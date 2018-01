Ex presidente regional, Yván Vásquez Valera.

El tema de la refacción de las pistas de la ciudad de Iquitos fue ampliamente debatido entre el gobierno regional de Loreto y la municipalidad de Maynas, donde se pudo escuchar a los técnicos y asesores legales las limitaciones en torno al arreglo, refacción y, dependiendo del caso, reconstrucción de las pistas de Iquitos.

Una de las limitaciones se señalaba es el proceso judicial del alcantarillado que se ventila en la Corte Superior de Justicia de Loreto y el proceso de arbitraje.

De su parte, al sentirse parte del tema problema, el ex presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, declaró a través de un escrito que está sorprendido y calificó de tendenciosa y mal intencionada la nota publicada ayer. “Al parecer pretende presionar o inducir al poder judicial, toda vez que el juicio del alcantarillado no tiene nada que ver con la reparación de las pistas”, dijo.

Agregó: “Si estuviera prohibido que se reparen las pistas, entonces porque se están inaugurando pistas nuevas en varias partes de la ciudad, porque se están refaccionando otras pistas”.

Lo que Vásquez Valera no precisa o desconoce son las discusiones técnicas que se dieron amplia y públicamente al respecto. Además no es pretensión, sino una exigencia ciudadana regional y nacional que los juicios por corrupción se resuelvan.

“Hay muchas autoridades que se lavan la cara con el cuento del alcantarillado para justificar su tremenda incompetencia. Reto a cualquier autoridad o persona a que publique alguna disposición judicial, que limita el arreglo de las calles al juicio del alcantarillado, y más aun a que publique alguna disposición de parte del tribunal arbitral, que está viendo el caso del alcantarillado (arbitraje), también prohibiendo el arreglo de las calles”.

Vásquez Valera, acusó que “este arbitraje fue provocado intencionalmente por el gobernador Meléndez, y va a llevar a una mayor crisis económica a la región, dado que se estaría por perder cerca de 100 millones de soles… La terrible incompetencia de las autoridades responsables, no la pueden canjear presionando al poder judicial en contra mía”.

Se reitera que el exigir resolver los juicios con celeridad dista mucho de hablar de culpables o no, esa es potestad de los jueces.

También el ex presidente regional menciona como referencia que en los últimos meses de su gestión reasfaltaron algunas principales arterias, pero le recordamos que no lo hizo en las que se encontraban con mayores resquebrajamientos. Entre las que intervinieron fue, según recuerda: Próspero, Arica, alrededor de la Plaza 28 de Julio, Moore y otras.

Finalizó: “El único argumento que yo encuentro en las autoridades responsables para no arreglar las calles, es la mezquindad y su incapacidad”. (Diana López M.)