOZOMBITE Y JORGE MONZON NORIEGA , como presunto autor del delito contra la FE PUBLICA – FALSEDAD GENERICA, proveyendo conforme a su estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345º del Código Procesal Penal: CORRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo de DIEZ días hábiles, a efectos de que en forma escrita y fundamentada, bajo sanción de inadmisibilidad, puedan formular oposición y/o solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que consideren procedentes según lo establecido en el artículo 345 inciso 2 del Código Procesal Penal; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de Control de Sobreseimiento. Interviniendo en el presente proceso la Especialista Judicial de Causa que da cuenta por Disposición Superior. NOTIFÍQUESE

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00051-2014-78-1901-JR-PE-01

JUEZ: VEGA TELLO JUAN ANTONIO

ESPECIALISTA: TAPULLIMA VARAS AMALIE

NOTIFICAR A: IMPUTADO: PANDURO FREYRE, CRONWER

AGRAVIADO: MISHAMA SHUÑA, RICHARD

DIAZ APAGUEÑO, NAIRITA

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE

Nauta, catorce de diciembre del año dos mil diecisiete

DADO CUENTA, a la fecha, y estando a la razón del especialista de Audiencia, y siendo el estado del proceso: REPROGRÁMESE la continuación de la Audiencia de CONTROL DE SOBRESEIMIENTO para el día MIERCOLES VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA. La misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria sito en la calle Tarapacá N° 617 Nauta, con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados particulares como del defensor público de los acusados, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 2) Para los Abogados Particulares, imponerle una multa compulsiva y progresiva de Tres Unidades de Referencia Procesal sin perjuicio de ser subrogados en el acto por un abogado defensor público, para tal fin ofíciese. 3) Para los Defensores Públicos de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno en la sede de Iquitos y Lima. 4) Requerir a los procesados nombrar abogado dentro de las 24 horas en caso contrario esta Judicatura nombrara abogado de oficio; debido al carácter inaplazable que tiene la audiencia. NOTIFIQUESE Sin perjuicio de NOTIFICAR; Via edicto.

EDICTO PENAL

JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA-Sede MBJ Requena. EXPEDIENTE: 00047-2014-77-1905-JR-PE-01, IMPUTADOS: SILES MEGO, JUAN MANUEL; FLORES PINEDO, ESTEBAN; SIERRA TELLO, IRIS; SIERRA TELLO, ISABEL; SIERRA TELLO, BERNALDINO; CARDENAS DA SOUZA, MARIANO; GONZALES USHIÑAHUA, PETRONILA; YAHUARCANI YAYCATE, MANUEL; ZARBE MACEDO, MARITA; DELITO: PERTURBACIÓN DE UNA REUNIÓN PUBLICA LÍCITA, SECUESTRO Y COACCCION, en AGRAVIO DE PAIMA GONZALES, TANIA.-RESOLUCIÓN NUMERO: SIETE, Requena, siete de diciembre Del año dos mil diecisiete.- DADO CUENTA con la constancia de inconcurrencia de todos los sujetos procesales intervinientes en la presente causa y atendiendo al estadio procesal, corresponde REPROGRAMAR PARA el día MIERCOLES VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a las DOS Y TREINTA DE LA TARDE (2:30 pm. hora exacta, se programa en la fecha debido a que el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, también tiene a su cargo el Juzgado de Paz Letrado de esta Provincia), para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE SOBRESEIMIENTO Y ACUSACION (Requerimiento Mixto); la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria sito en calle Recreo S/N con 28 de Julio de esta ciudad, con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados defensores de los acusados; y en el caso de no designar defensor de su libre elección le será designado abogado defensor público. En tal sentido OFICIESE al Abogado Defensor Público de esta provincia para que asuma la defensa técnica de los acusados; sin perjuicio de que los mismos acusados señalen abogado defensor de su libre elección y a su vez les represente en audiencia. Bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificada del señor Fiscal de remitir copias certificadas a su órgano de control interno. NOTIFIQUESE VIA EDICTO a los imputados SISLES MEGO JUAN MANUEL, FLORES PINEDO ESTEBAN y SIERRA TELLO ISABEL y Ofíciese,

