Sufrió un corte profundo en la pierna derecha producto del accidente

Pilar Nájar (20), trabajadora de la «Corporación Vásquez» fue víctima de un accidente de tránsito registrado el último fin de semana cuando salía de laborar de un grifo ubicado en la avenida La Marina, en el distrito de Punchana.

Según contó la víctima, un hombre quien minutos antes se encontraba realizando trabajo de soldadura en el interior del grifo, terminó su labor y se fue con unos amigos a tomar unas cervezas en un bar cercano del lugar donde estaba.

Tras varias horas de tomar e intercambiar conversación con sus amigos, se apareció su mujer y le exhortó que salga de ese lugar. El agresor por un momento no quiso retirarse pero luego se subió a su motocicleta.

Su pareja al ver el estado en que se encontraba, le pidió su moto para que ella maneje, pero él se negó, fue así que sin importarle nada se subió a su vehículo y emprendió la marcha. Fue en su trayecto que el hombre no se percató de una moto que estaba delante de él, por lo que sin medir la distancia fue a impactar contra el vehículo que manejaba Pilar Nájar.

El impacto fue tan fuerte que la joven cayó de cara al pavimento y parte de la moto logró alcanzar la pierna de Pilar que quedó con una herida cortante y profunda. La víctima yacía en el suelo en un charco de sangre sin poder moverse.

Al lugar llegó personal del serenazgo de Punchana quienes auxiliaron a la señorita y se la llevaron de emergencia al hospital regional de Loreto, donde fue atendida por los médicos de turno. La joven tuvo que ser suturada en la pierna con más de 30 puntos debido a la gravedad de la herida.

El responsable del hecho viene haciéndose cargo de todos los gastos que Pilar Nájar necesita, por lo pronto ha dejado de laborar y vive sola en su casa, espera que el gerente de la «Corporación Vásquez» también cumpla con ella y reciba el apoyo que necesita.

(C. Ampuero)