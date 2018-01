Fue atropellado por un camión que transportaba madera

Un joven quien fue atropellado por un camión que trasportaba madera, en la calle Los Rosales, ubicada por el sector de Masusa, en el distrito de Punchana, se encuentra grave en la sala de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto.

Esta persona necesita urgente apoyo para la compra de sus medicinas, teniendo en cuenta que no tiene familiar alguno en nuestra ciudad. Los vecinos que viven por este sector han recolectado un poco de dinero para poder paliar en algo la necesidad de comprar los medicamentes del paciente.

El joven de 25 años de edad, identificado como David López Caimito, natural de Soplín Vargas, cruzaba por la calle Los Rosales, como todos los días para ir al puerto y realizar algunos trabajos como estibador.

Según las personas que le conocen, nunca le veían molesto, él se caracterizaba por estar alegre, siempre con una sonrisa en los labios y entonando algunas canciones con un silbido. Fue en esas circunstancias que el joven no se percató del pesado camión que le embistió y terminó debajo del vehículo.

Según se supo, David presenta un TEC-Grave y no cuenta con el dinero para cubrir los gastos de internamiento y medicina. El chofer del camión fue detenido por no contar con documentos del vehículo ni mucho menos SOAT.

Las personas que quisieran apoyar a este joven, pueden acercarse a la sala de UCI del Hospital Regional de Loreto.

(C. Ampuero)