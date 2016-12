Cuando se dirigía por la avenida Guardia Civil en horas de la madrugada

“Despertar con una lamentable noticia, la pérdida de un gran amigo y compañero de trabajo, es algo realmente penoso y doloroso, y pensar que un día antes estábamos solos un par de horas antes que empiece la capacitación, pasándola bien, charlando y riendo… No puedo asimilar tu partida mi querido amigo Billy Jim Rojas Ramírez, siempre estarás presente en cada uno de nosotros tus compañeros y amigos de trabajo Entel Telefonía Q.E.P.D”

“Hasta ahora no lo puedo creer, de verdad ayer también te veía alegré, ahora recibir esta noticia me deja helada. Descansa en paz amigo, el poco tiempo que te conocí fuiste una persona muy alegre que nos hacías reír hasta decir basta, te recordaremos como una persona muy alegre y divertida, que Dios te tenga en su gloria, descansa en paz amigo Billy Rojas”

“¡Por Qué Hermano Mío! ¿Por qué? ¡Hasta Ahora no lo puedo creer! ¡Te vi ayer en la noche jugando fútbol, y para que ahora me den esta noticia! ruego a Dios te tenga en su gloria hermano mío, Billy Jim Rojas Ramírez, compañero de trabajo, amigo, hermano, mis más sentidas condolencias para tu familia, que en paz descanses #BillyRojas… no lo puedo creer”

Estas son algunos comentarios en las redes sociales de los amigos que en horas de la madrugada y parte de la mañana de ayer se enteraban del fallecimiento de la persona que en vida fue Billy Jim Rojas Ramírez (28).

Fue el Departamento de Emergencia de la PNP que recibió una llamada a su base del 105 informando de esta trágica noticia.

El hecho ocurrió cuando este trabajador de telecomunicaciones murió de manera trágica al chocar su motocicleta contra un motocarro en horas de la madrugada, accidente ocurrido en la Av. Guardia Civil, distrito de Iquitos. Su acompañante resultó ileso.

El reloj marcaba aproximadamente las 3:40 de la madrugada, cuando Billy Jim, trabajador de la empresa Entel, habría salido de una reunión, donde, aparentemente, estuvo bebiendo licor, subió a su motocicleta y junto a su amigo decidieron retornar a sus hogares, cansados y con frío tras la intensa lluvia que caía en toda la ciudad, fueron a impactar contra un motocarro, ambos vehículos menores recorrían la Av. Guardia Civil. Fue tan fuerte el impacto que Rojas Ramírez salió volando y su cuerpo fue a impactar contra la berma de la calle, golpeándose fuertemente la cabeza que le produjo lesiones cerebrales, tuvo múltiples fracturas, su muerte fue instantánea.

Según versiones del conductor del motocarro, José Manuel Bardales (66), dijo que la moto donde se transportaba los jóvenes estaba sin luz y habían invadido su carril, el choque fue frontal. “Por la poca visibilidad que había no podía percatarme de la moto, solo vi que vinieron a impactar frontalmente, no tenía luz su vehículo, felizmente jalé el timón del motocarro a un lado y chocó en la parte del costado. Mi vehículo se volteó y mi pasajera y yo quedamos en el suelo, quedé inconsciente por unos segundos, luego vi a la señora de pie recogiendo sus cosas y me dijo que se iba en otro motocarro. Luego me levanté para parar a mi vehículo y vi a los jóvenes a un costado uno de ellos tirado en el suelo y en un charco de sangre. El choque me produjo un corte en la cara donde me hicieron seis puntos”, contó el chofer.

Hasta el lugar del accidente llegó personal del SAMU para trasladar a los heridos al hospital Iquitos, donde el médico de turno solo certificó la muerte de Billy Jim.

Hasta el nosocomio llegaron sus familiares, amigos, quienes mostraron desgarradoras escenas de llanto y de profundo dolor. Entre tanto, el chofer del motocarro y el acompañante del joven fallecido, quien no quiso identificarse, fueron llevados a la comisaría 09 de Octubre para rendir su manifestación. Billy Jim Rojas deja dos hijos de cuatro años y de tres meses en la orfandad.

(C. Ampuero)