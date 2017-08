Con participación de la ONPE, Ministerio Público y Poder Judicial

Actividad se realizará en el Colegio de Abogados de Loreto

Con la participación de la ONPE como veedores y los observadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, el sábado 26 de agosto se realizará el referéndum de evaluación a jueces y fiscales de Loreto.

La actividad se realizará en el local del Colegio de Abogados de Loreto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

“Lo que se busca es que los jueces y fiscales sean evaluados por los abogados hábiles en la conducta e idoneidad en el ejercicio de sus funciones, desempeño y capacidad. La evaluación se realizará mediante una cédula de consulta que se va verificar el mismo día el referéndum con la participación de 750 abogados hábiles del Colegio de Abogados de Loreto.

Se invoca a los colegas a participar de esta consulta por lo importante que resulta evaluar a los magistrados en el desempeño de sus funciones, acto que debe ser con objetividad y los resultados sean tomados como una referencia para la ratificación, ascenso de los magistrados jueces y fiscales.

La evaluación, inclusive, será para el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto aunque no haga labor jurisdiccional; es decir, se verá su competencia e idoneidad en la parte administrativa que viene realizando. Los únicos excluidos serán los jueces y fiscales que no han superado una antigüedad de seis meses en el cargo. De igual manera se evaluará al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto”, explicó Ernesto Dávila Munarris, decano del Colegio de Abogados de Loreto.

La finalidad del referéndum del 26 de agosto, tiene por objetivo recoger la percepción de los abogados de Loreto sobre la conducta e idoneidad de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio público.

No constituyen parte del proceso de sufragio las quejas, procedimientos sancionadores, memoriales o cualquier documento que influya en la calificación de cada magistrado, únicamente se califica la percepción del abogado de acuerdo a los criterios establecidos. (Gonzalo López)