EDICTO

En el Exp. N° 051-2013 en el incidente de SOBRESEIMIENTO, en los seguidos contra los imputados LUIS ANGEL HUANIO OCHAVANO y KIPTER JIMMY HUANIO OCHAVANO, por la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO, en agravio PERCY TAIPE ORE; se programa la Audiencia de Control de Sobreseimiento conforme lo establece la Resolución N° 09 de fecha 21 de Marzo del presente año “…SE RESUELVE: 1) CORRER TRASLADO del Requerimiento de Sobreseimiento a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DIAS UTILES, a efectos de que puedan Presentar POR ESCRITO los medios de defensa antes precisados para su debate en la programación de la Audiencia preliminar de control de Sobreseimiento. DESE cuenta al vencimiento del plazo, téngase presente. 2) CÍTESE A AUDIENCIA DE CONRTOL DE SOBRESEIMIENTO, PARA EL DÍA JUEVES 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, a horas 11:00 A.M (ONCE DE LA MAÑANA).”. Sito en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, FIRMADO ABOG. JAIRO NEISER SALAZAR ANGULO, JUEZ DE PAZ LETRADO E INVESTIGACIÓN PRERPARATORIA DE UCAYALI – CONTAMANA. ESPECIALISTA JUDICIAL: YOVANA PAOLA KANNO GONZALES. Contamana, 20 de Diciembre del 2017

EDICTO PENAL:

EXPEDIENTE N° 00055-2013-83-1905-JR-PE-01, JUZGADO DE INVESTIGATORIA DE LA PROVINCIA DE REQUENA. El Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena, ha dispuesto la publicación de la presente resolución a fin de que se le notifique al imputado ALEJANDRO GERARDO MUÑOZ CORTES, con la RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE (13): Requena, treinta de noviembre del año dos mil diecisiete.- Habiéndose programado la diligencia para el día de hoy, mediante resolución número doce se cursó la notificación correspondiente, se advierte que el letrado Víctor Manuel Torres Hermundez, abogado de José de Jesús Pacaya Huanuiri y Marden Arturo Paredes Sandoval a solicitado se tenga por justificada su inasistencia a esta audiencia, argumentando razones de estrictamente de salud, conforme al certificado médico N° 00759701, al presentar un cuadro de hiperglicemia que recae en la enfermedad de la diabetes mellitus tipo II, por lo que, tiene que asistir a una consulta médica para el día 30 de noviembre del 2017, programada en el consultorio externo C15A, por lo tanto, solicita se tenga por justificada su inasistencia; de la copia que adjunta al mencionado escrito se advierte que efectivamente existe una cita programada para la mencionada fecha, por lo que siendo un motivo atendible, ya que se trata de la salud de la persona y a efecto de no perjudicar a los procesados corresponde reprogramar esta diligencia para una próxima fecha de acuerdo a la agenda judicial que maneja en esta judicatura, en tal sentido se RESUELVE: DECLARAR FRUSTRADA ESTA AUDIENCIA, la misma que se reprograma para ser llevada cabo el día MARTES SEIS DE MARZO DEL 2018 A LAS DOS HORAS Y TREINTA MINUTOS, en esta misma sala de audiencia. Quedando notificado el señor Fiscal, debiendo cursarse la notificación correspondiente a las demás partes, y recabar los cargos oportunamente. Dicho ello, se da por concluida y por cerrada la grabación de audio. DISPONER la notificación al procesado ALEJANDRO GERARDO MUÑOZ CORTES, se realice VIA EDICTO JUDICIAL y en caso de inasistencia se le designara un abogado defensor público y en caso de no ser posible ello, se le designara un abogado que acepte asumir su defensa, a fin de que no se vea frustrada la audiencia de acusación programada; asimismo, bajo el mismo apercibimiento será para los demás procesados que no designan defensor de su elección o cuyo abogados designados no concurran a la audiencia de manera injustificada. Edicto firmado y autorizado por el señor juez William Leopoldo Alejo Cruz y Especialista Judicial de Juzgado Rocky Rodas Horna.

