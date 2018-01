Con la finalidad de garantizar justicia predecible

Participarán como invitados fiscales, abogados defensores públicos y privados.

El día de mañana sábado 20 en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se realizará el I Pleno Jurisdiccional Distrital Penal 2018, con la finalidad que los jueces del Área Penal unifiquen su Jurisprudencia en relación a la Prescripción en los procesos que el fiscal no emitió la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.

En esta actividad aprobada por el presidente de la Corte Superior mediante Resolución Administrativa N° 048-2018-PJ/CSJLO-P, participarán como invitados fiscales penales y abogados de la defensa, tanto públicos como privados (en calidad de panelistas), quienes aportarán al debate jurídico luego de la exposición del Doctor en Derecho Hesbert Benavente Chorres.

El evento tiene como uno de sus objetivos pacificar el criterio jurisdiccional en relación, si los procesos penales en los que se emite directamente la acusación, de flagrancia en proceso inmediato, se da o no la figura de la suspensión o interrupción de la prescripción, y su importancia radica en establecer si por esa vía el proceso penal se pueda archivar o no; es decir, si la interposición de dichos medios de defensa obstaculiza o no que un proceso pueda llegar a juicio y eventual sentencia de condena.

La importancia de un acuerdo plenario proveniente de los jueces está en el hecho que fija criterios orientados para hacer una justicia más predecible como mecanismos de generar confianza y seguridad jurídica en los justiciables y la sociedad, y por cierto transparentar la justicia penal; y, si bien, no es vinculante para los mismos jueces; sin embargo, tiene la virtud de tratar de agotar el mayor número de argumentos en pro de una u otra posición sobre la prescripción (archivo) de un caso penal; de manera que cuando un juez no observe el acuerdo plenario, debe fundamentar su criterio jurisdiccional en nuevos argumentos que no fueron debatidos en el Pleno Jurisdiccional, de lo contrario incurriría en responsabilidad funcional, de allí que su organización por parte de la Corte Superior de Justicia de Loreto viene generando gran expectativa en la comunidad jurídica de la región. (Oficina de Imagen Institucional-CSJLO)